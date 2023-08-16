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В Естонії росіянам та білорусам хочуть заборонити голосувати на місцевих виборах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вибори,естонія

Естонський уряд хоче тимчасово заборонити громадянам Росії та Білорусі, які є резидентами Естонії, голосувати на місцевих виборах.

Відповідний проєкт закону підготувало Міністерство юстиції Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

У проєкті йдеться, що держава Естонія не може забезпечити свободу громадян РФ від впливу країни їхнього громадянства.

"Відповідно до Конституції РФ, захист Батьківщини (Росії) є обов’язком кожного громадянина Російської Федерації, також траплялися випадки, коли громадяни РФ, які постійно мешкають в Естонії, отримали мобілізаційні призови з країни свого громадянства для проходження служби у збройних силах", - йдеться в тексті документу.

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Тож автори законопроєкту пропонують заборонити брати участь у виборах іноземцям, якщо вони є громадянами держави, яку естонський парламент або Європарламент визнав агресором.

Міністр юстиції Естонії Калле Лаанет визнав, що цей законопроєкт може суперечити конституції Естонії та положенням ЄС. За його словами, ряд суперечливих питань, можливо, доведеться вирішити Державному суду.

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Наступні місцеві вибори мають відбутися в Естонії у жовтні 2025 року.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
нам би так
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16.08.2023 10:23
+9
Естонія повинна очиститись від москаль ні, бо інакше її чекає доля України, якщо не гірше. З огляду на кількість населення Естонії москалі дуже швидко можуть її зачистити від естонців
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16.08.2023 10:29
+7
Прекрасна ініціатива. яка потребує термінового втілення.
Демократія має бути захищена здоровим глуздом і інстинктом самозбереження, інакше, диктаторська наволоч її зжере.
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16.08.2023 10:32
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нам би так
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16.08.2023 10:23 Відповісти
У нас іноземні резиденти права голосу не мають.
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16.08.2023 10:42 Відповісти
от і славно
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16.08.2023 10:46 Відповісти
А що, вони мали право голосу? Що за дичина. Навіть в Україні, згідно з ст.70 Конституції, право голосу на виборах і референдумах мають тільки громадяни, що досягли повноліття.
А то заселяться в один дім двісті кацапів-резидентів, оберуть свого чиновника, який буде потім працювати на гру.
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16.08.2023 10:27 Відповісти
"А то заселяться в один дім двісті кацапів-резидентів, оберуть свого чиновника, який буде потім працювати на гру."
Це дуже нагадує наш уряд
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16.08.2023 11:27 Відповісти
Це давня схема, сам з таким стикався.
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16.08.2023 11:29 Відповісти
та я теж здивувалась, звичайно тільки громадяни майть право голосу
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16.08.2023 12:27 Відповісти
Естонія повинна очиститись від москаль ні, бо інакше її чекає доля України, якщо не гірше. З огляду на кількість населення Естонії москалі дуже швидко можуть її зачистити від естонців
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16.08.2023 10:29 Відповісти
Прекрасна ініціатива. яка потребує термінового втілення.
Демократія має бути захищена здоровим глуздом і інстинктом самозбереження, інакше, диктаторська наволоч її зжере.
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16.08.2023 10:32 Відповісти
В Україні давно треба заборонити голосувати всім тим, хто закордоном. Бо щирі патріоти сидячи на варшавському дивані так ******* голосувати по пріколу. А розгрібати ці приколи мають ті хто залишився в Україні
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16.08.2023 10:36 Відповісти
Не всі, хто за кордоном, голосують за зе і їм подібних.
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16.08.2023 10:45 Відповісти
І це правда. Та польські заробітчани табуном побігли голосувати пАпріколу проти Порошенка, який здобув для них безвіз.
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16.08.2023 10:53 Відповісти
де ви таке знайшли?
>> Так, в межах закордонного виборчого округу на президентських виборах в Україні переміг чинний глава держави Петро Порошенко. Українці у світі віддали за нього 54,73% голосів. За Зеленського, відповідно, - 43,78%.
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16.08.2023 12:45 Відповісти
Правильно. Навіщо ускладнювати. І так ніхто рахувати не збирається.
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16.08.2023 10:42 Відповісти
Підтримую!
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16.08.2023 10:46 Відповісти
тку на лоба кожному кацапові щоб за квартал було видно
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16.08.2023 11:09 Відповісти
Автоматичний лінгвістичний тест на вході до будки голосування - молодиця, паляниця, нісенітниця, непереливки, обценьки.
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16.08.2023 12:18 Відповісти
 
 