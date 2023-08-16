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Новини Суспільство
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зброя (5748) легалізація (109) Вигівський Іван (46)

Зараз суспільство більш готове до легалізації зброї, ніж раніше. Але я проти носіння "короткостволів" на вулицях, - очільник Нацполіції Вигівський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зброя

У громадян має бути культура поводження зі зброєю. Наприклад, її можна давати тим особам, які вже мають певний період досвіду володіння зброєю.

Про це заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Під час напрацювання законопроєкту, в якому розглядається питання володіння короткоствольною вогнепальною зброєю для всіх категорій громадян, неодноразово збирались з правоохоронним комітетом Верховної Ради, обговорювали це питання в робочих групах, зазначив він.

"Є низка запобіжників, низка застережень. Є бачення, що ця зброя повинна зберігатись тільки вдома для самозахисту, а якщо особа хоче тренуватись, подає заявку в тир і тоді везе її з собою. Але ж ви розумієте, що якщо людина хоче постійно носити із собою зброю, вона щодня буде кидати заявку в тир і перевозити. Знову ж, перевозити треба в розібраному стані, а не так, як хочеться.

Є ще низка питань, які обговорюються і досі не вирішені. У мене немає поки що внутрішньої такої позиції, що ця зброя може бути в усіх громадян, і вони можуть її носити на вулицях. Якщо це буде для самозахисту – можливо. Та все одно є багато "але", - пояснив глава Нацполіції.

Читайте також: Якщо легалізувати зброю, то кожен конфлікт, який зараз закінчується бійкою, буде завершуватися стріляниною, - Дзюбинський

Проте, за словами Вигівського, на сьогодні суспільство більш готове до легалізації зброї.

"Але повинна бути культура поводження зі зброєю. Можливо, дати зброю тим особам, які вже мають певний період досвіду, які вже володіють зброєю. Наприклад, травматичною, мисливською. В яких протягом п’яти років не було проблем із законом, вони не вчиняли злочинів. Можливо, встановити якийсь рамковий період, від 3 до 5 років, і дозволити спочатку купувати гладкоствольну і травматичну зброю, щоб людина продемонструвала, що виконує всі норми закону. І тоді вже можна видавати їй вогнепальну короткоствольну зброю.

Але я проти носіння короткоствольної вогнепальної зброї на вулицях", - додав Вигівський.

Докладніше читайте в інтерв'ю голови Нацполіції для Цензор.НЕТ.

Також читайте: Одним з елементів дестабілізації ситуації, які планувала використати РФ на початку вторгнення, мали бути "вори в законі", - глава Нацполіції Вигівський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Мусор прямо говорить що вважає українців тупішим за молдаван чи естонців і їм не можна носити зброю

- та хто ти такий Поц що б вирішувати що можна а що ні?

