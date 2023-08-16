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Окупанти минулої доби випустили по Херсонщині 358 снарядів, 6 людей дістали поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

За минулу добу противник здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

Про це повідомив голова Херсонської Ова Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення "Пункту незламності" у Бериславському районі", йдеться в повідомленні

Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.

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Автор: Марина Макєєва
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