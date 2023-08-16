Російські загарбники вивезли з Маріупольського порту 1,5 тисячі тонн українського зерна, - Андрющенко

Окупанти з Маріупольського порту вивезли чергову партію краденого українського зерна - півтори тисячі тонн.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшли з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначив, що трафік з порту прискорився - виходить приблизно одне судно на три доби. "Правда, всі судна малої вантажності, проте тенденція не дуже. Всі судна, судячи за інфою, належить де-факто контрольованому Міноборони "Роскапстрой", - уточнив він.

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