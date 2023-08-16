У Білорусі затримали матір добровольця Клюкача, який воює на боці України

У Білорусі затримали Інну Калацьку – матір колишнього політв’язня, а нині добровольця Тихона Клюкача, який воює на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Калацька живе у Бресті. У провладному телеграм-каналі вказано, що її звинуватили у "причетності до екстремізму", вона відбуває адміністративний арешт. За якою саме статтею затримали жінку, не уточнюється.

Це не перший випадок переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні. У квітні 2023 року суд засудив до трьох років колонії загального режиму 34-річного жителя Бобруйська Сергія Франчука – двоюрідного брата заступника командира полку імені Кастуся Калиновського Вадима Кабанчука.

До цього силовики прийшли до батька бійця полку імені Калинівського Дениса Урбановича та записали з ним ролик із закликом до сина повернутися додому. "Відсидиш десяток років… але ти житимеш на Батьківщині", – казав чоловік у відеоролику. Це відео могло бути записане під тиском.

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