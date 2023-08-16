Колишнього "регіонала" Святаша судитимуть за шахрайство та заклики до зміни меж України

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань Дмитра Святаша. Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, Святаш отримав від банку кредит на $50 млн, залишивши у заставу близько 200 об’єктів нерухомості. А коли настав час повертати гроші - за допомоги підробних документів переоформив майно на інші підконтрольні собі підприємства. Таким чином він завдав збитків на суму 1,1 млрд грн.

З 2019 року Святаш переховується від слідства на території РФ.

У серпні 2022 року він опублікував у соцмережі пост із закликом до співпраці з російськими окупантами, а також закликав до зміни меж території України.

Читайте: СБУ не вносить до санкційного списку РНБО ексрегіонала Святаша, російських депутатів Сабліна і Зотова, що мають активи в Україні, - ЦПК. ФОТО

Майно та активи Святаша на суму понад 600 млн грн заарештовані та передані в управління АРМА.