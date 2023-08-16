ЗСУ вивели з ладу п’ять великих десантних кораблів РФ у Чорному морі, - ВМС
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Українські військові перекрили можливість росіянами поповнювати Чорноморський флот.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю. Цей рахунок може зростати", - сказав Плетенчук.
Топ коментарі
+23 MrStepanovM
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+22 Darnytsya Kyiv
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+10 ivan nepupik
показати весь коментар16.08.2023 12:42
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ВМС ЗСУ та СБУ! Рекламу зробили? Похвалилися? Тепере до праці, шановні!
Ще півтора року тому ми побоювалися оркського десанту.
Слава ЗСУ!
Україна при кожному пострілі /в ціль/
Біжить і кричить ми в рамках конвенції
Хай кричіть лавров а ми повинні бити бити і ще раз бити
БДК проекта 11711 - тонажність 6,6 тис.тон. Осадка - 3,8 м. Ширина - 16,5 м.
Як це розуміти? Таку можливіть перекрила Туреччина. До чого тут Україна?