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Новини За кордоном
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Грузія (1418) концерт (222) музика (386) Росія (47164)

Гурт The Killers запросив росіянина на сцену під час концерту в Грузії. Їх освистали

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

the,killers

Американський рок-гурт The Killers запросив на сцену барабанщика з РФ. Гурт освистали, частина глядачів пішли геть. Музикантам довелось вибачатися.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Інцидент стався під час концерту в грузинському курортному селищі Шекветілі. Соліст Брендон Флауерс запитав у слухачів під час виконання однієї з пісень, чи вміє хтось із них грати на барабанах. Після цього він вивів на сцену чоловіка з залу.

На запитання, звідки він, той відповів, що з Росії. Флауерс спитав у фанатів, як вони до цього ставляться. Частина глядачів відреагувала несхвально. Попри це, гурт відіграв пісню з російським барабанщиком.

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Після цього соліст звернувся до слухачів зі словами про те, що національність нібито не має значення, а в музиці нема кордонів. Ці слова викликали ще більше невдоволення, і частина фанатів демонстративно пішли з концерту.

Після цього гурт опублікував у твіттері заяву з вибаченнями. "Ми визнаємо, що коментар (соліста гурту Брендона Флауерса. - Ред.), який мав на увазі, що вся аудиторія та фанати The Killers є "братами та сестрами", міг бути неправильно трактований. Ми не мали на меті нікого образити і просимо вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися", - йдеться в заяві.

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Музиканти додали, що мають "давню традицію" запрошувати людей із залу грати на барабанах, і спершу їм здалося, що слухачі реагують позитивно.

Концерт прийшовся на дні, коли в Грузії згадували про 15-ту річницю російського вторгнення 2008 року.

Нагадаємо, раніше артисти гурту Imagine Dragons на концерті у Варшаві підтримали Україну, запросивши на сцену хлопчика Сашу, будинок якого зруйнував російський обстріл. Артисти розгорнули синьо-жовтий стяг та присвятили Україні кілька пісень.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+15
Как символично. Группа называется "убийцы" и россиянина вызвали на сцену. Назвал братьями, так же как кацапы нас называли. Это троллинг такой или совпадение не думаю?)
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16.08.2023 11:29
+10
Согласен, пусть едут в дыныры и выступают на даунбасс арене
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16.08.2023 11:19
+8
перейменуйтеся в the suckers і можете визивати кацапських барабанщиків.
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16.08.2023 11:28
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Первый раз слышу про такой гурт
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16.08.2023 11:17 Відповісти
Та хіпстерську лабуду грають - тіпа рок, насправді попса...
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16.08.2023 11:30 Відповісти
мабуть про тих співунів вдома і не знають
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16.08.2023 11:52 Відповісти
Знають. Це, звісно, не гурт віщої ліги, до Imagine Dragons йому як до Луни пішки, але він досить відомий.
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16.08.2023 13:30 Відповісти
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16.08.2023 11:18 Відповісти
Согласен, пусть едут в дыныры и выступают на даунбасс арене
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16.08.2023 11:19 Відповісти
Ну нет, Донбасс - это Украина. А эти пусть едут в Тундру, пока местные оленеводы их терпят.
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16.08.2023 11:22 Відповісти
сподіваємося скоро повернутися
Коли концерт на росії давати будете?
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16.08.2023 11:23 Відповісти
Сцяними гончірками русню звідусюди гнати, шоб небуло їм спокою ніде! ******* нещадно.
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16.08.2023 11:27 Відповісти
перейменуйтеся в the suckers і можете визивати кацапських барабанщиків.
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16.08.2023 11:28 Відповісти
Как символично. Группа называется "убийцы" и россиянина вызвали на сцену. Назвал братьями, так же как кацапы нас называли. Это троллинг такой или совпадение не думаю?)
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16.08.2023 11:29 Відповісти
"що мають "давню традицію" запрошувати людей із залу грати на барабанах"

Аххаха! на яких дебілів це розраховано? Случайно стоящій в кустах рояль
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16.08.2023 11:31 Відповісти
Там ще в залі пару гітаристів та фронт-соліст випадково сиділи. Їх просто не встигли запросити.
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16.08.2023 11:49 Відповісти
гнати росіян треба а не гурти освистувати
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16.08.2023 11:33 Відповісти
Знайшли групу. От група, тай ще як підтримує Україну - https://www.youtube.com/watch?v=sky7fgLNgd4
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16.08.2023 11:39 Відповісти
Гурт The Killers похоже не понял куда приехал.)
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16.08.2023 11:50 Відповісти
а ми іх запросимо до миротворця-іхні морди будуть там прорекламовані)
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16.08.2023 11:54 Відповісти
А яке взагалі відношення ці тіпа музиканти мають до року?
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16.08.2023 12:15 Відповісти
доки при владі на росії чекісти, доки йде війна, доки кацапи руйнують Україну своїми бомбами, ракетами, снарядами, доки вони вбивають українських дітей - ніяких 'гарних добрих' росіян не повинно бути. Усі жителі росії, які мають право голосу, незалежно від національності, є відповідальними за злочини кремля. Війна і загарбання чужих територій - то не політика, це масові вбивства, знущання, згвалтування, руйнування. Від імені всіх громадян росії путін вже 20років здійснює криваві злочини, слід кожному жителю росії нагадувати при нагоді про це, якщо він не в курсі.
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16.08.2023 12:35 Відповісти
The Killers обыкновенные американские розовые пони.
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16.08.2023 12:42 Відповісти
Наскільки мені відомо флаверс, а не флауерс. Цікаво чи ця шваль запросила б когось з виконавців теракту 11 вересня відбуцати на барабанах?
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16.08.2023 15:39 Відповісти
 
 