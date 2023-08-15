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Зафіксовано пуски ворогом БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
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Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуски ворогом дронів-камікадзе "Shahed" з південно-східного напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Пуски БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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+9 Юрій Гросарчук fac575f1
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+6 Имярек
показати весь коментар15.08.2023 22:44
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По сути кукурузник с простенькой системой инерционной навигации и взрывчаткой.
Ці "дешманські" дрони пів України зруйнували.
Дешевизна і ефективність їх перевага.
Яка різниця чи дорогущий "Хароп" чи дешевий "Шахед".
Різниця в тому что їх легко виготовляти і для цього не потрібні якісь особливі умови чи дорогі матеріали.