Ця справа ВР - їй ухвалювати закон
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16.08.2023 13:02
+24
На опитуванні в "Дїї" переважна більшість українців висловилась саме за носіння короткостволу, тому своє " Я проти " ти можеш згорнути трубочкою та засунути в те місце, де ніколи не сходить Сонце, а після того виконуєш волю своїх роботодавців, тобто платників податків.
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16.08.2023 13:04
+20
...отмазки.. это менты и зеленые сцутся, что может быть отпор..
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16.08.2023 12:59
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vismavista Скажіть будь ласка ви на зарплатні, чи дійсно так вважаєте чому в нас ніхто в друг дружку не стріляє у мойого співробитника весь час зброя з собою . Но он в мене не стріляє як що я йому пакетік чаю не дам .
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16.08.2023 13:23 Відповісти
Скажіт будь- ласка, ви корисний ідіот, чи так, погуляти зайшли?
Це де у "вас друг- дружку не стріляє"? Ви за Ізраіль пишете?
Так ми говорммо за Держвау Україна, де мешкають не ізраільтяни, а пересічні українці.
І, мені, як людині що десятиліття прожила у Європі зрозуміло, чим менталітент українців відрізняється від європейського.
І у мене є онуки, і у моїх друзів є діти. І я не хочу, щоби одного дня,від розборок, хто кому крило на авто процарапав, у випадковій перестрілці загинула дитина. А таких розборок на дорогах України, кожен день. І із використанням зброї також,
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16.08.2023 13:46 Відповісти
Народ вже отримав зброю прсосто неба і довів на практиці, що зброю можна роздавати вантажівками будь-кому на вулиці без будь яких небезпечних наслідків для суспільства. Але навіть без короткостволів можна хоч зараз купити гідну зброю в магазині зброї, наприклад гвинтівку з оптикою чи автомат і не біда, якщо він не стріляє чергами. Але дайте людям придбати хоча б цю зброю без бюрократичних перепон і корупційних схем, хіба після Бучі народ не заслужив право захищати себе і свою родину? Тож дати зброю під час війни це просто об'язок перед народом, зброя могла б врятувати і врятує багато життів. Згадайте як пересічні громядани, які отримали зброю просто неба врятували країну у перші дні війни, як наприклад знищували ворога партизани з калашами у Мелітополі, Гадяцьке Сафарі, скільки положили орків у лісах
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16.08.2023 13:24 Відповісти
Ванька-встанька вже обісцявся від однієї пропозиції.Нахєра ти, мудозвон щось тут мухлюєш.Як і в решти людей повинно бути,а не ці твої манси.
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16.08.2023 13:28 Відповісти
5 копійок Спитайте у мешканців Бучі ,і нафіга їм ця зброя Війна ще не закінчилась да і потім знадобиться . Ви уявляєте який бандитизм почнеться
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16.08.2023 13:30 Відповісти
Я теж проти носіння короткоствову на вулицях,тому треба відібрати зброю у поліції.
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16.08.2023 13:32 Відповісти
Бо стане сцикотно бикувати на номерах ВР?
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16.08.2023 13:32 Відповісти
Это не ему решать.
Такие решения принимаются на всенародном референдуме.
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16.08.2023 13:34 Відповісти
Вам мало рехверендума на донбасі у 2014 році.
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16.08.2023 14:21 Відповісти
Усьо - дамбас скінчився
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16.08.2023 16:29 Відповісти
Навздогін - якби тоді у громадян була зброя, а не тільки у бандюків та засланих кізячків, то і ніяких рехферендумів не сталося б.
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16.08.2023 16:31 Відповісти
Що тоді робити з поліцією, котра не дотримується законів
зупиняє авто без причини
вимагає документи без підстав
передають дані третім особам

