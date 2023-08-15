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Данілов (1188) НАТО (5120) членство в НАТО (1407)

"Абсолютно незрозуміло навіщо це зроблено" - Данілов про заяву щодо територіальних поступок в обмін на членство в НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не розуміє мети заяви керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена про територіальні поступки України заради членства в Альянсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити – виганяти ворога з нашої території. (Маю на увазі) заяву одного з клерків НАТО, який заявив, що нам треба розглядати питання поступу наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", – зазначив Данілов в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.

Читайте також: Речник МЗС Ніколенко: "Розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними"
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Топ коментарі
+29
Досить красти, ублюдки
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15.08.2023 22:36
+23
Тому що готують народ до майбутнього "пермир'я"
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15.08.2023 22:28
+17
Курва візьми своїх синків із Майямі, чи де вони там гуляють і запердалюй фронт, шоб тобі там ноги і руки відірвало, щоб знав що таке війна, а не трендів про землі і перемогу на диванчику в своєму маєтку казьол
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15.08.2023 22:38
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Гніда,а коли до Неньки?🤣🌹
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15.08.2023 22:55 Відповісти
Що не ясно? Мільйонів тридцять від Путлєра в цього Єнсена вже в банку на Вірджинських островах лежить...
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15.08.2023 22:53 Відповісти
Почитав усе. Панове, нам своє робить, ворог на нашій землі. Політика, торги? Військові зараз кращі політики. Все їм вирішувать, а не даниловим і іншим
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15.08.2023 22:55 Відповісти
Без західних політиків можливості наших військових, на жаль, дуже обмежені.
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15.08.2023 23:11 Відповісти
Звісно,ніхто розмінювати території не буде і не збирається, але поясніть мені будь ласка,може хто знає-скільки й звідки ворогів вигнав громадянин-вєтєрєнар Данілов? Може кацапи кліпа та особисто його дочки злякалися та втікали,так це їй а не йому тоді орден потрібно давати

