Минулої доби росіяни завдали ударів по 26 населених пунктах Запорізької області
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Російські окупанти продовжують терор мирного населення Запорізької області. За минулу добу ворог завдав 100 ударів по 26 населених пунктах
Про це повідомив голова Запорізької області Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано 84 артилерійські обстріли по території Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Левадного, Новоандріївки, Темирівки, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню", - йдеться в повідомленні.
П'ять ракетних ударів ворог завдав по Таврійському та Оріхову. З РСЗВ військові РФ обстріляли Новодарівку й Білогір'я, чотири БПЛА атакували Залізничне, Малинівку, Новоіванівку та Затишшя.
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Чайка Київ
показати весь коментар16.08.2023 10:24 Відповісти Мені подобається 1
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