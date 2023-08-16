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У міноборони РФ стверджують, що в небі над Калузькою областю збили три БпЛА
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У міноборони РФ стверджують, що три безпілотники, які збили у Калузькій області, були українськими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Близько 5.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області", - йдеться в повідомленні.
У міноборони РФ зазначили, що усі БпЛА були виявлені та знищені російськими засобами ППО.
Руйнувань та постраждалих немає.
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alexandr shamov
показати весь коментар16.08.2023 06:42 Відповісти Мені подобається 1
alexandr shamov
показати весь коментар16.08.2023 06:45 Відповісти Мені подобається 0
Андрей Лавриненко d1f009ef
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Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар16.08.2023 08:27 Відповісти Мені подобається 1
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