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Новини За кордоном
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КНДР (567) Пентагон (1077) Шойгу (573) Сінгх (18)

Пентагон - на заяву Шойгу про співпрацю Росії та КНДР: "Будь-яка допомога – продовження війни в Україні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шойгу,ким,кндр,чен,ин

У Пентагоні відреагували на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про допомогу Північної Кореї у війні Росії проти України.

Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї "не становить загрози для інших країн".

За словами Сінгх, будь-яка допомога Росії – це продовження війни в Україні.

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"Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", - додала Сінгх.

Вона наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.
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Топ коментарі
+8
Хто ще не бачив визволені раіською території Грузії - Абхазію.
Подивіться на цей духовний рай і процвітання.
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16.08.2023 13:09
+5
Та сама расєя.
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16.08.2023 13:19
+3
О, в Пентагоні працевлаштували капітана Очевидніть?
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16.08.2023 13:13
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Хто ще не бачив визволені раіською території Грузії - Абхазію.
Подивіться на цей духовний рай і процвітання.
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16.08.2023 13:09 Відповісти
Та сама расєя.
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16.08.2023 13:19 Відповісти
А ось вокзал в Кєласурі Абхазія, минуло "всього" 30 років:
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16.08.2023 13:22 Відповісти
Які побоювання ? -- це відповідь Пентагону ?
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16.08.2023 13:11 Відповісти
Занепокоєння - то вже ескалація! І майже війна з НАТО! Тому - побоювання.
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16.08.2023 13:18 Відповісти
О, в Пентагоні працевлаштували капітана Очевидніть?
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16.08.2023 13:13 Відповісти
Московии поставляют оружие и комплектующие Китай, Иран, КНДР, некоторые страны Африки.
Уже давно поставляют, так что эти публичные цирковые номера нужно просто игнорировать.
Никакой цели, кроме как делать нервы восприимчивым людям, они не несут.
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16.08.2023 13:17 Відповісти
Китай нет.
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16.08.2023 13:34 Відповісти
А пентагон не затягує війну, не починаючи навчання наших пілотів, не даючи далекобійні ракети тощо? Може в такий спосіб, навпаки, хоче закінчити швидко війну та зберегти ***** то, чого в нього немає
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16.08.2023 13:23 Відповісти
Пентагон затягиает войну? Не зеледент, не вороватая зелешобла, не 73% идиоты, голосовавшие за "пратив вайны"? Точно! Блестяще! Вот кто виноват! Проклятый Пентагон! Америкосы!
Браво, совковый обитатель Цензора! Жду еще Ваших комментов про "Проклятое НАТО".
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16.08.2023 13:41 Відповісти
Ты, тролятина, никак не угомонишься. Ты новость прочитай вначале, совковый обитатель, а потом давай комментарии. У нас конченная власть, за которую я не голосовал, но за все время войны догадаться, что не только наши недоумки провалы делают, но и США искусственно затягивают процесс этой войны, чтобы ***** особо не драконить, у тебя извилины видно на это не хватает.
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16.08.2023 14:13 Відповісти
В Пентагоне работают олени которые боятся питерскую моль.
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16.08.2023 15:45 Відповісти
 
 