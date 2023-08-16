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Пентагон - на заяву Шойгу про співпрацю Росії та КНДР: "Будь-яка допомога – продовження війни в Україні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Пентагоні відреагували на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про допомогу Північної Кореї у війні Росії проти України.
Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Сабріна Сінгх, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї "не становить загрози для інших країн".
За словами Сінгх, будь-яка допомога Росії – це продовження війни в Україні.
"Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо", - додала Сінгх.
Вона наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар16.08.2023 13:09
+5 5 копійок
показати весь коментар16.08.2023 13:19
+3 Зэлэный_Змий
показати весь коментар16.08.2023 13:13
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Уже давно поставляют, так что эти публичные цирковые номера нужно просто игнорировать.
Никакой цели, кроме как делать нервы восприимчивым людям, они не несут.
Браво, совковый обитатель Цензора! Жду еще Ваших комментов про "Проклятое НАТО".