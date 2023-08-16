Окупанти створили на території Маріупольського району ще один полігон. У Маріуполі та навколо кількість особового складу становить до 40 тисяч осіб, - Андрющенко
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Під Маріуполем російські загарбники створили ще один полігон, на ньому вже тренуються російські новобранці.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Де-факто російські загарбники розпакували ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті невеликих та два в Нікольському районі. Готуються та готують. Кількість особового складу зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. Цілком до 40 тисяч перебуває в Маріуполі та районі", – йдеться в повідомленні.
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хоча,на рашці очікують нову хвилю могілізації...планують зібрати 1 мільйон 200 тис.чмобіків.
)(уйло буде воювати до останнього,та і всі інші ординці теж..ті що і за )(уйла і ті що проти і так звані ліберали також.