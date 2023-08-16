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Операції РФ не мають стратегічного характеру, це лише локалізовані напади, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,рашисти

Російська армія на фронті наразі не діє стратегічно, вона здійснює лише локалізовані напади.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки.

Він розповів, що після півтора року повномасштабного вторгнення РФ все ще намагається досягти завдання-мінімум - вийти на адмінкордони Донеччини.

Водночас, сказав Скібіцький, нинішні дії армії РФ на фронті позбавлені ознак стратегії.

"Операції, які здійснює Росія, не мають стратегічного військового характеру, це лише локалізовані напади", - додав представник ГУР МО.

Читайте: Допомога Росії від Північної Кореї навряд кардинально вплине на перебіг війни, - ГУР МО

Автор: Богдан Гуньковський
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А навіщо їм стратегія, вони просто нищать міста і села. Де ваша стратегія відносно пунктів зльоту цих ракет, дронів...навіщо запускати по дахах москви,якщо можна доцільно застосовувати свої дрони.
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16.08.2023 10:58 Відповісти
Краще спитайте, де засоби реалізації стратегії.
На морі дещо з'явилось. Мало і не дуже ефективне, але припливло саме туди, куди треба.
З повітрям все на три порядки складніше.
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16.08.2023 11:04 Відповісти
А... Ну раз так - тогда всё зашибись... .
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16.08.2023 11:29 Відповісти
Открою секретные данные о стратегии рашистов.
Итак...
1. На Южном направлении - активная оборона с целью удержать позиции до осенней распутицы и далее до следующего лета. "Грунт пидсох-Не пидсох".
2. На Восточном направлении - наступательные действия с целью истощения перебрасываемых туда резервов ВСУ.
3. Удары по тылу и инфраструктуре с целью подрыва морального духа населения.
4. Общая цель - продержаться до января 2025 года и прихода нового президента США.
Всё ясно? Хорошо.
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16.08.2023 11:38 Відповісти
2 пункт має додаткову ціль у виході до великої водної перешкоди якою є Оскол в течії від Купянська до впадіння в Сіверський Донець, ліквідацію нашого плацдарму як наслідок і створення рубежу оборони по Осколу і Сіверському Донці. Що дозволить зменшити активну лінію фронту, зменшити насиченість пілрозділами і концентруватись на утриманні Півдня та наступі до кордонів Донецької області. Чи то в ГУР дибіли чи то хочуть щоб їх дибілами вважали.
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16.08.2023 12:18 Відповісти
да это задача максимум согласен. Впрочем она судя по всему провалилась, резервы все-таки сделали своё дело.
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16.08.2023 15:24 Відповісти
На таких провалах і має будуватись наша стратегія перемоги на землі. Побачимо.
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16.08.2023 15:37 Відповісти
 
 