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Новини Суспільство
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Держприкордонслужба (4332) кордон (3102) Антитерористична операція (5060) Демченко Андрій (185)

Від сьогодні за кордон випускатимуть чоловіків, рідні яких загинули під час участі в АТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

прикордонник,кордон,держприкордонслужба

16 серпня набули чинності зміни до законодавства, що дозволяють перетинати кордон громадянам, які не підлягають мобілізації, рідні яких загинули або пропали безвісти під час участі в АТО.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Відсьогодні прикордонники забезпечуватимуть пропуск через кордон ще однієї категорії громадян. Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України набрали чинності", - повідомив він.

Демченко уточнив, що через кордон пропускатимуть громадян, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (з початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року. - Ред.).

Читайте: Близько 2,4 млн українців виїхали за кордон та не повернулися від початку повномасштабного вторгнення, - OpenDataBot. ІНФОГРАФІКА

Щоб виїхати, вони мають пред’явити на кордоні відповідні документи.

Раніше, як додав Демченко, право на перетин кордону мали громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Фактично це період з 30 квітня 2018 року і до тепер.

Дивіться: Росіянин написав на сторінках свого паспорта "Слава Україні", - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
Знову ділення на касти.Щоб ви могли виїхати закордон,це хтось ось з ваших родичів мав загинули.Якщо ж ці люди не підлягають мобілізації.то вони і раніше могли би виїхати.Коротше вільна країна.вільних людей.Колись був без віз.то усіляким дурням це не подобалось.Сам сьогоднішній президент то по ньому їхав,а в серіалі насміхався.Тепер вже безвиїзд і як вам?
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16.08.2023 11:18
+5
А що без ракет і авіації можна перемогти? Закидати ворога людьми,чи що?Вони і не прийдуть до дому
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16.08.2023 11:19
+3
Так Украина тоже не закрывала границы на въезд, только на выезд и исключительно граждан Украины. Приехать в страну и воевать за Украину может почти любой
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16.08.2023 11:29
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Що знову слугам зелений коридор,бо решта уже або за кордоном або в ЗСУ або в окупації
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16.08.2023 11:00 Відповісти
У вас хибне уявлення про масштаби мобілізації. Багато кому щє просто не приходило ніяких повісток.
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16.08.2023 11:15 Відповісти
А чому на вулицях так багато чоловіків и машин? Вони що, всі військові? Мабуть ви один с тих хто виїхав з країни на початку війни и не поверталися, бо заява дуже далека від реальності.
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16.08.2023 11:25 Відповісти
В неї син на фронті, кожна мати завжди буде гостріше сприймати все. Нехай тримається, будемо сподіватись, син повернеться живим героєм.
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16.08.2023 11:30 Відповісти
Нічого не розумію.
Що це за категорія якій раніше була заборона?
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16.08.2023 11:00 Відповісти
Ті, хто не підлягають мобілізації і в них щє загинули родичі в АТО 2014-2018.
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16.08.2023 11:28 Відповісти
брат мого зятя, котрий загинув, виїхав до Польщі ще 3 тижні тому
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16.08.2023 11:41 Відповісти
Дивно, що їм не можна було виїжати до цього.
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16.08.2023 11:01 Відповісти
кому "їм"?
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16.08.2023 11:01 Відповісти
Родичам загиблих в АТО
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16.08.2023 13:50 Відповісти
"Родичам загиблих в АТО " не можна було виїжджати? Щось ти не те розповідаєш...
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16.08.2023 14:33 Відповісти
Ну раз щойно дали такий дозвіл, значить не можна було. Чи як? Новина ця про що? Уважно прочитайте її ще раз.
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16.08.2023 14:35 Відповісти
Так саме це мені в голову не лізе!
Якщо чоловік, чи брат, чи батько в АТО (чи ВСУ) то не можна виїжджати за кордон?

Це просто нонсенс - цього не може бути - саме того я й шукаю - що я не розумію.

