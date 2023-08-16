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Одним з елементів дестабілізації ситуації, які планувала використати РФ на початку вторгнення, мали бути "вори в законі", - глава Нацполіції Вигівський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вор

На початку повномасштабного вторгнення РФ більшість "ворів у законі" залишили території міст, які опинилися в зоні бойових дій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський.

Вони перемістились в інші регіони або за кордон і частково втратили свій злочинний вплив.

"Тому в цих регіонах на той час простежувалась тенденція до зменшення кількості звернень до поліції і, відповідно, зниження реєстрацій. У регіонах, куди тоді переїхало чимало людей, кількість вчинених правопорушень трохи зросла", - пояснив глава Нацполіції.

Дивіться також: Суд відправив під арешт ворів у законі Умку та Лашу Свана: підозрюють у проведені трьох "воровських сходок". ВIДЕО

"Росія сподівалась використовувати "ворів в законі" як один з елементів дестабілізації", - сказав він, додавши, що цього "особливо не вдалося".

"Наприклад, за вказівкою з рф намагались підняти так звані бунти у пенітенціарних установах нашої держави. Їм це не вдалось. До того ж, активно в перші дні наступу рф правоохоронці відпрацьовували можливі ДРГ. Наприклад, у Києві всіх, хто викликав підозру, що вони можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальних дій, перевіряли та передавали в Службу безпеки України", - пояснив Вигівський.

Інтерв'ю з головою Національної поліції Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також дивіться: В Одесі затримали двох "смотрящих" і повідомили про підозру вору в законі Лавасогли-Батумському та п’яти його ставленикам. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Не читав статттю . Вори в законі - це він про Рєзнікова ,Єрмака та інших?
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16.08.2023 12:24
+9
Вори в законі - це ЗеШобла?
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16.08.2023 12:25
+5
Так в нас ще той проект діє тільки назва дещо інша-''ригонали у законі''!
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16.08.2023 12:22
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Так в нас ще той проект діє тільки назва дещо інша-''ригонали у законі''!
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16.08.2023 12:22 Відповісти
шо ***.... за минуле розповідаєте,? Ми вкурсі подій минулого.
Ми що вже перемогли? Чи визволили всі окуповані землі,хоча б до 24 лютого?
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16.08.2023 12:23 Відповісти
Не читав статттю . Вори в законі - це він про Рєзнікова ,Єрмака та інших?
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16.08.2023 12:24 Відповісти
Вори в законі - це ЗеШобла?
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16.08.2023 12:25 Відповісти
Ви про них сильно високої думки - то шістки... Єрмак помічником Ельбруса був, Гетьманцев - Стретовича.
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16.08.2023 12:30 Відповісти
Ворів в законі і зараз ви боїтеся трогати, тому з усього СНГ вони злізлися сюди. Тут їм райське життя.
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16.08.2023 12:26 Відповісти
Бородата Бабця Беня не планувала дестабілізацію ? Здається у перші дні війни на небезпеку зреагували лише ЗСУ . Решта державних органів якось знітилась. Депутати хтознаде. Уряд також. Поліція і СБУ на місцях частково зрадили. Как всєгда. Місцева влада також. Голова СБУ взагалі зник з країни.
Чи була тоді держава ?
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16.08.2023 12:34 Відповісти
А 4-рази судимий поворознюк, він ж "Папа" має статус "вора в законі"?
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16.08.2023 12:35 Відповісти
Як особисто він зазначив у інтерв'ю «Економічній правді», не гребував крадіжками пального, яке потім перепродував. Він ніяким чином не намагається себе виправдати, просто зауважує «час був такий, по-іншому не можна було». На зароблених коштах і ресурсах почав створювати власний агробізнес. Також він зізнається про 4 судимості.

«Три за «драки», а четверта - «економічна», по статті 86, яка потім була перейменована на статтю 81 «Розкрадання державного, або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна». Це було за «соляру», - розповів він кореспонденту ЕП.

Зараз аграрій проживає з сім'єю в смт. Петрове Петрівського р-ну Кіровоградської обл. В простонародді Олександра Поворознюка називають Григорович, або «ПАПА». І з останнім призьвиськом також пов'язана дуже цікава історія.

