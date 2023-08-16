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Близько 2,4 млн українців виїхали за кордон та не повернулися від початку повномасштабного вторгнення, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

біженці

У першому півріччі 2023 року територію України залишило в 11 разів менше громадян, ніж за аналогічний період 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані "OpenDataBot".

Так, протягом 6 місяців 2023 року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в'їхало - 7,97. Різниця у 230 тис. осіб майже в 11 разів менша показника першого півріччя 2022 року. Минулого року територію країни покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало.

Водночас у другому півріччі 2022 року люди активніше поверталися на Батьківщину - прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

Близько 2,4 млн українців виїхали за кордон та не повернулися від початку повномасштабного вторгнення, - OpenDataBot 01

"Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в’їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них - 2,4 млн - є громадянами України, решта - іноземці", - йдеться в повідомленні.

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В Opendatabot звернули увагу, що у березні та квітні 2023 року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023 ситуація змінилася у протилежний бік - якраз у період початку літніх відпусток.

"У першому півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом першого півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року - 13,6%. А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023-го", - додали у сервісі.

Близько 2,4 млн українців виїхали за кордон та не повернулися від початку повномасштабного вторгнення, - OpenDataBot 02

Загалом з січня 2022 по червень 2023 державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали - 23,66 млн осіб.

Читайте: Народжуваність в Україні впала на 28% від початку повномасштабної війни. Це антирекорд за всі роки незалежності

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
1,5- 2 года
Это срок,за который человек
Осваивается на новом месте
Привыкает к нему настолько
Что начинает ощущать новое место жизни
Более комфортным и почти родным
Это давно известно
Вероятность, что эти украинцы вернутся в Украину
Крайне мала
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16.08.2023 11:02
+4
не в кількості людей справа. он, ізраїль своїми 9 мільйонами й країну збудував успішну, й на ворогів жах наводить. а нам дай хоч 100 мільйонів, буде коррупція й безлад
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16.08.2023 11:49
+2
твої намагання ділити українців на сорти видають в тобі кацапського троля...І твоє "чесно кажучи" тільки підкреслює огидність твоїх брехливих нарративів
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16.08.2023 12:35
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1,5- 2 года
Это срок,за который человек
Осваивается на новом месте
Привыкает к нему настолько
Что начинает ощущать новое место жизни
Более комфортным и почти родным
Это давно известно
Вероятность, что эти украинцы вернутся в Украину
Крайне мала
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16.08.2023 11:02 Відповісти
Брехня. Все залежить від багатьох факторів. Від соціального стану в Україні і у новій країні, від віку, від матеріального становища, чід сімейного стану, від наявності нерухомості, від безпеки і тд.
Чехія, польща, Литва, Німеччина, Швеція, Нідерланди, Канада, Болгарія - це країни з яких повернулися мої родичі/знайомі за останній рік.
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16.08.2023 11:12 Відповісти
хто продвинутіший комунікабельніший діловитіший роботящий той себе там швидко найдуть . А хто живе на дотаціях той повернеться в Україну жити на дотації
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16.08.2023 12:02 Відповісти
чому ж брехня, якщо "все залежить..."? Твій особистий досвід не робить доехнею результати регулярних соцопитувань, які добре демонструють тенденції...а вони, на жаль, наприємні...
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16.08.2023 12:34 Відповісти
Зрозуміло що деякі повернуться, але більшість ні. І це лише 1.5 роки війни, яка зовсім не скоро закінчиться.
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16.08.2023 16:12 Відповісти
чесно кажучи, нам катастрофічно було потрібно щоб виїхало приблизно стільки расійськомовних з сходу і півдня (бо расійськомовні заходу центру хоч і дратують, але хоча б не відкрито ворожі нащадки завезених в 30-40 роках злиднів з-за уралу). Якщо виїхали саме вони - дай їм Боже гарно влаштуватися в Європі, Америці чи Австралії. Нехай їм там буде добре, а їхні внуки й не знають, звідки їхні бабусі виїхали в 2022
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16.08.2023 11:35 Відповісти
твої намагання ділити українців на сорти видають в тобі кацапського троля...І твоє "чесно кажучи" тільки підкреслює огидність твоїх брехливих нарративів
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16.08.2023 12:35 Відповісти
я не ділю на сорти. Я відділяю тих, хто зневажав Україну і все українське. Хоча доля правди в ваших словах є - моє попереднє висловлювання не дуже коректне
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16.08.2023 13:14 Відповісти
дякую...тож пропоную просто видалити зайве..мені як мешканцю Миколаєва, знаючи багатьох воюючих і полеглих і їх внесок в захист України таке бачити не приємно
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16.08.2023 13:18 Відповісти
але ж ви якраз тих, хто жив поміж ненависниками українського і тим не менш - справжній українець, і пишете дуже гарною українською мовою. Ви, я думаю, ваші друзі, ніколи не належали до тих, чий виїзд з України - тільки на краще. Я, до речі, зазначила, що навіть російськомовність не є ознакою ворожості до України. ...Я все ж видалю свій пост, з поваги до вас, просто хочу щоб ви встигли прочитати мою відповідь
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16.08.2023 13:41 Відповісти
Ви хочете замість російськомовних зі Сходу завезти негрів та арабів, з величезною злочинністю, низьким IQ? Так і буде. Просто не розумієте наскільки в Україні катастрофічна демографія, що нам кожен громадянин потрібен.
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16.08.2023 16:10 Відповісти
не хочу з африки і сходу. Я думаю, що років з 10 на місцях нинішніх боїв багато повертатися й не треба буде - лише будівельникам, саперам, меліораторам тощо. Жити, поки не розмінують і не відбудують житло і підприємства, там нема де. Якийсь час це буде пустеля. Тож африканців і азіатів туди везти нікуди. А там, де боїв нема, населення не змінилося, може десь трошки зросло за рахунок біженців
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16.08.2023 16:17 Відповісти
але на крайній випадок - мігрантів з африки можна відсіювати і контролювати, а расіян, які жили серед нас і ненавиділи та шкодили - ні. Я не хочу щоб вони в Україні були
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16.08.2023 16:18 Відповісти
Ви здивуєтеся, але більшість африканців, арабів, азіатів підтримують Путіна та РФ. У нас депопуляція на мільйони осіб, одна з найгірших народжуваностей в світі, то ким відновлювати життя на сході, півдні, півночі?
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16.08.2023 21:12 Відповісти
А коли все відбудується, ким заселяти територію?

