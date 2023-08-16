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Маріуполь (2820) окупація (5826) Андрющенко Петро (636)

Окупанти створили на території Маріупольського району ще один полігон. У Маріуполі та навколо кількість особового складу становить до 40 тисяч осіб, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Під Маріуполем російські загарбники створили ще один полігон, на ньому вже тренуються російські новобранці.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує  Цензор.НЕТ.

"Де-факто російські загарбники розпакували ще один полігон на території Маріупольського району. Тепер біля Бабах-Тарами, Ялти, Мангуша. Не рахуючи три в місті невеликих та два в Нікольському районі. Готуються та готують. Кількість особового складу зменшилась через перекидання на фронт, але нове поповнення вже тренується. Цілком до 40 тисяч перебуває в Маріуполі та районі", – йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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а не можна туди Хаймарс відіслати?щоб ракета зверху глянула ?
хоча,на рашці очікують нову хвилю могілізації...планують зібрати 1 мільйон 200 тис.чмобіків.
)(уйло буде воювати до останнього,та і всі інші ординці теж..ті що і за )(уйла і ті що проти і так звані ліберали також.
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16.08.2023 12:20 Відповісти
Що за херня? Уже ж є хаймарси та ще багато чого. Це ж не до чукотки діставати. Чи оманські договорняки не дозволяють накрити ту ораву?
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16.08.2023 12:31 Відповісти
 
 