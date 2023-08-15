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Зафіксовано пуски ворогом БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворогом дронів-камікадзе "Shahed" з південно-східного напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Пуски БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бойова робота підрозділів ППО уночі 14 серпня на Одещині. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Вони масово заховані під асфальт.
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15.08.2023 22:45
+9
***, коли вже мм будемо свої Шахеди массовой пускати по кацапам?
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15.08.2023 22:44
+6
Мені навіть важко уявити який "подарунок" небрати готують на наш День Незалежності
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15.08.2023 22:44
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***, коли вже мм будемо свої Шахеди массовой пускати по кацапам?
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15.08.2023 22:44 Відповісти
Вони масово заховані під асфальт.
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15.08.2023 22:45 Відповісти
Шахеды это дешман уровня кружка авиамоделистов.
По сути кукурузник с простенькой системой инерционной навигации и взрывчаткой.
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15.08.2023 22:47 Відповісти
І що з того?!!
Ці "дешманські" дрони пів України зруйнували.
Дешевизна і ефективність їх перевага.
Яка різниця чи дорогущий "Хароп" чи дешевий "Шахед".
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15.08.2023 23:19 Відповісти
Не вони а касабскі ракети.

Різниця в тому что їх легко виготовляти і для цього не потрібні якісь особливі умови чи дорогі матеріали.
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15.08.2023 23:21 Відповісти
Тогда вопрос - почему мы со всей западной поддержкой до сих пор так и не смогли наладить выпуск аналогичного дешмана для уничтожения объектов на вражеской территории? Как видим последствия от их ударов совсем не дешманские
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15.08.2023 23:22 Відповісти
Вопрос к Резников у и прочим уродам которые волонтёрам пальцы в колеса вставлять.
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15.08.2023 23:23 Відповісти
Мені навіть важко уявити який "подарунок" небрати готують на наш День Незалежності
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15.08.2023 22:44 Відповісти
Одну ніч ракети, в іншу шахеди
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15.08.2023 22:52 Відповісти
Зеленский в ответ счас запустит гундосик с экрана.
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15.08.2023 23:07 Відповісти
Де відповідь по москві?
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15.08.2023 23:08 Відповісти
Я вчора шпурнув по кацапам шматком головної зброї, котру дав українцям припиз... Ну, Зеленський. До кацапів був майже кілометр, так що трохи не докинув. Але я старався!
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15.08.2023 23:25 Відповісти
А когда будут пуски шахедов на Белгородское и Курское направление?
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15.08.2023 23:49 Відповісти
 
 