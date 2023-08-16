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Окупанти в Запорізькій області розповіли про плани на захоплені українські підприємства й землі, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,окупант,росіянин,орк,загарбник

Голова окупаційної "адміністрації" тимчасово захопленої росіянами частини Запорізької області Євген Балицький представив московським господарям "програму розвитку регіону".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти заявляють, що в основі програми є "державно-приватне партнерство". Проте по факту йдеться про захоплення українських підприємств, які росіяни"націоналізують" й потім віддають своїм підставним особам", - йдеться у повідомленні.

Далі, як зазначили в Центрі нацспротиву, відбувається грабунок підприємств й вивезення активів до РФ. Якщо ж ідеться про фермерські господарства чи ресурси, відбувається збагачення за рахунок української землі.

Також читайте: На тимчасово окупованій території Запорізької області, під час зйомок пропагандистського ролику, сталася стрілянина між кадирівцями та дагестанцями, - Генштаб

Автор: Ольга Лузан
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Цена ресурсов на оккупированных территориях триллионы долларов. А боневтик продал их за копейки в Омане некому Патрубку. Так кто тогда нелох?
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16.08.2023 11:28 Відповісти
Колись давно, коли в совку "махровим цвєтом" квітло "каапєратівноє двіженіє", один "крєпкій хазяйствєннік" мовив мені своє кредо: "три тисячі в моїй кишені - це набагато краще ніж триста тисяч на рахунку держпідприємства, яким я керую".
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16.08.2023 11:44 Відповісти
то нещастя баліцкій -на нього без сліз не подивишся)сидить у бункері весь час і боіться-непорузуміння переполошене вєщає) -вєщай вещай цю пургу орківську і бійся ублюдок та озирайся весь час. Слава Украіні!
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16.08.2023 11:47 Відповісти
Не розумію навіщо ретранслювати і розповсюджувати маячню окупантів і колаборантів.
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16.08.2023 11:56 Відповісти
Балицкий живой труп. Его высеры ни кому не интересны.
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16.08.2023 12:44 Відповісти
 
 