і на все кажуть, що якщо не подобається
можете оскаржувати

в чому проблема - дотримуватись закона?
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16.08.2023 13:42 Відповісти
Опитування в Дії було? Було. Результати всі бачили? Всі бачили. Што ж ти фраєр здал назад? Ссиш, бо знаєш, падло, що привладні гніди та їх ланцюгові пси - мусарня - вже не побикують, якщо в кожної вільної людини при собі буде ствол... а таки буде. Нікуди не дінетесь. "Ехо вайни"©
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16.08.2023 13:44 Відповісти
не для того ті опитування щоб їми керуватись. І оскільки головне призначення зброї на руках громадян це захист від узурпантів влади то й ніхто тобі її сам не дасть - треба брати.
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16.08.2023 14:37 Відповісти
А я про що? Ехо вайни ніхто не відміняв. Реєстрація і дозвіл на ношення короткостволу це необхідність, а не привілея. Бо носитимуть трофеї все одно, всі підряд.
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16.08.2023 16:20 Відповісти
Точно буде якийсь замєс в Україні. Відчуття несправедливості та беззаконня перетинає усі межі. Тільки що із того вийде - питання, бо дуже вже наші люди недалекі та легго обдурювані.
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18.08.2023 09:32 Відповісти
а ти хто такий пес поганий мінтяра їбучий щоб казати кому носити а кому ні. Виєж виблюдки захистити не можете народ україни а тільки самі грабуєте та вбиваєте мирних
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16.08.2023 13:46 Відповісти
А народ доверяет ментам оружие? Я например помню как 2014-ом они сдавали райотделы всяким зекам а один мне вообще заявил что мы не вам не райотдел защищать не будем.
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16.08.2023 13:47 Відповісти
То відберіть у мусорів.Вони не вміють користуватись зброєю. Це я знаю не з чуток. %10-15-так собі,а решта - небезпечні для громадян. Та і у випадку чого,вони мене не захищать.
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16.08.2023 13:53 Відповісти
Зато в Киеве на Оболони с "Камазов" раздавали оружие - просто приехали и выгрузили. Когда жареными писюнами запахло, как сказал "Сайгон"
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16.08.2023 13:54 Відповісти
Где? Я сам с Оболони. Оружия даже на тероборону не хватало, а тут прям раздавали…
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16.08.2023 14:21 Відповісти
шукайте відео, вони були на ютубі.
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16.08.2023 14:35 Відповісти
24-го февраля раздавали. Мне тоже не хватило, хотя участник боевых действий. Но раздавали - факт. Сам из Киева, знаю, о чём пишу да и эта информация не секретная
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16.08.2023 14:39 Відповісти
Він каже що зброю потрібно надавати поетапно- травмат,гладкоствол і тд. Пропоную йти ще глибше і починати реєструвати навички володіння зброєю починаючи з рогатки в дитинстві. Потім пугач, воздушка, водяний пістолет. До 20 років можна й до станкового кулемета дійти.
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16.08.2023 14:01 Відповісти
Він каже що можна давати тим хто вже її має, ось має травмат людина декілька років можна дати дозвіл і на нарізну короткоствольну. Логіка. Ні. Маніпуляція. Бо законом встановлені обмежені категорії людей які мають право на травмат. Це ніяк не вирішує питання в комплексі. Але ділить людей на категорії. Зменшує суспільний запит.
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16.08.2023 15:34 Відповісти
Якщо короткостволом можна буде користуватись тільки для оборони вдома, то нафуя він взагалі потрібний? Вдома краще мати помпу.
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16.08.2023 14:04 Відповісти
Від картечі може побутова техніка та та предмету інтер'єру постраждати, а ще прибиратися важче.
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16.08.2023 15:49 Відповісти
Зато надійно. Якщо буде необхідно його застосувати, тобі не буде коли думати про меблі.
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16.08.2023 16:36 Відповісти
Військовим, ветеранам інших силових структур, чому б ні? В окопі ти маєш бути зі зброєю а дома ні? А тім хто з малку втомився від захисту Батьківщини, а тепер йому потрібен короткоствол, то прутня в рота, щоб голова не хиталась..
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16.08.2023 14:09 Відповісти
Господь Бог створив великих і малих людей, а Семюель Кольт створив револьвер, щоб урівняти шанси (с) - рівні права для усіх, а там як кому пощастить
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16.08.2023 14:58 Відповісти
Так мова ж про короткоствольну зброю. Нарізний карабін, військовим навіть легше придбати, бо не треба довідку з тиру.
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16.08.2023 15:45 Відповісти
"не на часі". Стариє пєсні о главном.
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16.08.2023 14:23 Відповісти
Ціква ось це: У громадян має бути культура поводження зі зброєю. Наприклад, її можна давати тим особам, які вже мають певний період досвіду володіння зброєю.

Тобто мобілізованим в ЗСУ не можна давати зброю, бо в них немає досвіду володіння зброєю?

