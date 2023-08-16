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Операції РФ не мають стратегічного характеру, це лише локалізовані напади, - ГУР МО
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Російська армія на фронті наразі не діє стратегічно, вона здійснює лише локалізовані напади.
Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.
Він розповів, що після півтора року повномасштабного вторгнення РФ все ще намагається досягти завдання-мінімум - вийти на адмінкордони Донеччини.
Водночас, сказав Скібіцький, нинішні дії армії РФ на фронті позбавлені ознак стратегії.
"Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - додав представник ГУР МО.
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Будь ласка, зачекайте...
На морі дещо з'явилось. Мало і не дуже ефективне, але припливло саме туди, куди треба.
З повітрям все на три порядки складніше.
Итак...
1. На Южном направлении - активная оборона с целью удержать позиции до осенней распутицы и далее до следующего лета. "Грунт пидсох-Не пидсох".
2. На Восточном направлении - наступательные действия с целью истощения перебрасываемых туда резервов ВСУ.
3. Удары по тылу и инфраструктуре с целью подрыва морального духа населения.
4. Общая цель - продержаться до января 2025 года и прихода нового президента США.
Всё ясно? Хорошо.