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Росіяни звозять на окуповані території кремлівські молодіжні рухи для допомоги у фальсифікації "виборів", - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибори,бланк

На тимчасово окуповані території України росіяни завозять "активістів" кремлівських молодіжних рухів задля допомоги у фальсифікації майбутніх "виборів".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, так звані "активісти" з руху "движение пєрвих" звезені з Росії й розбавлені місцевими колаборантами будуть організовувати "голосування за місцем проживання", тобто імітувати виборчий процес зі скриньками серед порожніх будинків в оточенні окупантів.

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Повідомляється, що "активісти" також будуть залучені як "наглядачі" до виборчих дільниць, де також відповідатимуть за фальсифікацію явки та завчасно визначених результатів.

Окрім того, зараз на тимчасово окупованій території триває інструктаж гастролерів з боку місцевих фейкових виборчих комісій.

У ЦНС наголошують, що організація псевдовиборів на окупованій території є колабораціонізм, за що кожен понесе відповідальність згідно з Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі
+7
точніше не для фальсифікацій, бо ніхто навіть рахувати не буде, хіба що для кремля, а для картинки яку покажуть плебсу по тєлєвізору
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16.08.2023 11:58
+2
Новина ні про що.
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16.08.2023 12:00
+1
А результати отих ''виборів'' хтось визнає? Кацапорили до уваги не беруться!
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16.08.2023 12:15
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точніше не для фальсифікацій, бо ніхто навіть рахувати не буде, хіба що для кремля, а для картинки яку покажуть плебсу по тєлєвізору
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16.08.2023 11:58 Відповісти
Новина ні про що.
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16.08.2023 12:00 Відповісти
Господи, які дебіли у нас сусіди, та й колаборанти такі ж.
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16.08.2023 12:02 Відповісти
довели вже аж до "виборів" створюють нові "рєспубліки".Херсонська -без Херсону ..Запорізька-без Запоріжжя. цікаво як будуть перейменовувати
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16.08.2023 12:14 Відповісти
А результати отих ''виборів'' хтось визнає? Кацапорили до уваги не беруться!
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16.08.2023 12:15 Відповісти
Баба Путя совсем с мозгами распрощалась... Выборы? На оккупированных территориях? На временно окупированных территориях? Заранне зная, что это не работает даже на территории Крыма? Бабуся, ты когда успела высрать свои мозги в твой любимый желтый чемоданчик?
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16.08.2023 12:16 Відповісти
Він сам вже давно про це сказав (ще мабуть тоді частково мізки працювали):
"Можно было бы и пять, цифра круглая, но семь - многовато. Если семь лет работать с полной отдачей, с ума можно сойти", - считает путин.
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16.08.2023 12:21 Відповісти
А що слабо хаймарсом влучити по общазі з цими путінським комсомольцями ? Их же нєт, офіційно кордон не перетинали. Й іншим москалика наука була б, так само з цими стройотрядами що відновлюють жестокие разрешения нацистів треба робити.
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16.08.2023 12:20 Відповісти
Маячня, яка поширюється агентами впливу РФ у центрі нацспротиву, і ретранслюються цензором. Припиніть це робити.
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16.08.2023 12:20 Відповісти
Симонянша глоголила,що треба референдуми організовувати,от вони і стараються! Дебіли ***!
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16.08.2023 12:22 Відповісти
Всеодно ці вибори будуть не дійсними. ДЛБ БЛ.
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16.08.2023 12:23 Відповісти
Что за наивность - фальсификация выборов ? Результаты , самые честные и не предвзятые , уже напечатаны . 98,8% ЗА .
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16.08.2023 12:31 Відповісти
 
 