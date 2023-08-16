Росіяни звозять на окуповані території кремлівські молодіжні рухи для допомоги у фальсифікації "виборів", - Центр нацспротиву

На тимчасово окуповані території України росіяни завозять "активістів" кремлівських молодіжних рухів задля допомоги у фальсифікації майбутніх "виборів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, так звані "активісти" з руху "движение пєрвих" звезені з Росії й розбавлені місцевими колаборантами будуть організовувати "голосування за місцем проживання", тобто імітувати виборчий процес зі скриньками серед порожніх будинків в оточенні окупантів.

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Повідомляється, що "активісти" також будуть залучені як "наглядачі" до виборчих дільниць, де також відповідатимуть за фальсифікацію явки та завчасно визначених результатів.

Окрім того, зараз на тимчасово окупованій території триває інструктаж гастролерів з боку місцевих фейкових виборчих комісій.

У ЦНС наголошують, що організація псевдовиборів на окупованій території є колабораціонізм, за що кожен понесе відповідальність згідно з Кримінального кодексу України.

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