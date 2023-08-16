Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 255 570 осіб (+650 за добу), 4324 танки, 5152 артсистеми, 8380 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 255 570 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Станом на 16 серпня 2023 втрати ворога орієнтовно становлять:

особового складу - близько 255570 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 4324 (+11) од;

бойових броньованих машин - 8380 (+10) од;

артилерійських систем - 5152 (+24) од;

РСЗВ - 714 (+0) од;

засоби ППО - 485 (+3) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 314 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6);

крилаті ракети - 1404 (+17);

кораблі /катери - 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од;

спеціальна техніка - 773 (+4).

Дані уточнюються.

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