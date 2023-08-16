УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5568 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 984 5
біженці (1015) кордон (3102) Литва (1531) притулок (40)

Понад 190 осіб попросили притулку на кордоні з Литвою, більшість з них - білоруси та іракці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці,болгарія

Державна прикордонна служба Литви (VSAT) у 2023 році отримала 194 заяви про надання притулку. Найбільше про захист просили іракці, білоруси та афганці.

Про це заявила речниця відомства Ліна Лаурінайтите-Грігіене, пише Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Серед тих, хто попросив притулку на кордоні Литви – 40 іракців, 34 білоруси, 18 афганців, 17 росіян і 13 сирійців.

"Ці 194 (заяви) були подані на прикордонних пунктах пропуску або після нелегального перетину кордону", – зазначила речниця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лейтенант російської армії втік до Литви й попросив політичного притулку, щоб не воювати в Україні

За її словами, 28 заяв про надання притулку були подані людьми, які перетнули кордон нелегально.

"Переважна більшість з них були громадянами Білорусі, які незаконно в'їхали до Литви з гуманітарною метою як можливі жертви білоруського режиму", – додала вона.

У більшості випадків литовські прикордонники не приймають заяви про надання притулку від людей, які нелегально перетнули кордон, і повертають їх до Білорусі.

Наразі в литовському Центрі реєстрації іноземців перебувають 127 осіб, 62 з яких підпадають під обмеження на пересування.

Читайте також: Литва визнала понад тисячу білорусів і росіян загрозою для нацбезпеки
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Із них половина завербовані Парашою і Іраном шпигуни.
показати весь коментар
16.08.2023 11:48 Відповісти
Бідорусів гнати в шию, хай притулок в параші шукають
показати весь коментар
16.08.2023 11:52 Відповісти
нє митьйом так катаньєм, але путін таки наповнює Європу своїми бойовиками і провідниками пропаганди
показати весь коментар
16.08.2023 12:01 Відповісти
Пошли они на ***.
показати весь коментар
16.08.2023 12:23 Відповісти
А потом они начнут качать свои права....
показати весь коментар
16.08.2023 12:56 Відповісти
 
 