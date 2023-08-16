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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Дерипаска (75) США (14451) ФБР (143)

Ексглава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку зізнався, що працював на російського олігарха Дерипаску

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дерипаска,олег

Колишній глава відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал визнав, що працював на російського олігарха Олега Дерипаску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Макгонігал визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій проти Росії, коли після виходу на пенсію перейшов на роботу до олігарха, щодо якого він колись проводив розслідування. Виступаючи перед федеральним суддею в Нью-Йорку, 55-річний Чарльз Макгонігал сказав, що глибоко кається в роботі, яку він зробив у 2021 році для мільярдера Дерипаски.

Макгонігал розповів, що отримав понад $17 000, щоб допомогти зібрати компрометувальну інформацію про конкурента Дерипаски – іншого російського олігарха.

За словами помічниці прокурора США Ребекки Делл, Макгонігал також намагався допомогти олігарху вийти зі списку санкцій і вів переговори разом зі спільниками про отримання винагороди в розмірі від $650 000 до $3 млн за отримання файлів, що розкривають приховані активи на $500 млн, які належать бізнес-конкуренту олігарха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд забрав у власність України майно російського олігарха Дерипаски, - СБУ

Нагадаємо: Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через причини, пов'язані з окупацією Криму Росією.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
дешёвка - $17 000. У нас за такие деньги средний трубицын даже звонок не сделает, не говоря уже о депутате ВР.
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16.08.2023 01:27
+12
Якісь смішні зізнання. ,, Я взяв 17 тисяч доларів, прастітє!,, Український голова сільсовєта буде з нього реготати.
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16.08.2023 01:27
+7
А це не новина. Навіть на виборах Трампа в 2016 розкручавали на гроші Дерипаски. Трамп згодом йому віддячив - відмінив санкції. Про вибори Трампа Дерипаска бахвалявся на яхті повії Насті Рибці, яка згодом злила інфу в інтернет.
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16.08.2023 01:21
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Коли буде зізнання оп перед українським судом і народом за зраду України? Чи який чиновник США під слідством це таки новина для України?
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16.08.2023 01:18 Відповісти
А це не новина. Навіть на виборах Трампа в 2016 розкручавали на гроші Дерипаски. Трамп згодом йому віддячив - відмінив санкції. Про вибори Трампа Дерипаска бахвалявся на яхті повії Насті Рибці, яка згодом злила інфу в інтернет.
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16.08.2023 01:21 Відповісти
Ви новину читали ?

Нагадаємо: Дерипаска перебуває під санкціями США з 2018 року через причини, пов'язані з окупацією Криму Росією. Джерело: https://censor.net/ua/n3437672
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16.08.2023 03:09 Відповісти
То фіктівні санкції повісили. А реальні щодо алюмінія зняв Трамп.
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16.08.2023 03:45 Відповісти
З наведеної вами статті:

Однако, как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам бизнеса Ким Гиттлсон, различные бизнес-группы оказывали давление на администрацию Дональда Трампа, добиваясь снятия санкций с этих трех компаний.

Причина в том, что "Русал" - один из крупнейших в мире поставщиков алюминия, и сразу после введения санкций на некоторе время подскочили мировые цены на алюминий.

Новые кандидатуры были согласованы с минфином США.

Я в курсі мантри, про каку Трампа. Але чомусь "козачок байда" наплював на проголосований закон і зняв санкції з ПП2 + саботує ленд-ліз. "Пекельні санкції" "животворящого" бідона дозволили рашці заробити сотні мільярдів доларів, які вона витрачає на вбивства українців, у чому бідон їй затято допомагає з 2014.

Проте, його вознесли в ранг месії - тому йому можна.

