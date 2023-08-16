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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 255 570 осіб (+650 за добу), 4324 танки, 5152 артсистеми, 8380 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 255 570 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Станом на 16 серпня 2023 втрати ворога орієнтовно становлять:
особового складу - близько 255570 (+650) осіб ліквідовано;
танків - 4324 (+11) од;
бойових броньованих машин - 8380 (+10) од;
артилерійських систем - 5152 (+24) од;
РСЗВ - 714 (+0) од;
засоби ППО - 485 (+3) од;
літаків - 315 (+0) од;
гелікоптерів - 314 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6);
крилаті ракети - 1404 (+17);
кораблі /катери - 18 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од;
спеціальна техніка - 773 (+4).
Дані уточнюються.
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82!!! одиниці техніки та 650!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Рахунок ППО:спецтехніка нічийний 3:4
Знову орки почали масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 255 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
На момент з'явлення F16, небо на рашці буде захищати "льолік з віником"