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У низці областей України повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У низці областей України оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У низці областей України повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА 01

Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях.

Також зазначається, що група "шахедів" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. "Велика група "шахедів" заходить у гирло Дунаю. Рухається у бік Ізмаїлу!", - повідомили у ПС.

Також читайте: Зафіксовано пуски ворогом БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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