В усіх областях населення зменшується, навіть не зважаючи на приїзд переселенців.
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16.08.2023 21:10 Відповісти
якщо все буде нормально відбудовуватись за 10-15 років, і у нас вистачить розуму і сил здолати корупцію, і ми створимо умови життя і праці як хоча б в Литві, Чехії чи Єстонії, і вступимо в НАТО і ЄС... повірте, палицею будете відганяти бажаючих колишніх громадян. А якщо не вступимо, не здолаємо, нне збудуємо - то Україна зникне попри те, ростиме тут народжуваність і народонаселеність чи ні. Але однозначно краще будувати нову Україну без тих гнид, які зневажали Україну і тягнули її в рашу
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16.08.2023 21:53 Відповісти
Ніхто палицею нікого не буде відганяти. Відбудова без достатньої кількості населення неможлива.
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17.08.2023 12:14 Відповісти
нє то нє. Населення вам - не раби. Примусити не можливо. ...але дуже сумніваюсь шо африканці чи азіати поїдуть на заміновані землі процвітати
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17.08.2023 12:55 Відповісти
а як ви уявляєте достатню населеність в замінованих руїнах? навіть в літню пору?
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17.08.2023 14:57 Відповісти
видел тут старшеклассников - украинцев, девушек и юношей, ни один(!) не хочет возвращаться
свою будущее видят исключительно в Германии
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16.08.2023 11:41 Відповісти
..вони повернуться (частина, звичайно), коли Україна стане "східноєвропейською росомахою" але коштуватиме це буде їм вже геть інших витрат
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16.08.2023 11:53 Відповісти
фантазер )))))
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16.08.2023 12:03 Відповісти
..який, ось вже з 20 років, не помиляється у своїх "фантазіях"
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16.08.2023 12:48 Відповісти
ніби тим старшокласнікам до війни хтось заважав виїхати до Германії. Погусарять - і заниють, що хочуть додому. Хоч хтось і залишиться. Ну і добре
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16.08.2023 13:16 Відповісти
не в кількості людей справа. он, ізраїль своїми 9 мільйонами й країну збудував успішну, й на ворогів жах наводить. а нам дай хоч 100 мільйонів, буде коррупція й безлад
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16.08.2023 11:49 Відповісти
у 1948 році населення Ізраїлю було близько 1 мільйона, але це не завадило Ізраїлю перемогти у війні за незалежність, хоча тоді проти Ізраїля воювали Єгипет, Сирія, Трансіорданія, Ліван, Королівство Ірак, Йемен, Саудівська Аравія і ще купа різних угрупованнь!!!
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16.08.2023 13:22 Відповісти
Статево-вікова структура України жахлива, у нас дуже багато пенсіонерів яких потрібно забезпечувати. В Ізраїлі взагалі прекрасна народжуваність.
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16.08.2023 16:07 Відповісти
Добре коли є куди повертатись ...
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16.08.2023 11:51 Відповісти
Ну а по факту чому вертатись ? Воювати і вмирати за те щоб якийсь депутат чи воєнком собі ще 2 віли купив?
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16.08.2023 12:40 Відповісти
Дарма ви так.
Чому зразу вілли?
Зараз виведуть собі у кріпту патихонєчку, щоб не спалили.
А далі будуть вже вілли та інші плюшки разом з байками, які вони "баівиє ахвіцери" та ардєнаносци.
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16.08.2023 12:58 Відповісти
То вже залежить від фантазії того хто краде. Бо як показала практика - фантазії там зазвичай 0. Це або авто або нерухомість
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16.08.2023 13:22 Відповісти
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16.08.2023 13:37 Відповісти
тётки побежали.
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17.08.2023 03:14 Відповісти
 
 