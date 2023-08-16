В Естонії росіянам та білорусам хочуть заборонити голосувати на місцевих виборах
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Естонський уряд хоче тимчасово заборонити громадянам Росії та Білорусі, які є резидентами Естонії, голосувати на місцевих виборах.
Відповідний проєкт закону підготувало Міністерство юстиції Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.
У проєкті йдеться, що держава Естонія не може забезпечити свободу громадян РФ від впливу країни їхнього громадянства.
"Відповідно до Конституції РФ, захист Батьківщини (Росії) є обов’язком кожного громадянина Російської Федерації, також траплялися випадки, коли громадяни РФ, які постійно мешкають в Естонії, отримали мобілізаційні призови з країни свого громадянства для проходження служби у збройних силах", - йдеться в тексті документу.
Тож автори законопроєкту пропонують заборонити брати участь у виборах іноземцям, якщо вони є громадянами держави, яку естонський парламент або Європарламент визнав агресором.
Міністр юстиції Естонії Калле Лаанет визнав, що цей законопроєкт може суперечити конституції Естонії та положенням ЄС. За його словами, ряд суперечливих питань, можливо, доведеться вирішити Державному суду.
Наступні місцеві вибори мають відбутися в Естонії у жовтні 2025 року.
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А то заселяться в один дім двісті кацапів-резидентів, оберуть свого чиновника, який буде потім працювати на гру.
Це дуже нагадує наш уряд
Демократія має бути захищена здоровим глуздом і інстинктом самозбереження, інакше, диктаторська наволоч її зжере.
>> Так, в межах закордонного виборчого округу на президентських виборах в Україні переміг чинний глава держави Петро Порошенко. Українці у світі віддали за нього 54,73% голосів. За Зеленського, відповідно, - 43,78%.