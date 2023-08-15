Блінкен закликав Конгрес США оперативно затвердити фінансування на $24,1 млрд для підтримки України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес оперативно затвердити додаткове фінансування на $24,1 млрд для підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Блінкен нагадав, що наступного тижня виповниться півтора року від початку повномасштабної агресії РФ проти України. Увесь цей час путінські війська бомбардують школи та лікарні, використовують їжу як зброю, викрадають українських дітей, убивають мирних людей. Водночас українці "демонструють визначну мужність і стійкість".
Блінкен запевнив, що Сполучені Штати та союзники продовжать підтримувати Україну доти, доки не буде забезпечено "справедливий і міцний мир".
"Минулого тижня президент Байден у межах виконання цієї обіцянки спрямував запит до Конгресу США на $24,1 млрд для продовження підтримки України у військовій, економічній та гуманітарній сферах. А також щоб допомогти іншим країнам, які відчувають наслідки російської війни… Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит про додаткове фінансування", – наголосив держсекретар США.
Блінкен нагадав, що зусилля та ресурси союзників спрямовані на те, щоб допомогти українцям "боротися за свої життя, свободу та майбутнє".
За словами держсекретаря США, ця підтримка допомагає відстоювати базові принципи суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Це життєво важливо для міжнародної безпеки та демонструє, що вторгнення РФ було стратегічним провалом.
Блінкен також нагадав, що Держдепартамент США працює з Києвом над "довгостроковими зобов’язаннями у сфері безпеки", які допоможуть Україні стримувати можливу агресію РФ у майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
God bless America!
Слава Україні!
9.5млрд на зброю
7.3млрд на економіку
без зазначення терміну - може це на весь наступний рік
Ітого в сумі менше 17млрд, а в статтії про 24.1 млрд
якраз американці в особі Конгреса - надали достатньо допомоги, тобто виділили коштів, щоб адміністрація мала право скористатись
проте адміністрація не всю допомогу використовує
В Києві таки має бути вулиця Блинкина, так само як Джонсона, Дуди, Байдена...
І ще: сьогоднішні 💯 разів "дякую Бене !"
Запад устал от быдловатого стиля общения Зебнявых, но это немного терпимо.