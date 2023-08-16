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Вторгення Росії в Україну - стратегічний провал для Путіна. Продовжувати агресію марно, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

блінкен

Російський диктатор Володимир Путін повинен зрозуміти, що продовження збройної агресії на території України є марним. Вторгення в Україну вже обернулося для нього стратегічним провалом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Наступного тижня ми відзначатимемо півтора року повномасштабного вторгнення Росії - півтора року бомбардувань українських шкіл і лікарень, використання як зброї продовольства і палива, вбивств і поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність і стійкість", - сказав Блінкен.

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За його словами, США та десятки інших країн продовжуватимуть надавати підтримку Україні, доки в ній не буде встановлено справедливий та міцний мир.

"Українці, за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі, змогли відстояти основні принципи - суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом", - наголосив Блінкен.

За його словами, Держдеп США працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Україні стримувати та, за необхідності, захищатися від майбутньої російської агресії.

"Україна має чітко розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України. Президент Путін повинен чітко розуміти марність продовження своєї агресії", - резюмував Блінкен.

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Топ коментарі
+12
Це замість ATACMS?
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16.08.2023 12:48
+9
Блінчик вкидує мед для вух плєбєєв. Але реально в чому провал? Так, за три дні не захопили Київ, але у них є сухопутний коридор до Криму та контроль над Азовським морем. Оборонка працює. Сотні тис людських втрат хиба колись для кацапні проблемою? Баби ще нарожають. А пропаганда пояснить чому умовний іван повинен згинути за царя.
Ви, Західні демократії обісрались зі своїми санкціями. Ваші компанії продовжують роботу на росії. Ви продовжуєте торгувати з нею на сотні млрд доларів. Ви ставите умови по використанню Україною вашої зброї. Ви дуууже повільно погоджуєте надання зброї або взагалі не надаєте потрібну зброю. Це за умов коли Україна критично відстає по кількості та якості озброєнь. Ви боїтесь будь-якого військового зіткнення з кацапстаном, в той час коли вони нахабно знищують ваші безпілотники в міжнародних водах. Ви прямо кажете що перемога України не є ваша мета. Якщо ваша мета і далі триндіти про демократію, закон, порядок, а тим часом лицемірно отримувати прибутки в співпраці хоч з путіним, хоч з Сі, хоч з самим сатаною та торгувати територіями незалежних держав, то ви на вірному шляху до повної катастрофи на цій планеті.
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16.08.2023 13:14
+7
Треба, щоб Україна добивалась перейменування в ООН міжнародної назви Московії: "Russia в Rosia", а ще краще в Muscovy - але це буде значно важче, а от в Росія - думаю, дуже навіть реально!

Росія має таке ж відношення до Русі, як морська свинка до моря!
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16.08.2023 12:51
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Це замість ATACMS?
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16.08.2023 12:48 Відповісти
Треба, щоб Україна добивалась перейменування в ООН міжнародної назви Московії: "Russia в Rosia", а ще краще в Muscovy - але це буде значно важче, а от в Росія - думаю, дуже навіть реально!

Росія має таке ж відношення до Русі, як морська свинка до моря!
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16.08.2023 12:51 Відповісти
як мінімум про це будуть говорити і писати світові ЗМІ, а це вже цвях в труну Московії.
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16.08.2023 12:53 Відповісти
З цієї акції точно нічого не вийде - ніхто в ООН проти росії заради однієї букви не буде нічого робити та ще й з подачі наших достатньо обкаляних Зєрмаків. Та й сама ваша пропозиція - не радикальна, не історична, а тільки ніжна, філологічна. Це - виставити знову Україну на сміх. Ніби мало того сміху й плачу від виборів 2019 року (і нам, і їм). Таке перейменування чужої країни-суперника - справа не проста і довготривала. Якщо це робити, то наша, скажімо, рішуча і патріотична влада, повинна прийняти серйозні документи, обгрунтовані в історичному і політичному аспектах, де РФ назвати так, або майже так, як її називали , в Європі і в самій Росії до Петра1 і ще й при ньому. Запровадити документом називати РФ, скажімо, - Московія у всіх наших документах, які йдуть від України і в самій Україні, і у всіх наших акціях, надати РФ нашу письмову аргументацію такого нашого історично- політичного кроку - і всім країнам - в першу чергу, сусідам РФ. І з закликом підтримати Україну і також назвати РФ власною назвою, яка містить історичну правду. І роками треба цю лінію в житті, політиці, дипломатії тощо наполегливо проводити і скрізь підтримувати. Тоді, з роками, і ООН відгукнеться. І тоді, через роки, світ і ми звикнемо до Московії, а кацапи - що вони московити. Нічого тут образливого нема. В історії чимало прикладів, коли сусідів називають так, як тим не дуже, можливо, і подобається. Але позвикали.
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16.08.2023 22:32 Відповісти
От тільки путін так не думає
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16.08.2023 12:54 Відповісти
змогли відстояти основні принципи - суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом
Це хіба що у голові Блінкена. За фактом маємо "трохи іншу" картину, динамічну, де фінал зовсім не вирішений наперед.
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16.08.2023 12:54 Відповісти
Особливо оце: змогли відстояти основні принципи - суверенітет, територіальну цілісність... Це, взагалі, як розуміти? Захоплені кацапами території Блінкен українськими не вважає? Чи як?
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16.08.2023 13:08 Відповісти
В оригілалі
They've helped uphold the basic principles - sovereignty, territorial integrity, independence
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16.08.2023 13:14 Відповісти
Те ж саме виходить. Не зрозуміло.
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16.08.2023 13:24 Відповісти
Вони допомогли втримати основні принципи - суверенітет... і т.д.
Може, мав на увазі, що не дозволили розгромити Україну остаточно.
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16.08.2023 13:44 Відповісти
Можливо.
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16.08.2023 13:46 Відповісти
"Всьо праґрєсівнає чєлавєчєство" взагалі і пан Блінкен зокрема вважають, що Україні достатньо відстояти не суверенітет та територіальну цілісність, але "принципи".
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16.08.2023 13:54 Відповісти
Так воно і є. Ще вони вважають, що основна мета контрнаступу не повернути окуповані території, а лише "зміцнити позиції України в майбутніх переговорах" з рашкою...
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16.08.2023 14:25 Відповісти
Продовжувати агресію марно, - Блінкен