Інтерв'ю хвойди читати не збираюся.
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16.08.2023 04:05 Відповісти
Байден поганий, я згоден. Але фанат Путіна Трамп - ще гірше. Почитайте, які пісні Трамп про Путіна співає. Огидно. Більше спілкуватися не буду. Всього найкращого.
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16.08.2023 05:24 Відповісти
та ну. месія - то трамп. йомі рівня тільки гундосий шашличний асфальтоукладчік
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16.08.2023 08:29 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-47024522
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16.08.2023 03:46 Відповісти
А ще інтервʼю повії Насті Рибки почитайте, де Дерипаска бахваляється їй, що ставить свою людину на посаду Президента США.
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16.08.2023 03:48 Відповісти
Якісь смішні зізнання. ,, Я взяв 17 тисяч доларів, прастітє!,, Український голова сільсовєта буде з нього реготати.
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16.08.2023 01:27 Відповісти
Ну ось це наглядний приклад масштабів корупції там і тут... Коли дехто пише, що на Заході теж корупція - так, вона там є, тільки масштаби значно менші!
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16.08.2023 01:31 Відповісти
Так. На жаль.
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16.08.2023 01:35 Відповісти
Меншi тому що за 17 тыщ $ у нас даже главу сельсовета не подкупиш.А если это голова сельсовета в пригороде Киева он ими прикурит сигарету.
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16.08.2023 04:01 Відповісти
менші, набагато більші, просто беруть не всі і не всім дають, а тут 17к за те що збирав інфу, будучи на пенсії, а не хабар.
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16.08.2023 04:21 Відповісти
дешёвка - $17 000. У нас за такие деньги средний трубицын даже звонок не сделает, не говоря уже о депутате ВР.
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16.08.2023 01:27 Відповісти
депутаты ВР при таких примитивных раскладах даже и близко не думали бы тихонько в лес уходить
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16.08.2023 01:49 Відповісти
Люди.... продажні й мерзотні люди..... всюди вони є.....
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16.08.2023 01:30 Відповісти
Деградація кадрових відділів.
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16.08.2023 01:37 Відповісти
Чарльза Макгонігала правосуддя все-таки дістало. І це добре! Наших можновладців із руками в кишені бюджету можна хапати за руки прямо зараз, щоб не довелось доганяти і не догнати потім.
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16.08.2023 01:38 Відповісти
Наши военкомы просто смеются с этого Макгонігала. Если он отмажется от американского правосудия, то они его наймут, пусть там ищет компромат на всех в Украине.
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16.08.2023 01:47 Відповісти
Американское ФБР демпингует. В СБУ или генпрокурватуре за такие жалкие 17тыщ даже блокнот не откроют, чтобы ваше ФИО записать.
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16.08.2023 02:57 Відповісти
Бернса еще проверьте.
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16.08.2023 03:50 Відповісти
" и какие люди ей правят."
Та ладна. Вся його "страшна" колаборація складалася лише з порожніх обіцянок Дерибасці побудувати йому надхмарні замки.
А от коли пезидент України Зєлупа бєз пізди внатурє "нємного отодвігаєт гос. граніцьі"(c) України, на прохання Путіна відводячи ЗСУ на тилові позиції задля просування армії РФ вперед , то це ж так душевно, па-дамашнєму.
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16.08.2023 04:27 Відповісти
В США это обычная практика. Все на кого-то работают. Это не считается зазорным. Закон о лоббизме вообще легализует платные услуги чиновников и депутатов всех мастей. А этот вообще бывший. Нонсенс что его начали преследовать. Может дело в том что он работал в контрразведке.
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16.08.2023 06:59 Відповісти
Эта инфа уже с бородой
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16.08.2023 07:36 Відповісти
Не на Дерипаску а на *****, у кацапів нема вільних людей тільки підконтрольна челядь.
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16.08.2023 07:39 Відповісти
продаються всі..., це сумно, а в російських олігархів грошей багато...
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16.08.2023 09:13 Відповісти
$17 000 - це жарт такий?
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16.08.2023 09:15 Відповісти
.сеть агентов указана не вся...Их значительно больше
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16.08.2023 09:41 Відповісти
Эксглава отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке... Не удивительно что всякие NYT и т.д. работают на парашу.
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16.08.2023 11:51 Відповісти
 
 