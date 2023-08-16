Одним з елементів дестабілізації ситуації, які планувала використати РФ на початку вторгнення, мали бути "вори в законі", - глава Нацполіції Вигівський
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На початку повномасштабного вторгнення РФ більшість "ворів у законі" залишили території міст, які опинилися в зоні бойових дій.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський.
Вони перемістились в інші регіони або за кордон і частково втратили свій злочинний вплив.
"Тому в цих регіонах на той час простежувалась тенденція до зменшення кількості звернень до поліції і, відповідно, зниження реєстрацій. У регіонах, куди тоді переїхало чимало людей, кількість вчинених правопорушень трохи зросла", - пояснив глава Нацполіції.
"Росія сподівалась використовувати "ворів в законі" як один з елементів дестабілізації", - сказав він, додавши, що цього "особливо не вдалося".
"Наприклад, за вказівкою з рф намагались підняти так звані бунти у пенітенціарних установах нашої держави. Їм це не вдалось. До того ж, активно в перші дні наступу рф правоохоронці відпрацьовували можливі ДРГ. Наприклад, у Києві всіх, хто викликав підозру, що вони можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальних дій, перевіряли та передавали в Службу безпеки України", - пояснив Вигівський.
Інтерв'ю з головою Національної поліції Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.
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Ми що вже перемогли? Чи визволили всі окуповані землі,хоча б до 24 лютого?
Чи була тоді держава ?
«Три за «драки», а четверта - «економічна», по статті 86, яка потім була перейменована на статтю 81 «Розкрадання державного, або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна». Це було за «соляру», - розповів він кореспонденту ЕП.
Зараз аграрій проживає з сім'єю в смт. Петрове Петрівського р-ну Кіровоградської обл. В простонародді Олександра Поворознюка називають Григорович, або «ПАПА». І з останнім призьвиськом також пов'язана дуже цікава історія.
«Кличка «ПАПА» пішла від номерів на авто. Мені їх подарували на день народження люди - 2,5 тис. пайовиків. Вони складались по 20-30 грн, хто скільки міг. Хотіли купити мені номер «Батько», але на всі літери не вистачило коштів, і вони замовили номери «Папа», так і прижилось», - поділився Олександр Поворознюк.
Как яркий пример-Сумы .
Но от ментов никто ничего и не ждёт, СБУ тоже решили что в Сумах им делать нечего после 24 февраля.
Хотя если Ваня Баканов в штаны наложил, то от его подчиненных тем более.
И самое главное что никто за это не ответил и уже наверное никогда не ответит.
У Глухові, Путивлі, Бурині чи Конотопі ситуація відрізнялась від вами описаної?
А у Шостці взагалі було весело. Чи не так?
Крім Z та V, для них навіть окреме маркування ввели: О-опущені.
Така реальність території з двоголовим пЄтухом на гербі
Не зрозуміло - істина ?
Чи просто відмовка ..