Зараз суспільство більш готове до легалізації зброї, ніж раніше. Але я проти носіння "короткостволів" на вулицях, - очільник Нацполіції Вигівський
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У громадян має бути культура поводження зі зброєю. Наприклад, її можна давати тим особам, які вже мають певний період досвіду володіння зброєю.
Про це заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Під час напрацювання законопроєкту, в якому розглядається питання володіння короткоствольною вогнепальною зброєю для всіх категорій громадян, неодноразово збирались з правоохоронним комітетом Верховної Ради, обговорювали це питання в робочих групах, зазначив він.
"Є низка запобіжників, низка застережень. Є бачення, що ця зброя повинна зберігатись тільки вдома для самозахисту, а якщо особа хоче тренуватись, подає заявку в тир і тоді везе її з собою. Але ж ви розумієте, що якщо людина хоче постійно носити із собою зброю, вона щодня буде кидати заявку в тир і перевозити. Знову ж, перевозити треба в розібраному стані, а не так, як хочеться.
Є ще низка питань, які обговорюються і досі не вирішені. У мене немає поки що внутрішньої такої позиції, що ця зброя може бути в усіх громадян, і вони можуть її носити на вулицях. Якщо це буде для самозахисту – можливо. Та все одно є багато "але", - пояснив глава Нацполіції.
Проте, за словами Вигівського, на сьогодні суспільство більш готове до легалізації зброї.
"Але повинна бути культура поводження зі зброєю. Можливо, дати зброю тим особам, які вже мають певний період досвіду, які вже володіють зброєю. Наприклад, травматичною, мисливською. В яких протягом п’яти років не було проблем із законом, вони не вчиняли злочинів. Можливо, встановити якийсь рамковий період, від 3 до 5 років, і дозволити спочатку купувати гладкоствольну і травматичну зброю, щоб людина продемонструвала, що виконує всі норми закону. І тоді вже можна видавати їй вогнепальну короткоствольну зброю.
Але я проти носіння короткоствольної вогнепальної зброї на вулицях", - додав Вигівський.
Докладніше читайте в інтерв'ю голови Нацполіції для Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Це де у "вас друг- дружку не стріляє"? Ви за Ізраіль пишете?
Так ми говорммо за Держвау Україна, де мешкають не ізраільтяни, а пересічні українці.
І, мені, як людині що десятиліття прожила у Європі зрозуміло, чим менталітент українців відрізняється від європейського.
І у мене є онуки, і у моїх друзів є діти. І я не хочу, щоби одного дня,від розборок, хто кому крило на авто процарапав, у випадковій перестрілці загинула дитина. А таких розборок на дорогах України, кожен день. І із використанням зброї також,
Такие решения принимаются на всенародном референдуме.
зупиняє авто без причини
вимагає документи без підстав
передають дані третім особам
і на все кажуть, що якщо не подобається
можете оскаржувати
в чому проблема - дотримуватись закона?
Тобто мобілізованим в ЗСУ не можна давати зброю, бо в них немає досвіду володіння зброєю?
Насправді достатньо вивчити ринок "наградної" зброї (порядок надання, оформлення, кількість, хто отримав) і стане зрозуміло, чому Нацполіція так вперто тримається за свою монополію.
мусо...поліціянт
І це логічно
Його мусора безпрєдєльнічають і бояться отвєтки
Банкова ВР вся влада боїться отримати опір за свої дії
Блатна ******* не зможе колотити понти через те що у них все схвачено
Ось чому він проти
А як що за, то носити можна розіброним
Щоб коли п'яні мажори тебе будуть тріпати, ти міг в одного кинути пістолетом а в другого магазином
Ще на вчора треба було навчити стріляти кожного і заставити мати зброю всіх ще й з правом відкритого носіння. Дивно, що й тут завжди знайдуться особи, які проти (очевидно, менти чи інші богообрані). Вільне володіння зброєю - таке ж втілення свободи як вільні вибори і свобода слова.