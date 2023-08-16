Вторгення Росії в Україну - стратегічний провал для Путіна. Продовжувати агресію марно, - Блінкен
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Російський диктатор Володимир Путін повинен зрозуміти, що продовження збройної агресії на території України є марним. Вторгення в Україну вже обернулося для нього стратегічним провалом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.
"Наступного тижня ми відзначатимемо півтора року повномасштабного вторгнення Росії - півтора року бомбардувань українських шкіл і лікарень, використання як зброї продовольства і палива, вбивств і поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність і стійкість", - сказав Блінкен.
За його словами, США та десятки інших країн продовжуватимуть надавати підтримку Україні, доки в ній не буде встановлено справедливий та міцний мир.
"Українці, за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі, змогли відстояти основні принципи - суверенітет, територіальну цілісність, незалежність. Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться стратегічним провалом", - наголосив Блінкен.
За його словами, Держдеп США працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, щоб допомогти Україні стримувати та, за необхідності, захищатися від майбутньої російської агресії.
"Україна має чітко розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України. Президент Путін повинен чітко розуміти марність продовження своєї агресії", - резюмував Блінкен.
Будь ласка, зачекайте...
Росія має таке ж відношення до Русі, як морська свинка до моря!
Це хіба що у голові Блінкена. За фактом маємо "трохи іншу" картину, динамічну, де фінал зовсім не вирішений наперед.
They've helped uphold the basic principles - sovereignty, territorial integrity, independence
Може, мав на увазі, що не дозволили розгромити Україну остаточно.
Ага. ***** ж одразу погодиться!
Ги...
А Захід з маніякальною впертістю намагається "договора с большевиками подписывать"!
А теперішня ситуація чи навіть вихід ЗСУ на лінію зіткнення до 24.02.2022 - це все ще "плюси" для пуйла.
Дайте кацапам випалити все в тилах!
Он вже усілякі африканські царьки попідіймали голови, не кажучи вже про кндр, іран та китай... Як тільки зникне підорафія так і настане мир!
Ви, Західні демократії обісрались зі своїми санкціями. Ваші компанії продовжують роботу на росії. Ви продовжуєте торгувати з нею на сотні млрд доларів. Ви ставите умови по використанню Україною вашої зброї. Ви дуууже повільно погоджуєте надання зброї або взагалі не надаєте потрібну зброю. Це за умов коли Україна критично відстає по кількості та якості озброєнь. Ви боїтесь будь-якого військового зіткнення з кацапстаном, в той час коли вони нахабно знищують ваші безпілотники в міжнародних водах. Ви прямо кажете що перемога України не є ваша мета. Якщо ваша мета і далі триндіти про демократію, закон, порядок, а тим часом лицемірно отримувати прибутки в співпраці хоч з путіним, хоч з Сі, хоч з самим сатаною та торгувати територіями незалежних держав, то ви на вірному шляху до повної катастрофи на цій планеті.
Читайте. Там про Україну - ні слова.
росія вже 1 рік 5 місяців і 20 днів як в курсі, що вони взяли х*й до рота, а не Київ.
Але замість того, щоб рухатись далі (щоб партнери передали нам atacms, f-16, апачі чи просто побільше арти і снарядів 155) , нам нагадують , що росія стратегічно програла, вони хотіли Київ і обісрались, і взагалі росії треба по добру по здорову відійти .
Тепер , якщо він завтра скаже - все , я припиняю війну , рядова кацапня сприйме це як ганебну поразку - вялікой і непабядімой усруссії , зрозуміє що - сЦарь ненастоящій , і зніме з нього шкіру .
До речі , кацапська пропаганда настільки вже накрутила кацапню , і переконала її в тому що паРаша веде війну саме з НАТО , а не з Україною , що тепер навіть поразка України для них не вважається перемогою у війні . Вони хочуть - реальної крові - реального НАТО ,, Україна мовляв - в альянс не входить , і тому вважається на болотах лише зброєю в руках НАТО ..
Тому - далеко не факт що з поразкою України - війна в Європі припиниться .
Якщо скабєєвша і соловйов загавкають про те що - целі апєраціі достігнути , кацапи можуть це проковтнути . Як проковтнули вже Харків і Херсон .
Я і гадки не мав що їхнє стадо так спокійно все це сприйме . Думав будуть - брожєнія в народє . А як виявилось - лише деякі воєнкриси трішки там скривили рожі , та стрєлков пустив соплі . Ну ще кадирка з пригожиним , але вони зробити крайнім генералів . Покірне стадо є стадо .
Правду кажучи , схоже кацапам ця війна вже теж починає набридати . Моя кума , яка живе в муськві вже давно , каже що мацквичів вже нервує одна лиш- згадка про війну . Не ******* про неї говорити . Хоча рік тому було навпаки .