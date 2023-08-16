Ексглава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку зізнався, що працював на російського олігарха Дерипаску
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Колишній глава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал визнав, що працював на російського олігарха Олега Дерипаску.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Макгонігал визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій проти Росії, коли після виходу на пенсію перейшов на роботу до олігарха, щодо якого він колись проводив розслідування. Виступаючи перед федеральним суддею в Нью-Йорку, 55-річний Чарльз Макгонігал сказав, що глибоко кається в роботі, яку він зробив у 2021 році для мільярдера Дерипаски.
Макгонігал розповів, що отримав понад $17 000, щоб допомогти зібрати компрометувальну інформацію про конкурента Дерипаски – іншого російського олігарха.
За словами помічниці прокурора США Ребекки Делл, Макгонігал також намагався допомогти олігарху вийти зі списку санкцій і вів переговори разом зі спільниками про отримання винагороди в розмірі від $650 000 до $3 млн за отримання файлів, що розкривають приховані активи на $500 млн, які належать бізнес-конкуренту олігарха.
Нагадаємо: Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через причини, пов'язані з окупацією Криму Росією.
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Нагадаємо: Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через причини, пов'язані з окупацією Криму Росією. Джерело: https://censor.net/ua/n3437672
Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса Ким Гиттлсон, различные бизнес-группы оказывали давление на администрацию Дональда Трампа, добиваясь снятия санкций с этих трех компаний.
Причина в том, что "Русал" - один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, и сразу после введения санкций на некоторе время подскочили мировые цены на алюминий.
Новые кандидатуры были согласованы с минфином США.
Я в курсі мантри, про каку Трампа. Але чомусь "козачок байда" наплював на проголосований закон і зняв санкції з ПП2 + саботує ленд-ліз. "Пекельні санкції" "животворящого" бідона дозволили рашці заробити сотні мільярдів доларів, які вона витрачає на вбивства українців, у чому бідон їй затято допомагає з 2014.
Проте, його вознесли в ранг месії - тому йому можна.
Інтерв'ю хвойди читати не збираюся.
Та ладна. Вся його "страшна" колаборація складалася лише з порожніх обіцянок Дерибасці побудувати йому надхмарні замки.
А от коли пезидент України Зєлупа бєз пізди внатурє "нємного отодвігаєт гос. граніцьі"(c) України, на прохання Путіна відводячи ЗСУ на тилові позиції задля просування армії РФ вперед , то це ж так душевно, па-дамашнєму.