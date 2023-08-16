Пентагон - на заяву Шойгу про співпрацю Росії та КНДР: "Будь-яка допомога – продовження війни в Україні"

У Пентагоні відреагували на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про допомогу Північної Кореї у війні Росії проти України.

Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї "не становить загрози для інших країн".

За словами Сінгх, будь-яка допомога Росії – це продовження війни в Україні.

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"Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", - додала Сінгх.

Вона наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.