У Білорусі затримали матір добровольця Клюкача, який воює на боці України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Білорусі затримали Інну Калацьку – матір колишнього політв’язня, а нині добровольця Тихона Клюкача, який воює на боці України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Калацька живе у Бресті. У провладному телеграм-каналі вказано, що її звинуватили у "причетності до екстремізму", вона відбуває адміністративний арешт. За якою саме статтею затримали жінку, не уточнюється.
Це не перший випадок переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні. У квітні 2023 року суд засудив до трьох років колонії загального режиму 34-річного жителя Бобруйська Сергія Франчука – двоюрідного брата заступника командира полку імені Кастуся Калиновського Вадима Кабанчука.
До цього силовики прийшли до батька бійця полку імені Калинівського Дениса Урбановича та записали з ним ролик із закликом до сина повернутися додому. "Відсидиш десяток років… але ти житимеш на Батьківщині", – казав чоловік у відеоролику. Це відео могло бути записане під тиском.
Будь ласка, зачекайте...
А робити це на державному рівні просто ОГИДНО. Це не влада - а зборище мафіозних безпринципних бандюганів.
У мафії є три стадії розвитку:
Перша: злочинність підкуповує окремих представників влади і користується їх впливом та прикриттям , щоб вчинять злочини
Друга: Злочинці та представники влади діють єдиним фронтом - перші вчиняють злочини щоб обкрадать людей , а другі вчиняють злочини , щоб прикривать злочинців та злочинним шляхом наживаться самим
Третя: Представники влади ОЧОЛЮЮТЬ злочинність у державі і сама влада стає мафіозною Характерною ознакою є обслуговування інтересів мафії судовою системою держави
Так от : Росія - вже в третій стадії! А, користуючись політико-економічним впливом на БРСР , вона вже управляє нею в інтересах мафіозного клану Росії
На жаль - страннями "зелених" , Україна , за останні чотири роки , ступила з першої фази прямо в третю І стоїть уже на "півдорозі" до неї
Прочитай що написала людина, і йди далі, лизати зелене дупло...