«Кличка «ПАПА» пішла від номерів на авто. Мені їх подарували на день народження люди - 2,5 тис. пайовиків. Вони складались по 20-30 грн, хто скільки міг. Хотіли купити мені номер «Батько», але на всі літери не вистачило коштів, і вони замовили номери «Папа», так і прижилось», - поділився Олександр Поворознюк.
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16.08.2023 12:39 Відповісти
"Папа" воюють , правда не фронті, але "какая разніца"
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16.08.2023 12:42 Відповісти
Папа - з санскриту перекладається, як слово : "гріх".
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16.08.2023 14:40 Відповісти
Обращений было меньше и по-причине того что полиция, покинула города вместе с мурчащими.
Как яркий пример-Сумы .
Но от ментов никто ничего и не ждёт, СБУ тоже решили что в Сумах им делать нечего после 24 февраля.
Хотя если Ваня Баканов в штаны наложил, то от его подчиненных тем более.
И самое главное что никто за это не ответил и уже наверное никогда не ответит.
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16.08.2023 12:35 Відповісти
Тільки Суми?
У Глухові, Путивлі, Бурині чи Конотопі ситуація відрізнялась від вами описаної?
А у Шостці взагалі було весело. Чи не так?
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16.08.2023 12:44 Відповісти
"Росія сподівалась використовувати "ворів в законі" як один з елементів дестабілізації", - але була змушена використовувати "обіжених" у якості кадрового ресурсу.
Крім Z та V, для них навіть окреме маркування ввели: О-опущені.
Така реальність території з двоголовим пЄтухом на гербі
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16.08.2023 12:41 Відповісти
Близькі люди для кремлівських сідельцєв.
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16.08.2023 12:42 Відповісти
а що на рахунок ідеі Саакашвілі-назвався вором-сідай до вязниці-дуже гарна ідея бо вони не можуть відповісти інакше
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16.08.2023 12:52 Відповісти
Треба зрозуміти, що уся система ворів у законі була з самого початку створена чекістами саме для того, щоб узяти під повний контроль воровський люд і перетворити кримінал на інструмент в руках кремля для контролю над суспільством. Зрозумійте, що навіть попри те, що блатні босяки хизуються ненавистю до легавих, їх воровська верхівка вся на мусорів працює. Про це я дізнався від людей, які відсиділи більше 30 років і на власному досвіді переконалися на цьому. А тих справжніх блатарів, які обируть смерть співпраці з мусорами безжально знищили. Всі вори в законі, смотрящі - це на всі сто кремлівська агентура, це інструмент геноциду. Ці вори всі роки незалежності контролювали місцеву владу, а потім і банду Януковича, тероризували бізнес, щоб наша країна загибалась і була неспроможною протистояти поглинанню росією. Криза, розгул криміналу - це було не просто якимось падінням нравів, а спланованою спецоперацією чекістів, нічим іним як геноцидом нашого народу, після якого нас вже не 52 мільйони, де урка з ножем був лише пішаком у великій кремлівській многоходовочці. Саме тому, що за кожним вором, продажним чиновником стоїть криша у кремлі корупція на Україні така непереможна. І тому лише знищивши кремль у війні її можна остаточно перемогти, а зараз просто треба ставитися до боротьби з криміналом як до питання нашої національної безпеки, нашого виживання
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16.08.2023 13:04 Відповісти
После революции роз в Грузии все воры в законе смылись в Москву...
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16.08.2023 13:08 Відповісти
Рівень злочинності в країні існує на тому рівні на якому йому дозволяє існувати держава.
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16.08.2023 13:36 Відповісти
Проста фраза !
Не зрозуміло - істина ?
Чи просто відмовка ..
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16.08.2023 15:12 Відповісти
Тобто, кротів у АП, СБУ, МВД їм було недостатньо?
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16.08.2023 14:05 Відповісти
Які вори в законі шо воно *******. Цей термін був придуман у совку шоб виправдовувати росграблення цього фіктивного утворення більшовиками(бандитами,гопніками,та аферистами)Чого тіки варта сімейка ульянових-старший син-терорист з сестричкой подельніцей,Молодший-тупая недоучка нічого у своєму жітті не досягнувши зато ліхо расслаблявся у германськи притоннах коли щла перша світова війна а царська росія була на боці антанти.Кстаті теж звали Вова( я ні на не намікаю)теж боровся з баригами(буржуями).
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16.08.2023 14:11 Відповісти
Це очiльники СБУБУ И МУВД?
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16.08.2023 14:25 Відповісти
Краще працювати ніж ганьбитися такими заявами Що не день то якась хрінь Ну от чому влада не може мовчки працювати?
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16.08.2023 14:34 Відповісти
Цей непотріб потрібно просто відстрілювати. Без бюрократичної тяганини.
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16.08.2023 15:28 Відповісти
Хто під пєтуха-Пригожина ліг, сам пєтухом став!
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16.08.2023 15:56 Відповісти
 
 