.
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15.08.2023 23:03 Відповісти
Почалося... І якби про це написала WSJ, NYT або CNN з посиланням на анонімне джерело у керівництві НАТО, то ще можна було б казати про ІПСО. Але тут заява від самого керівника апарату генерального секретаря НАТО... Це означає, що еуропейцям війна набридла і вони її хочуть припинити за будь-яку ціну. Навіть якщо доведеться пожертвувати теритторією України. А чого? У 2014 ніхто навіть і не поворухнувся, коли Крим забирали. Чому вони зараз по-іншому мають якось реагувати?
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15.08.2023 23:05 Відповісти
Ну так всім війна набридає.Вже й ніхто і не згадує про ту ж Сирію.
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15.08.2023 23:32 Відповісти
Цей клерк НАТО має вибачатись на колінах як остання тварина бо посміла таке сказати щодо нашої території
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15.08.2023 23:06 Відповісти
Смішний ти. Де НАТО і де ми...
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15.08.2023 23:13 Відповісти
А разом з клерком і ОПа президента, яка розкручує цю *****.
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15.08.2023 23:19 Відповісти
Спустись на землю.
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16.08.2023 00:12 Відповісти
Да не ново это. Сложная ведь тема для нас. Ведь конкретно не сказано. Мы допустим сможем выйти на свои границы. И что, кацапы сядут что то подписывать? Да бред! Помним Финляндию и Карелию--- на всякий случай.
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15.08.2023 23:06 Відповісти
Данілову легко ********* і прикидатись дурком. Якщо не розуміє, може, для прикладу, хоча б подивитись на онлайн-карти ISW. Там блакитні плямки показують відвойовані за два місяці території (а все, що південніше, кацапи зайняли за лічені дні).
Припинення війни означатиме притягнення зе-кодла до відповідальності. Вони будуть цьому опиратися до останнього, в той же час намагаючись максимально знекровити і виснажити країну. Сподіваючись, що коли настане мир, з них нікому і нічого вже не було сил спитати.
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15.08.2023 23:10 Відповісти
Все він розуміє. Так, прикинувся дурником, щоб з себе відповдальність зняти.
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15.08.2023 23:16 Відповісти
Зато абсолютно зрозуміло, для чого цей вкид зробив Данілоф на марафонє 👉🏼 НАТА і Європа плахіє, а ми харошиє.
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15.08.2023 23:13 Відповісти
Саме так. Слідуючий вкид буде: "зачєм нам такая Ната"...
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15.08.2023 23:17 Відповісти
А ты у фсбэшника Елдака спроси, про что он будучи завхозом договаривался в Эмиратах и у бениного Нарика про Оман....
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15.08.2023 23:14 Відповісти
А що тут незрозуміло? Скоро почнуть викручувати руки, примушуючи до миру на умовах *****
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15.08.2023 23:22 Відповісти
Декілька раз писав тут, що подібне відношення до нас відворює картинку, де впавшу в ополонку людину спасають семеро-восьмеро. Один дав палець потриматись, інший взяв за комірець, хтось за вухо, ще якийсь пан за чуба схватив. Тримають міцно. Але з крижаної води виймати не збираються. На щось чекають. На що, панове? Вже й так ледве живу.
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15.08.2023 23:23 Відповісти
можливо чекають, коли до того, хто впав у ополонку дійде через що саме він у ополонці опинився. Другими словами, чекають коли рейтінг у Зелі впаде до рівня статистичної похибки. Тому що бажання робити з нього переможця, та конвертувати гроші своїх платників податків у збільшення капіталу Бені, та розкішні вілли можновладців в них не має ніякого бажання.
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16.08.2023 00:47 Відповісти
Частково згоден. Але країна Україна не тільки з Зє складається. На кону близько 40 мільйонів прихильників. Не хочу бути сегрегатором, але це прихильники Заходу європейської культури і зовнішності. З України. Захід потрібен нам, а ми потрібні Заходу. Якраз зараз.
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16.08.2023 01:02 Відповісти
******* західна, прости Господи, культура і зовнішність, скажімо, не зовсім такі, якими їх продовжують уявляти українці.
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16.08.2023 03:17 Відповісти
Без ракет і авіації неможливо перемогти.Це просто фізично не можливо.
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15.08.2023 23:29 Відповісти
Можливо....вспомни шо нам давали прошлым летом....пару установок химарс и еденичные штучки арты....и ничего,Харьковскую с Херсоном и Лиманом отвоевали.С
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15.08.2023 23:37 Відповісти
Ну? Все вірно. Де адекватна ситуації зброя? І без питань, чому ми самі її не збудували . Потім будемо відповідати. Зараз питання в житті чи смерті держави Україна.
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15.08.2023 23:44 Відповісти
Тогда мы повернем армию к границам НАТО и прорвем .....а потом дадим всем 30 млн ломанутся в ЕС и попробуйте их потом выпихнуть назад,они подсрачниками выгонять венгров в раисю и создадут на територии Венгрии Карпатскую Русь.....а потом возьмут штурмом Берлин И обьявят Европейскую Русь
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15.08.2023 23:33 Відповісти
Тобі вже прорвали ...дупу, он як волаєш
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16.08.2023 05:51 Відповісти
Ну,хлопці, якщо вам досі не зрозуміло…розходимось!!! Чого перед нападом держсекретар гамерики їздив до пуйла, чого не дали Крим захищати, примушували до мінських угод, примушували до перемирень , тягли з допомогою, Бориса Джонсона прибрали,зволікали зі зброєю, сумнівались давати-не давати, бо бач, по оркостану вгатимо, і сотні інших викрутасів їх голубої»дипломатії» -вам не підказали справжнє становище справ, значить у вас відсутня сіра речовина.
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15.08.2023 23:35 Відповісти
Коричневої в тебе в бошці хватає, а за українську респект, **********)))
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16.08.2023 05:52 Відповісти
Не зрозуміло Зельоним чому їх так палять? На Заході давно відомі пошуки влади домовитись з Пуйлом. Не раз заявляли - перемовини з Кацапією сугубо справа самої України. Ніхто перешкоджати її праву не буде.
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15.08.2023 23:39 Відповісти
Судя по тому, как идёт контрнаступление, можно остаться и без территорий и без НАТО.
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15.08.2023 23:49 Відповісти
Ага, точно, вам не понятно...
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15.08.2023 23:51 Відповісти
Отдайте кацапам Аляску или Кипр.
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16.08.2023 00:03 Відповісти
А що в Стамбулі ваші емісари напідписували? Вони там навіть від НАТО віддхрестились. А ти, Данілов, дивуєшся.
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16.08.2023 00:46 Відповісти
Потрібно не міни ногами зсу розміновувать, а ракетами рівняти міста , Луганськ і Донецьк.
Тоді й відразу відчуєте результат.
Бо тоді кацапи почнуть відтягуватись на свої болота.
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16.08.2023 00:52 Відповісти
Здали території,а тепер захід винний.
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16.08.2023 01:14 Відповісти
Якщо Данілову не зрозуміло,то хай спитає в кардинала Джуліо-Раймондо Єрмака.Такі заяви просто так не з'являються відразу після незрозумілого ФСБшного шабашу в Саудівській Аравії.Оман 2.0 починає вскриватись через заяви третіх осіб.
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16.08.2023 04:59 Відповісти
Це зроблено для того, щоб ви перестали так нахабно брехати власному народу і тримати його за повного бовдура.
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16.08.2023 05:02 Відповісти
"Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено" ... Тю, а шо здесь розумiти... - вторая серия позаглядати пыне в зеньки. Омеригу открыл, чесслово.
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16.08.2023 05:48 Відповісти
Дурачком прикинулся.
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16.08.2023 06:35 Відповісти
А по-моему всё понятно: Йенсен зарабатывает деньги, торгуя украинскими территориями - росия платит, Йенсен вещает.
Он - продажная шкура.
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16.08.2023 06:42 Відповісти
Если вместо Енсена написать другую фамилию, то будет абсолютно правильно.
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16.08.2023 07:02 Відповісти
тебе, балабола, забули спитати )))

як домовляться - так і озвучиш потім

футболку за кольором підбереш сам
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16.08.2023 07:31 Відповісти
Как это не понятно? Мы воюем благодаря западной помощи. Вот и все.
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16.08.2023 08:14 Відповісти
Дошло уже до того что в руководстве НАТО присутствуют ватники.
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16.08.2023 11:02 Відповісти
То есть, первый посыл про выборы не поняли? Вам конкретно "намекнули" именно вы победителями не станете! А народу Украины дали понять. что есть выбор.( хотя все все понимают!фразы, это для Лектората!).
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16.08.2023 13:48 Відповісти
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