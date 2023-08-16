Від сьогодні за кордон випускатимуть чоловіків, рідні яких загинули під час участі в АТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
16 серпня набули чинності зміни до законодавства, що дозволяють перетинати кордон громадянам, які не підлягають мобілізації, рідні яких загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Відсьогодні прикордонники забезпечуватимуть пропуск через кордон ще однієї категорії громадян. Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України набрали чинності", - повідомив він.
Демченко уточнив, що через кордон пропускатимуть громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (з початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року. - Ред.).
Щоб виїхати, вони мають пред’явити на кордоні відповідні документи.
Раніше, як додав Демченко, право на перетин кордону мали громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Фактично це період з 30 квітня 2018 року і до тепер.
Будь ласка, зачекайте...
Що це за категорія якій раніше була заборона?
Якщо чоловік, чи брат, чи батько в АТО (чи ВСУ) то не можна виїжджати за кордон?
Це просто нонсенс - цього не може бути - саме того я й шукаю - що я не розумію.
Або якщо це було так - то коли такий закон було прийнято?
хоча ні, краще ж виїхати за кордон і нити звідт
Чи вам, ведмедчук персонально білі білєти виписав?
Но при этом выпускать их за границу нельзя
Сейчас убрали пункт, что родственников выпускать нельзя
Остается вопрос когда Квартал95 добавят в постанову
их в постанове нет, но их выпускают
также надо добавить отдельно арестовича, или прописать норму, как он объяснил,
если попросит посол - то можно выпускать
Но с другой, это будет очередная кормушка для зарабатывания - теперь на справках об потере близких в АТО
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
Указ
3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України
Президент, як гарант, підписав "копію" ст.64 - і тепер "можуть", як трактувати, заборонено, чи не заборонено?
ст.33 - каже, що заборона повинна бути встановлена законом
Закона немає, є тільки постанова КМУ, котру на засіданні підняттям рук міняють "кожного дня"
Для чого тоді потрібен парламент, котрий згідно Конституції повинен був прийняти закон, про обмеження виїзду?
Якщо завтра можна змінити уряд, і наступні умовні 10 людей, за 5 хвилин підняттям рук, змінять постанову, як скаже нове керівництво.
К дополнению к тем, что к сожалению, есть в реальности...
1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.
Стаття 51. Прийняття актів Кабінету Міністрів України
1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону.
КМУ кожного разу змінює постанову про перетин кордону, на основі "власних побажань", тому що
Президент не обмежив в указі, перетин кордону, сказано тільки "можуть" бути обмежені, та не вказав для кого ці обмеження можуть діяти
ВРУ також не прийняла, щодо цього жодного закону
Тоді на основі чого КМУ вносить зміни?
Членів КМУ можна замінти, якщо не будуть приймати "правильних" рішень
Депутатів замінити не можливо, можна вигнати з партії Разумков, Лерос, ...