Ага. ***** ж одразу погодиться!
Ги...
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16.08.2023 12:56 Відповісти
Так то воно так, але ж ця гнида плєшива, на жаль, ще може багато завдати шкоди нашій державі і людям. І чому тільки *****? Там 98 відсотків підарасні живе на мордорі.
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16.08.2023 12:57 Відповісти
Найкращий захист від агресії будь-якої імперії -- ліквідація самої імперії! Вся світова історія це підтверджує.
А Захід з маніякальною впертістю намагається "договора с большевиками подписывать"!
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16.08.2023 12:57 Відповісти
Він вторгся. бо рейтинг у зелі падав. І в передчутті приходу європейсько орієнтованої влади він вирішив напасти. Останній шанс був.
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16.08.2023 13:00 Відповісти
Палата #6?
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16.08.2023 13:17 Відповісти
спитай у санітарів куди тобі йти
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16.08.2023 13:21 Відповісти
Про "марність продовження агресії" доречно казати після викидання рашистських військ за межі міжнародно-визнаного кордону України.
А теперішня ситуація чи навіть вихід ЗСУ на лінію зіткнення до 24.02.2022 - це все ще "плюси" для пуйла.
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16.08.2023 13:01 Відповісти
Що значить марно? Москалі захопили територію,як кілька Ізраїлів.Атомну станцію,коридор в Крим.Земель з копалинами родючих.Велику кількість людей захопили,вивезли.або навіть самі виїхали до родичів.Натомість втрати вбивць.неграмотних і найнижчі верстви суспільства.Санкції не розвалили їхню економіку і не розвалять.
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16.08.2023 13:01 Відповісти
Блінкен чітко резюмував
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16.08.2023 13:02 Відповісти
В москві і пітері немає ніяких бунтів і не буде.Там немає дефіцитів товарів,як в 1991 році.Навіть в інших регіонах немає.
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16.08.2023 13:03 Відповісти
вам ещё нужно наладить выпуск лад...!
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16.08.2023 13:14 Відповісти
Може все таки вам?
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16.08.2023 13:44 Відповісти
Шоб до путі шось діишло - иому треба гарно втулити -- то поставте сильну зброю -- замість закликів
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16.08.2023 13:06 Відповісти
Де АТАСМS, імпотенти?
Дайте кацапам випалити все в тилах!
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16.08.2023 13:07 Відповісти
Ну все таки -касеты дали - а их 5 милионов га складах 155 калибра. Запас бесконечный. Кацапов не хватит на стока касет
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16.08.2023 13:19 Відповісти
Они уже и так волком воют. Попробуй понаступай или пообороняйся под касетниками, побегай...
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16.08.2023 13:20 Відповісти
підорафія чхати на все це хотіла, поки її не знищити миру не буде!
Он вже усілякі африканські царьки попідіймали голови, не кажучи вже про кндр, іран та китай... Як тільки зникне підорафія так і настане мир!
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16.08.2023 13:07 Відповісти
Блінчик вкидує мед для вух плєбєєв. Але реально в чому провал? Так, за три дні не захопили Київ, але у них є сухопутний коридор до Криму та контроль над Азовським морем. Оборонка працює. Сотні тис людських втрат хиба колись для кацапні проблемою? Баби ще нарожають. А пропаганда пояснить чому умовний іван повинен згинути за царя.
Ви, Західні демократії обісрались зі своїми санкціями. Ваші компанії продовжують роботу на росії. Ви продовжуєте торгувати з нею на сотні млрд доларів. Ви ставите умови по використанню Україною вашої зброї. Ви дуууже повільно погоджуєте надання зброї або взагалі не надаєте потрібну зброю. Це за умов коли Україна критично відстає по кількості та якості озброєнь. Ви боїтесь будь-якого військового зіткнення з кацапстаном, в той час коли вони нахабно знищують ваші безпілотники в міжнародних водах. Ви прямо кажете що перемога України не є ваша мета. Якщо ваша мета і далі триндіти про демократію, закон, порядок, а тим часом лицемірно отримувати прибутки в співпраці хоч з путіним, хоч з Сі, хоч з самим сатаною та торгувати територіями незалежних держав, то ви на вірному шляху до повної катастрофи на цій планеті.
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16.08.2023 13:14 Відповісти
Слова, слова, слова. Кацапам ті слова до одного місця. Послухали б хоча б Нємцова про *****. Може тоді менше слів було, а більше дій
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16.08.2023 13:15 Відповісти
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability-37/


