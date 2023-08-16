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У низці областей України повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У низці областей України оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській областях.
Також зазначається, що група "шахедів" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. "Велика група "шахедів" заходить у гирло Дунаю. Рухається у бік Ізмаїлу!", - повідомили у ПС.
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