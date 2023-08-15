"Абсолютно незрозуміло навіщо це зроблено" - Данілов про заяву щодо територіальних поступок в обмін на членство в НАТО
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не розуміє мети заяви керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена про територіальні поступки України заради членства в Альянсі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити – виганяти ворога з нашої території. (Маю на увазі) заяву одного з клерків НАТО, який заявив, що нам треба розглядати питання поступу наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", – зазначив Данілов в ефірі національного телемарафону.
Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.
Будь ласка, зачекайте...
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Припинення війни означатиме притягнення зе-кодла до відповідальності. Вони будуть цьому опиратися до останнього, в той же час намагаючись максимально знекровити і виснажити країну. Сподіваючись, що коли настане мир, з них нікому і нічого вже не було сил спитати.
Тоді й відразу відчуєте результат.
Бо тоді кацапи почнуть відтягуватись на свої болота.
Он - продажная шкура.
як домовляться - так і озвучиш потім
футболку за кольором підбереш сам