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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
19 009 20
ВМС (1179) Чорноморський флот РФ (501)

ЗСУ вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів РФ у Чорному морі, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

флот,рф,росія

Українські військові перекрили можливість росіянами поповнювати Чорноморський флот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати", - сказав Плетенчук.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+23
тримаємо кулаки за єднання кацапських корит з крейсером "москва"
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16.08.2023 12:37
+22
У Чорному морі не має бути жодного кацапського корита - ані військового, ані цивільного (хіба на дні). Усі вони - законні воєнні цілі!
ВМС ЗСУ та СБУ! Рекламу зробили? Похвалилися? Тепере до праці, шановні!
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16.08.2023 12:41
+10
Це однозначний + для нас в Одеській області!
Ще півтора року тому ми побоювалися оркського десанту.
Слава ЗСУ!
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16.08.2023 12:42
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тримаємо кулаки за єднання кацапських корит з крейсером "москва"
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16.08.2023 12:37 Відповісти
У Чорному морі не має бути жодного кацапського корита - ані військового, ані цивільного (хіба на дні). Усі вони - законні воєнні цілі!
ВМС ЗСУ та СБУ! Рекламу зробили? Похвалилися? Тепере до праці, шановні!
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16.08.2023 12:41 Відповісти
Так они и работают. А инфа для рашистов и их поклонников в Украине.

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16.08.2023 13:13 Відповісти
сьогоднi?????
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16.08.2023 12:42 Відповісти
Ще вчора, ву компроме
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16.08.2023 12:43 Відповісти
Це однозначний + для нас в Одеській області!
Ще півтора року тому ми побоювалися оркського десанту.
Слава ЗСУ!
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16.08.2023 12:42 Відповісти
Жабоїди йому будували два авіадесантні кораблі, але шото там не зрослось. Той що недавно понівечили, стояв по кремлівскій традиції навпроти дачки х..... Значить, х.... вже більше туди не поїде.
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16.08.2023 12:45 Відповісти
Це Ви, мабуть, про Містралі. У поціновувачів жаб все зрослось - кораблі побудували, але через санкції не віддали. Так шо хай у Європі їдять, що хочуть, аби допомагали нам і не допомагали нашому ворогу.
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16.08.2023 12:58 Відповісти
День вмф рф , песня "этот праздник со слезамина глазах" - о тебе и для тебя. Ежегодному шоу в севастополе НЕ БЫТЬ. Кацапы , вам это надо было ???? Вы б еще многамнога лет там были бы , сидели бы тихонько и гордились тихонько. А так великий гроссмейстер пу просрал все, и вся ,это только начало
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16.08.2023 13:19 Відповісти
Рф не заморочується при обстрілах
Україна при кожному пострілі /в ціль/
Біжить і кричить ми в рамках конвенції
Хай кричіть лавров а ми повинні бити бити і ще раз бити
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16.08.2023 13:40 Відповісти
Хто всю зброю виключно від Заходу отримує?
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16.08.2023 14:05 Відповісти
Волго-донський канал. Пропускає кораблі тонажністю до 7 тис. тон. Глибина - 4,5 м. Ширина - 17,9 м.

БДК проекта 11711 - тонажність 6,6 тис.тон. Осадка - 3,8 м. Ширина - 16,5 м.
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16.08.2023 13:45 Відповісти
а на каспий они как попадут?
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16.08.2023 13:58 Відповісти
"бурлакі на волгє"
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16.08.2023 14:09 Відповісти
Беломор курил?)))
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16.08.2023 14:11 Відповісти
У них за пределами ЧМ осталось три БДК на Тихом океане, их всего было 15.
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16.08.2023 14:05 Відповісти
Так держать!
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16.08.2023 14:24 Відповісти
"Українські військові перекрили можливість росіянами поповнювати Чорноморський флот"

Як це розуміти? Таку можливіть перекрила Туреччина. До чого тут Україна?
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16.08.2023 15:34 Відповісти
Я вже задавала питання на теренах цього інтернет-ресурсу - чи є у військових така статистика - скільки смертоносної зброї випущено з ворожих нашій державі кораблів і скільки не збито (попало в ціль) у період з підняття бокалів до дна і по сьогодні?
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16.08.2023 15:42 Відповісти
 
 