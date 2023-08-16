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Новини За кордоном
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У Білорусі затримали матір добровольця Клюкача, який воює на боці України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

клюкач

У Білорусі затримали Інну Калацьку – матір колишнього політв’язня, а нині добровольця Тихона Клюкача, який воює на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Калацька живе у Бресті. У провладному телеграм-каналі вказано, що її звинуватили у "причетності до екстремізму", вона відбуває адміністративний арешт. За якою саме статтею затримали жінку, не уточнюється.

Це не перший випадок переслідування родичів білоруських добровольців, які воюють в Україні. У квітні 2023 року суд засудив до трьох років колонії загального режиму 34-річного жителя Бобруйська Сергія Франчука – двоюрідного брата заступника командира полку імені Кастуся Калиновського Вадима Кабанчука.

До цього силовики прийшли до батька бійця полку імені Калинівського Дениса Урбановича та записали з ним ролик із закликом до сина повернутися додому. "Відсидиш десяток років… але ти житимеш на Батьківщині", – казав чоловік у відеоролику. Це відео могло бути записане під тиском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо добровольців-білорусів із полку Калиновського загинули, захищаючи Україну

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Це самі що не є брудні методи МАФіозі - коли не можуть тебе пригнути то стараються через твоїх рідних дістати тебе.

А робити це на державному рівні просто ОГИДНО. Це не влада - а зборище мафіозних безпринципних бандюганів.
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16.08.2023 00:37
+14
з мерзотою не можно по чесному .треба стріляти на пробіжках , бити арматурою в темних кутах ...
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16.08.2023 00:32
+7
А що дивного? Суд України судить захисника за те що є захисник. Ніякі факти не цікаво, закон також, бо так сказав оп. Різниця?
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16.08.2023 01:09
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з мерзотою не можно по чесному .треба стріляти на пробіжках , бити арматурою в темних кутах ...
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16.08.2023 00:32 Відповісти
Це самі що не є брудні методи МАФіозі - коли не можуть тебе пригнути то стараються через твоїх рідних дістати тебе.

А робити це на державному рівні просто ОГИДНО. Це не влада - а зборище мафіозних безпринципних бандюганів.
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16.08.2023 00:37 Відповісти
Одни розумний чоловік колись розвернув поняття МАФІЇ , як злочинного злиття злочинності з владою Він сказав:
У мафії є три стадії розвитку:
Перша: злочинність підкуповує окремих представників влади і користується їх впливом та прикриттям , щоб вчинять злочини
Друга: Злочинці та представники влади діють єдиним фронтом - перші вчиняють злочини щоб обкрадать людей , а другі вчиняють злочини , щоб прикривать злочинців та злочинним шляхом наживаться самим
Третя: Представники влади ОЧОЛЮЮТЬ злочинність у державі і сама влада стає мафіозною Характерною ознакою є обслуговування інтересів мафії судовою системою держави
Так от : Росія - вже в третій стадії! А, користуючись політико-економічним впливом на БРСР , вона вже управляє нею в інтересах мафіозного клану Росії
На жаль - страннями "зелених" , Україна , за останні чотири роки , ступила з першої фази прямо в третю І стоїть уже на "півдорозі" до неї
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16.08.2023 07:01 Відповісти
так це вони з кадирівській Чечні взяли. Там вже десятки років це практикують. Якщо когось підозрюють чи вбивають за "екстремізм" то пресують всіх родичів і близьких і далеких.
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16.08.2023 09:58 Відповісти
катувать будуть з метою взнати військові таємниці полку Калиновського.
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16.08.2023 00:45 Відповісти
Ох висітимуть на деревах пюрер зі своїм покемоном-акселератом, кгбшники та інша наволоч, колі до брср зайде полк калиновського
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16.08.2023 00:55 Відповісти
Дуже сумніваюсь...
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16.08.2023 09:08 Відповісти
тотальна диктатура і репресії 🙄
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16.08.2023 00:57 Відповісти
А що дивного? Суд України судить захисника за те що є захисник. Ніякі факти не цікаво, закон також, бо так сказав оп. Різниця?
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16.08.2023 01:09 Відповісти
Кого з родичів захисників України засудив суд, навіть Зеназваний?
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16.08.2023 01:46 Відповісти
Дядя, ти дебіл?
Прочитай що написала людина, і йди далі, лизати зелене дупло...
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16.08.2023 06:15 Відповісти
Це один з тих, про кого пише пані Валентина.
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16.08.2023 09:43 Відповісти
Всі родичи бульбашської верхівки сидять в Європі. У всіх бізнес - торгівля санкційними товарами.
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16.08.2023 01:12 Відповісти
Ублюдки.
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16.08.2023 09:42 Відповісти
Революция удалась.
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16.08.2023 11:07 Відповісти
 
 