Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Авдіївському напрямках, намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного на Донеччині, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. ЗСУ стримують наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Семенівка, Яснобродівка, Карлівка, Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне, Нескучне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Білогір'я, Лук'янівське, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

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На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти як Понятівка, Херсон, Новодмитрівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.