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Конгрес США (840) США (14451) Блінкен (940)

Блінкен закликав Конгрес США оперативно затвердити фінансування на $24,1 млрд для підтримки України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес оперативно затвердити додаткове фінансування на $24,1 млрд для підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Блінкен нагадав, що наступного тижня виповниться півтора року від початку повномасштабної агресії РФ проти України. Увесь цей час путінські війська бомбардують школи та лікарні, використовують їжу як зброю, викрадають українських дітей, убивають мирних людей. Водночас українці "демонструють визначну мужність і стійкість".

Блінкен запевнив, що Сполучені Штати та союзники продовжать підтримувати Україну доти, доки не буде забезпечено "справедливий і міцний мир".

"Минулого тижня президент Байден у межах виконання цієї обіцянки спрямував запит до Конгресу США на $24,1 млрд для продовження підтримки України у військовій, економічній та гуманітарній сферах. А також щоб допомогти іншим країнам, які відчувають наслідки російської війни… Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит про додаткове фінансування", – наголосив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США офіційно оголосили про новий пакет допомоги Україні на $200 млн

Блінкен нагадав, що зусилля та ресурси союзників спрямовані на те, щоб допомогти українцям "боротися за свої життя, свободу та майбутнє".

За словами держсекретаря США, ця підтримка допомагає відстоювати базові принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Це життєво важливо для міжнародної безпеки та демонструє, що вторгнення РФ було стратегічним провалом.

Блінкен також нагадав, що Держдепартамент США працює з Києвом над "довгостроковими зобов’язаннями у сфері безпеки", які допоможуть Україні стримувати можливу агресію РФ у майбутньому.

Також читайте: Блінкен: "Якби завтра ми вирішили передати Україні F-16, минули б місяці й місяці до того, як вони були б реально введені в експлуатацію"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Щира подяка пане Блінкен!
God bless America!
Слава Україні!
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15.08.2023 22:10
+7
кацапе - ми чудово розуміємо- де б щас були без допомоги американців. Де б був наш курс долара- екоміка- виплати військовим, контрнасттуп, бК - ракети арта та постріли до них. Тому кацапе ти не намагайся підірвати нашу вдячність до американців- нічого в тебе не вийде. Дякуємо Америко!
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15.08.2023 22:22
+5
треба розрізняти - американців (Конгрес), та виконавчу владу (адміністрацію)

якраз американці в особі Конгреса - надали достатньо допомоги, тобто виділили коштів, щоб адміністрація мала право скористатись
проте адміністрація не всю допомогу використовує
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15.08.2023 23:09
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Щира подяка пане Блінкен!
God bless America!
Слава Україні!
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15.08.2023 22:10 Відповісти
Трохи брехні
9.5млрд на зброю
7.3млрд на економіку
без зазначення терміну - може це на весь наступний рік

Ітого в сумі менше 17млрд, а в статтії про 24.1 млрд
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15.08.2023 22:12 Відповісти
кацапе - ми чудово розуміємо- де б щас були без допомоги американців. Де б був наш курс долара- екоміка- виплати військовим, контрнасттуп, бК - ракети арта та постріли до них. Тому кацапе ти не намагайся підірвати нашу вдячність до американців- нічого в тебе не вийде. Дякуємо Америко!
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15.08.2023 22:22 Відповісти
треба розрізняти - американців (Конгрес), та виконавчу владу (адміністрацію)

якраз американці в особі Конгреса - надали достатньо допомоги, тобто виділили коштів, щоб адміністрація мала право скористатись
проте адміністрація не всю допомогу використовує
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15.08.2023 23:09 Відповісти
На жаль, більшість наших зомбована продажними ЗМІ, і їм хоч кіл на голові теши, нічого не зрозуміють. Але тому ми й переможемо, нехай і найважчою ціною.
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16.08.2023 09:43 Відповісти
Дякуємо, Тоні !

В Києві таки має бути вулиця Блинкина, так само як Джонсона, Дуди, Байдена...

І ще: сьогоднішні 💯 разів "дякую Бене !"
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15.08.2023 22:20 Відповісти
Всех зрадоботов у которых "Запад устал от поддержки Украины" ткнуть мордой сюда.

Запад устал от быдловатого стиля общения Зебнявых, но это немного терпимо.
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15.08.2023 22:26 Відповісти
Дякуємо, Друзі. Непогано ! Але, як висловився б наш громадянин з Одеси : " А БОЛЬШЕ ?".
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15.08.2023 22:28 Відповісти
перед затвердженням федерального бюджету на 2024-й рік.
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15.08.2023 22:34 Відповісти
Дякуємо, сер.
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15.08.2023 23:37 Відповісти
 
 