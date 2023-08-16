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Новини За кордоном
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безпілотник (2086) Росія (47164) дрони (2474)

У міноборони РФ стверджують, що в небі над Калузькою областю збили три БпЛА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

область,калузька

У міноборони РФ стверджують, що три безпілотники, які збили у Калузькій області, були українськими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Близько 5.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ зазначили, що усі  БпЛА були виявлені та знищені російськими засобами ППО.

Руйнувань та постраждалих немає.

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Автор: Марина Макєєва
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А скока не сбили?
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16.08.2023 06:42 Відповісти
К слову, а шо то за беспилотники, шо мы им скоро Нарьян-Мар заатакуемо.
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16.08.2023 06:45 Відповісти
Притулка модельки запускает. Хоть что-то. Зеленая шобла только видосики может запилить.
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16.08.2023 07:07 Відповісти
А чим збили? Нафтобазою чи складом б/к?
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16.08.2023 08:27 Відповісти
 
 