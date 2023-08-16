Колишнього "регіонала" Святаша судитимуть за шахрайство та заклики до зміни меж України
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До суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша. Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, Святаш отримав від банку кредит на $50 млн, залишивши у заставу близько 200 об’єктів нерухомості. А коли настав час повертати гроші - за допомоги підробних документів переоформив майно на інші підконтрольні собі підприємства. Таким чином він завдав збитків на суму 1,1 млрд грн.
З 2019 року Святаш переховується від слідства на території РФ.
У серпні 2022 року він опублікував у соцмережі пост із закликом до співпраці з російськими окупантами, а також закликав до зміни меж території України.
Майно та активи Святаша на суму понад 600 млн грн заарештовані та передані в управління АРМА.
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А коли настав час повертати гроші - за допомоги підробних документів переоформив майно на інші підконтрольні собі підприємства. Таким чином він завдав збитків на суму 1,1 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3437760
Полковник Червінський не погодився б з вами. Ще й як "работают".