Або якщо це було так - то коли такий закон було прийнято?
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16.08.2023 14:43 Відповісти
ці закони, за якими родичі загиблих можуть не служити, вигадали зрадники, бо таких вже більше половини населення - ми програємо цю війну
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16.08.2023 11:04 Відповісти
А що без ракет і авіації можна перемогти? Закидати ворога людьми,чи що?Вони і не прийдуть до дому
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16.08.2023 11:19 Відповісти
Та сядьте і чекайте вдома на русню, раз ракет і авіації нема і нийте побільше.
хоча ні, краще ж виїхати за кордон і нити звідт
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16.08.2023 23:45 Відповісти
Ти ж виїхав до Чехії і ниєш.
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16.08.2023 23:54 Відповісти
Свободный выезд за границу должен быть всегда ...а выезд на лечение тем более...
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16.08.2023 11:17 Відповісти
Так, а що, коротун- путькім вам вже заборонив виізждати із матушкі?
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16.08.2023 12:03 Відповісти
Знову ділення на касти.Щоб ви могли виїхати закордон,це хтось ось з ваших родичів мав загинули.Якщо ж ці люди не підлягають мобілізації.то вони і раніше могли би виїхати.Коротше вільна країна.вільних людей.Колись був без віз.то усіляким дурням це не подобалось.Сам сьогоднішній президент то по ньому їхав,а в серіалі насміхався.Тепер вже безвиїзд і як вам?
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16.08.2023 11:18 Відповісти
Із якого це переляку ваша рашка- ср..ка, стала " країною вільних людей"?
Чи вам, ведмедчук персонально білі білєти виписав?
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16.08.2023 12:06 Відповісти
Україна моя країна.А з москальщини,ще до зараз випускають.Медведчук себе чудово почуває.І ще можливо в Україні щось мутити буде.
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16.08.2023 12:19 Відповісти
Ти хотів сказати, що колись мав відношення до України, перед тим, як записатися на російську ботоферму?
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16.08.2023 12:28 Відповісти
Я в Україні живу і ніколи не був на москальщині.А ну покажи,де я сказав те,що відноситься до москальської ботоферми?
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16.08.2023 12:51 Відповісти
До чого взагалі ці твої слова?
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16.08.2023 12:20 Відповісти
Во время войны в Испании 1936-39 годы генерал Франко границы на закрывал и туда ехали все кому не лень, даже Мавзолейные Обезьяны товаристча Сралина из дохлой красной армии....57 из них стали хероями дохлого Совка....
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16.08.2023 11:23 Відповісти
Так Украина тоже не закрывала границы на въезд, только на выезд и исключительно граждан Украины. Приехать в страну и воевать за Украину может почти любой
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16.08.2023 11:29 Відповісти
Але Росіян що билися на боці України здавали Путлеру на його першу вимогу як при Порошенку так і при Зелі !
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16.08.2023 11:40 Відповісти
А ти, реально, на кацапів мав надію.....?
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16.08.2023 11:58 Відповісти
Раньше в постанове - было что призвать нельзя тех кто учится, работает преподавателем, или родственники погибли, пропали во время АТО
Но при этом выпускать их за границу нельзя

Сейчас убрали пункт, что родственников выпускать нельзя

Остается вопрос когда Квартал95 добавят в постанову
их в постанове нет, но их выпускают
также надо добавить отдельно арестовича, или прописать норму, как он объяснил,
если попросит посол - то можно выпускать
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16.08.2023 11:26 Відповісти
Квартал 95 и так выпускают. Потому их постараются не упоминать, чтобы не привлекать к этому факту внимание.
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16.08.2023 11:42 Відповісти
С одной стороны правильно, если нельзя мобилизовать, то почему нельзя выпускать

Но с другой, это будет очередная кормушка для зарабатывания - теперь на справках об потере близких в АТО
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16.08.2023 11:32 Відповісти
Конституція

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указ

3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України

Президент, як гарант, підписав "копію" ст.64 - і тепер "можуть", як трактувати, заборонено, чи не заборонено?

ст.33 - каже, що заборона повинна бути встановлена законом

Закона немає, є тільки постанова КМУ, котру на засіданні підняттям рук міняють "кожного дня"

Для чого тоді потрібен парламент, котрий згідно Конституції повинен був прийняти закон, про обмеження виїзду?

Якщо завтра можна змінити уряд, і наступні умовні 10 людей, за 5 хвилин підняттям рук, змінять постанову, як скаже нове керівництво.
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16.08.2023 11:53 Відповісти
Сходив на вибори по-приколу, тепер поржи.
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16.08.2023 12:06 Відповісти
Ну что, теперь нас ждёт волна липовых свидетельств о смерти.
К дополнению к тем, что к сожалению, есть в реальности...
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16.08.2023 11:56 Відповісти
Виїзд повинен бути вільний для всіх,а не обрізаний наркоман зі своїм кагалом плюючи на конституцію і всі закони влаштував тут собі власне царство з панами та кріпаками.
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16.08.2023 12:00 Відповісти
Поржав у квітні 2019, тепер плач.
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16.08.2023 12:05 Відповісти
Це ти в зеркало,щоранку ,і діткам.Бо мені не треба.
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16.08.2023 12:08 Відповісти
А шо трапилося? Як ходити на вибори по-приколу - то це норм. А як відповідати за свої дурні вчинки, то одразу хтось крайній у вас. Смійся давай, вєчєрній відосік, бубачка, прікольний парєнь. Хахаха
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16.08.2023 12:23 Відповісти
Не нуди,це все твоє життя.В мене інше.
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16.08.2023 12:30 Відповісти
Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов'язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.

Стаття 51. Прийняття актів Кабінету Міністрів України

1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону.

КМУ кожного разу змінює постанову про перетин кордону, на основі "власних побажань", тому що

Президент не обмежив в указі, перетин кордону, сказано тільки "можуть" бути обмежені, та не вказав для кого ці обмеження можуть діяти

ВРУ також не прийняла, щодо цього жодного закону

Тоді на основі чого КМУ вносить зміни?

Членів КМУ можна замінти, якщо не будуть приймати "правильних" рішень

Депутатів замінити не можливо, можна вигнати з партії Разумков, Лерос, ...
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16.08.2023 12:29 Відповісти
Ага...только выдвинут ряд непреодолимых требований...
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16.08.2023 12:51 Відповісти
 
 