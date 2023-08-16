УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5679 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 857 9
армія РФ (13455) Генштаб ЗС (4486) ліквідація (1932) знищення (4092)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 255 570 осіб (+650 за добу), 4324 танки, 5152 артсистеми, 8380 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк,знищення

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 255 570 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Станом на 16 серпня 2023 втрати ворога орієнтовно становлять:

особового складу - близько 255570 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 4324 (+11) од;

бойових броньованих машин - 8380 (+10) од;

артилерійських систем - 5152 (+24) од;

РСЗВ - 714 (+0) од;

засоби ППО - 485 (+3) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 314 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6);

крилаті ракети - 1404 (+17);

кораблі /катери - 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од;

спеціальна техніка - 773 (+4).

Дані уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському та Авдіївському напрямках, намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного на Донеччині, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 255 570 осіб (+650 за добу), 4324 танки, 5152 артсистеми, 8380 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тенденція до росту втрат засрашинців! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
16.08.2023 08:03 Відповісти
Головна проблема-це ракети та дрони...
показати весь коментар
16.08.2023 08:51 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2023 08:33 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2023 08:49 Відповісти
Добра врожайність. Дякуємо нашим військовим на передовій. І хочеться запитати у Зелі - де той, хто обіцяв дрони на 1000 кілометрів? Щоб нищити москалівські заводи. Де той паскуда Гусев?
показати весь коментар
16.08.2023 08:56 Відповісти
Минув 3461 день москальсько-української війни.
82!!! одиниці техніки та 650!!! чумардосів. Броня, арта, логістика - все супер!
Рахунок ППО:спецтехніка нічийний 3:4
Знову орки почали масовані повітряні атаки, ППО працює в повну силу.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 255 000!!! це більше, ніж таке місто, як Нальчик ...
показати весь коментар
16.08.2023 08:57 Відповісти
Урожайненько...
показати весь коментар
16.08.2023 09:03 Відповісти
Стабільно тішить ППО.
На момент з'явлення F16, небо на рашці буде захищати "льолік з віником"
показати весь коментар
16.08.2023 09:48 Відповісти
 
 