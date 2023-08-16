УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5562 відвідувача онлайн
Новини Події
2 550 16
прокуратура (3168) суд (8036) Святаш (19)

Колишнього "регіонала" Святаша судитимуть за шахрайство та заклики до зміни меж України

Новини Цензор.НЕТ Події

дмитро,святаш

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша. Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, Святаш отримав від банку кредит на $50 млн, залишивши у заставу близько 200 об’єктів нерухомості. А коли настав час повертати гроші - за допомоги підробних документів переоформив майно на інші підконтрольні собі підприємства. Таким чином він завдав збитків на суму 1,1 млрд грн.

З 2019 року Святаш переховується від слідства на території РФ.

У серпні 2022 року він опублікував у соцмережі пост із закликом до співпраці з російськими окупантами, а також закликав до зміни меж території України.

Читайте: СБУ не вносить до санкційного списку РНБО ексрегіонала Святаша, російських депутатів Сабліна і Зотова, що мають активи в Україні, - ЦПК. ФОТО

Майно та активи Святаша на суму понад 600 млн грн заарештовані та передані в управління АРМА.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+6
Пригадую як подібне лилось майже зі всіх телеканалів. Ну і кого ж журнашлюх і продюсерів арештували ? Всі переїхали на квартал тв.
показати весь коментар
16.08.2023 13:02
+5
з 2019 переховується....тобто ДО жив собі спокійно?
показати весь коментар
16.08.2023 12:54
+4
ну то пенсію то сплачуєте хоч вчасно святашу
показати весь коментар
16.08.2023 12:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знов мультикі за наші гроші
показати весь коментар
16.08.2023 12:54 Відповісти
який осел керує цим банком,дивлячись на цю ХАРЮ треба на 10 замків закривати двері
показати весь коментар
16.08.2023 14:13 Відповісти
з 2019 переховується....тобто ДО жив собі спокійно?
показати весь коментар
16.08.2023 12:54 Відповісти
ДО він цілком законно брав кредити під заставу нерухомості.
А коли настав час повертати гроші - за допомоги підробних документів переоформив майно на інші підконтрольні собі підприємства. Таким чином він завдав збитків на суму 1,1 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3437760
показати весь коментар
16.08.2023 16:56 Відповісти
Чувак в долгах, как в шелках, уже 15 лет и ничего сделать нельзя бо суди не работают.
показати весь коментар
16.08.2023 12:57 Відповісти
"бо суди не работают"
Полковник Червінський не погодився б з вами. Ще й як "работают".
показати весь коментар
16.08.2023 13:10 Відповісти
ну то пенсію то сплачуєте хоч вчасно святашу
показати весь коментар
16.08.2023 12:57 Відповісти
Нездійснений гауляйтер Харківщини.
показати весь коментар
16.08.2023 12:59 Відповісти
Пригадую як подібне лилось майже зі всіх телеканалів. Ну і кого ж журнашлюх і продюсерів арештували ? Всі переїхали на квартал тв.
показати весь коментар
16.08.2023 13:02 Відповісти
Цікаво, а зараз заклик "максимально шатать действующую власть" вважатиметься злочином?
показати весь коментар
16.08.2023 13:12 Відповісти
Так вони стали патріотами і переїхали на тєлємарафон .
показати весь коментар
16.08.2023 15:56 Відповісти
Погладити по голівці і відпустити. Наш суд так і зробить.
показати весь коментар
16.08.2023 13:04 Відповісти
Заголовок прочитал, сразу подумалось, что он не в Украине, раз судить собрались. Зашел в статью - точно!
показати весь коментар
16.08.2023 13:10 Відповісти
Кіно? Шапіто? Кралврал-95!
показати весь коментар
16.08.2023 13:13 Відповісти
Його майданівці відразу після Майдану хотіли відлупити,але чомусь пожаліли...
показати весь коментар
16.08.2023 13:16 Відповісти
Кореш лепший бздобкина! Сколько же бюджетов эти твари вывели в офшоры!? Сотни лярдов зелени за 30 лет последних. А у нас 6 миллионов пенсов получают меньше 3000 т гр пенсии.
показати весь коментар
17.08.2023 22:39 Відповісти
 
 