Насправді достатньо вивчити ринок "наградної" зброї (порядок надання, оформлення, кількість, хто отримав) і стане зрозуміло, чому Нацполіція так вперто тримається за свою монополію.
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16.08.2023 14:28 Відповісти
Давай зброю - буде культура. Все інше то передьоргіваніє.
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16.08.2023 14:33 Відповісти
а мені чогось по наївності здавалось що це питання має вирішувати суспільство а не якийсь корумпований мусо... поліціянт
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16.08.2023 14:31 Відповісти
якщо влада\судова влада буде і далі забиватихуй на запит суспільства на справедливість та доброчесність судових рішень, то проблема буде вже не у легальній зброї, а в тих людях, що повернуться з фронту у мирне життя. І колишній баріста чи штукатур, якій спокійно "обнуляє" кацапа в упор, тому що кацап не хоче вийняти з під себе руки і показати, що у нього нема гранати, спокійно "обнулить" і тих виродків, що вбили Щербину. Влада своїми діями "переносить" фронт у мирне життя, і вже зараз таким чином збільшує частку нелегальної зброї, яка все одно приїде з ТВД.
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16.08.2023 14:34 Відповісти
логічно було б для початку дозволити короткоствол, для зберігання вдома, а там гляди через рік-два-три і носіння. треба з чогось починати.
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16.08.2023 14:43 Відповісти
І на#уя тобі той короткоствол вдома? Самому застрелитись чи близьких перестріляти? Ми такими шажочками вже тридцять років плетемось
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16.08.2023 14:53 Відповісти
щоб таких дурачків як ти відстрелювати, якщо буть лізти у дім.
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16.08.2023 14:57 Відповісти
На#єра мені твій дім? У мене свій є
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16.08.2023 15:00 Відповісти
Ну, і чим ми відрізняємось у цьому від рашистів? Той самий острах влади від озброєних громадян - може, досить красти?
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16.08.2023 14:51 Відповісти
пішов ти *****, поліцай. Вчи своїх дебілів поводитись як люди у відповідності до законів
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16.08.2023 14:53 Відповісти
Здається, єдиний закон, за яким вони діють у відповідності, це боротьба з порнографією
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16.08.2023 15:01 Відповісти
Ага, т.е. на улице самооборона запрещена. Понятно.
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16.08.2023 15:00 Відповісти
Так цей очільник поліції банально брехун. Давайте зброю - буде і культура і досвід, годі викручуватись, крадії.
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16.08.2023 15:03 Відповісти
Він проти носіння
І це логічно
Його мусора безпрєдєльнічають і бояться отвєтки
Банкова ВР вся влада боїться отримати опір за свої дії
Блатна ******* не зможе колотити понти через те що у них все схвачено
Ось чому він проти
А як що за, то носити можна розіброним
Щоб коли п'яні мажори тебе будуть тріпати, ти міг в одного кинути пістолетом а в другого магазином
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16.08.2023 15:28 Відповісти
Кажуть в Києві є пам'ятник загиблих милиционєрив, чому немає пам'ятника загиблим від мусоров ?!!!
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16.08.2023 15:35 Відповісти
Був пам'ятник Ватутіну, та й той поламали .
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16.08.2023 15:37 Відповісти
Вот карабін собі куплю, щоб обвіс з автомата не пропадав, а пістолет нафіг він потрібен?
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16.08.2023 15:35 Відповісти
Цікаво скільки він вже встиг роздати нагородних стволів? Якщо проти, то будь послідовний повилучай і навіть ті що попередники пороздавали.
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16.08.2023 15:39 Відповісти
Слів немає... Черговий дурко....на жаль при владі...тьфу.. ...ля.
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16.08.2023 15:58 Відповісти
В країні війна на повне знищення українців як нації, у владі - відверта кремлівська агентура, яка вже задала території і людей. А якісь с..ки або проводять опитування, або висловлюються проти вільного володіння зброєю, або обставляють це міфічними роками випробувань і тетсувань суспільства. Ще би провели опитування серед переляканих баб з дітьми.
Ще на вчора треба було навчити стріляти кожного і заставити мати зброю всіх ще й з правом відкритого носіння. Дивно, що й тут завжди знайдуться особи, які проти (очевидно, менти чи інші богообрані). Вільне володіння зброєю - таке ж втілення свободи як вільні вибори і свобода слова.
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16.08.2023 16:11 Відповісти
Повність підтримую останнє речення, бо усе інше - булижнік аружіє пралітаріата
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16.08.2023 16:36 Відповісти
а среднестволы (обрезы) можно будет?
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17.08.2023 03:19 Відповісти
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