Читайте. Там про Україну - ні слова.
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16.08.2023 13:16 Відповісти
Аж 17 разів.
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16.08.2023 13:50 Відповісти
Класний дядько - антипод Салівана, його б в президенти.
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16.08.2023 13:29 Відповісти
продовжувати марно але він і далі буде щоб як мінімум максимально відтягнути час бо не може ж вічний царьок програти або визнати що він був неправий. Що ж холопи тоді подумають ?)
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16.08.2023 13:38 Відповісти
Блінкен - свідок секти #вонихотілиКиївза3дні .
росія вже 1 рік 5 місяців і 20 днів як в курсі, що вони взяли х*й до рота, а не Київ.

Але замість того, щоб рухатись далі (щоб партнери передали нам atacms, f-16, апачі чи просто побільше арти і снарядів 155) , нам нагадують , що росія стратегічно програла, вони хотіли Київ і обісрались, і взагалі росії треба по добру по здорову відійти .
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16.08.2023 13:49 Відповісти
***** може й розуміє , але припинити війну вже не в змозі . Воно дебіла шмат - само себе загнало в пастку війни , з якої вибратись не може . Припинення війни для паРаші , означає - програш в ній .
Тепер , якщо він завтра скаже - все , я припиняю війну , рядова кацапня сприйме це як ганебну поразку - вялікой і непабядімой усруссії , зрозуміє що - сЦарь ненастоящій , і зніме з нього шкіру .
До речі , кацапська пропаганда настільки вже накрутила кацапню , і переконала її в тому що паРаша веде війну саме з НАТО , а не з Україною , що тепер навіть поразка України для них не вважається перемогою у війні . Вони хочуть - реальної крові - реального НАТО ,, Україна мовляв - в альянс не входить , і тому вважається на болотах лише зброєю в руках НАТО ..
Тому - далеко не факт що з поразкою України - війна в Європі припиниться .
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16.08.2023 14:29 Відповісти
Кацапи можуть зробити черговий жест доброї волі і здриснути з України, пояснити своєму бидлу, що всі цілі досягнуті НАТО розбите і т.д. і все це їхня бидлота зрадістю зжере.
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16.08.2023 15:55 Відповісти
Можливо ви й праві .
Якщо скабєєвша і соловйов загавкають про те що - целі апєраціі достігнути , кацапи можуть це проковтнути . Як проковтнули вже Харків і Херсон .
Я і гадки не мав що їхнє стадо так спокійно все це сприйме . Думав будуть - брожєнія в народє . А як виявилось - лише деякі воєнкриси трішки там скривили рожі , та стрєлков пустив соплі . Ну ще кадирка з пригожиним , але вони зробити крайнім генералів . Покірне стадо є стадо .
Правду кажучи , схоже кацапам ця війна вже теж починає набридати . Моя кума , яка живе в муськві вже давно , каже що мацквичів вже нервує одна лиш- згадка про війну . Не ******* про неї говорити . Хоча рік тому було навпаки .
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16.08.2023 17:15 Відповісти
Добре. Хватить вже слів. Запускай ленд-ліз!
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16.08.2023 14:36 Відповісти
давайте АТАКМС.. пожалуйста
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16.08.2023 15:22 Відповісти
Розовые пони ещё не поняли что ***** маньяк.
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16.08.2023 15:42 Відповісти
Блинкен умница.
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17.08.2023 03:17 Відповісти
Але за цю помилку платять своїми життями кращі сини України.
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21.11.2023 20:14 Відповісти
 
 