Всі камери відеонагляду в Україні плануємо поєднати в єдину інтеграційну систему, - глава Нацполіції Вигівський

Після завершення війни правоохоронці працюватимуть, щоб не допустити дестабілізації ситуації та підвищення рівня злочинності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, основним завданням у повоєнний період буде створення безпекового середовища.

"Зараз за завданням Президента, Кабінету міністрів, МВС готує законопроєкт, ми дотичні до нього, про безпекове середовище після війни. Що ми повинні зробити для того, щоб не допустити дестабілізації, підвищення рівня злочинності, щоб забезпечити публічний порядок на вулицях. Це і кібербезпека, це і встановлення камер "Безпечне місто", це і розвиток такого напряму, як поліцейський офіцер громади", - пояснив очільник Нацполіції.

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Також, додав Вигівський, ймовірно, удосконалять розвиток роботи Патрульної поліції на автошляхах, тому що кількість ДТП є доволі великою.

"Встановлення камер фіксації швидкісного режиму. Ми хочемо поєднати в єдину інтеграційну систему всі камери відеонагляду в державі. Окрім того, досить ефективно у нас працює кримінальний аналіз. Цей підрозділ також працює і на базі Центру "112", який був нещодавно відкритий міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком у місті Києві, перший в Україні.

Там же ситуаційний центр реагування, де наряду з поліцією постійно перебувають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з головою Нацполіції Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.

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