Одним з елементів дестабілізації ситуації, які планувала використати РФ на початку вторгнення, мали бути "вори в законі", - глава Нацполіції Вигівський

На початку повномасштабного вторгнення РФ більшість "ворів у законі" залишили території міст, які опинилися в зоні бойових дій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Вони перемістились в інші регіони або за кордон і частково втратили свій злочинний вплив.

"Тому в цих регіонах на той час простежувалась тенденція до зменшення кількості звернень до поліції і, відповідно, зниження реєстрацій. У регіонах, куди тоді переїхало чимало людей, кількість вчинених правопорушень трохи зросла", - пояснив глава Нацполіції.

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"Росія сподівалась використовувати "ворів в законі" як один з елементів дестабілізації", - сказав він, додавши, що цього "особливо не вдалося".

"Наприклад, за вказівкою з рф намагались підняти так звані бунти у пенітенціарних установах нашої держави. Їм це не вдалось. До того ж, активно в перші дні наступу рф правоохоронці відпрацьовували можливі ДРГ. Наприклад, у Києві всіх, хто викликав підозру, що вони можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальних дій, перевіряли та передавали в Службу безпеки України", - пояснив Вигівський.

Інтерв'ю з головою Національної поліції Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.

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