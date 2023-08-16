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Новини Суспільство
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відеонагляд (80) Вигівський Іван (46)

Всі камери відеонагляду в Україні плануємо поєднати в єдину інтеграційну систему, - глава Нацполіції Вигівський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

камера

Після завершення війни правоохоронці працюватимуть, щоб не допустити дестабілізації ситуації та підвищення рівня злочинності.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, основним завданням у повоєнний період буде створення безпекового середовища.

"Зараз за завданням Президента, Кабінету міністрів, МВС готує законопроєкт, ми дотичні до нього, про безпекове середовище після війни. Що ми повинні зробити для того, щоб не допустити дестабілізації, підвищення рівня злочинності, щоб забезпечити публічний порядок на вулицях. Це і кібербезпека, це і встановлення камер "Безпечне місто", це і розвиток такого напряму, як поліцейський офіцер громади", - пояснив очільник Нацполіції.

Читайте також: Одним з елементів дестабілізації ситуації, які планувала використати РФ на початку вторгнення, мали бути "вори в законі", - глава Нацполіції Вигівський

Також, додав Вигівський, ймовірно, удосконалять розвиток роботи Патрульної поліції на автошляхах, тому що кількість ДТП є доволі великою.

"Встановлення камер фіксації швидкісного режиму. Ми хочемо поєднати в єдину інтеграційну систему всі камери відеонагляду в державі. Окрім того, досить ефективно у нас працює кримінальний аналіз. Цей підрозділ також працює і на базі Центру "112", який був нещодавно відкритий міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком у місті Києві, перший в Україні.

Там же ситуаційний центр реагування, де наряду з поліцією постійно перебувають працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби", - додав він.

Повний текст інтерв'ю з головою Нацполіції Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз суспільство більш готове до легалізації зброї, ніж раніше. Але я проти носіння "короткостволів" на вулицях, - очільник Нацполіції Вигівський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Это для того что бы *********** онлайн наблюдали перемещение наших войск по дорогам и городам Украины?
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16.08.2023 13:28
+12
на )(уйлостані авжеж нема хакерів, вони всі такі тупі як і цей мусрок.
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16.08.2023 13:32
+10
Джордж Оруелл "1984". Там все це детально описане. Майбутнє скасування готівки теж частина цього плану.
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16.08.2023 13:32
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Это для того что бы *********** онлайн наблюдали перемещение наших войск по дорогам и городам Украины?
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16.08.2023 13:28 Відповісти
напротив. если систему управления и контроля будет в одних руках - можно из одного центра отключать те или иные камеры в любой точке страны.
а контролировать центры контроля можно поставить самых уважаемых общественных деятелей кому народ доверяет
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16.08.2023 13:29 Відповісти
на )(уйлостані авжеж нема хакерів, вони всі такі тупі як і цей мусрок.
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16.08.2023 13:32 Відповісти
навіть простіше - які камери відключені, значить там щось везуть, або вже щось привезли. петріот там чи щось подібне
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16.08.2023 15:16 Відповісти
так так, хакери Раши такі всесильні, шо зламаоли усі-усі сервери України, і навіть підтасували у ЦВК результати виборів.
А також зламали систему управління Генштабу і провелигеніальну операцію з отрицатєльного звільнення Харківщини, Херсону та т.ін.
дебілимля.
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16.08.2023 17:02 Відповісти
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16.08.2023 13:32 Відповісти
каких деятелей? каким образом, кто поставит? что за ерунда?
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16.08.2023 13:32 Відповісти
А кацапы будут спрашивать разрешения у этого центра для подключения к камерам? Да и на счёт поставить самых уважаемых общественных деятелей кому народ доверяет, что то как то даже наоборот получается. Вы ЗЕлёным доверяете?
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16.08.2023 13:33 Відповісти
"контролировать центры контроля можно поставить самых уважаемых общественных деятелей кому народ доверяет" - гениально
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16.08.2023 14:00 Відповісти
...нет, это для того, чтобы десятками экземпляров присылать тебе "письма счастья" - оплата, разумеется, за твой счет...
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16.08.2023 13:30 Відповісти
Для того что бы не получать письма "счастья" надо просто не нарушать ПДД Украины. Сэкономите.
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16.08.2023 13:35 Відповісти
Джордж Оруелл "1984". Там все це детально описане. Майбутнє скасування готівки теж частина цього плану.
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16.08.2023 13:32 Відповісти
Большой брат ...... ?
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16.08.2023 13:34 Відповісти
Типу того.
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16.08.2023 13:38 Відповісти
/у повоєнний період/ - читайте статтю
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16.08.2023 15:20 Відповісти
Т.е. это для ЗЕлёного мента на часи а дроны для солдатне на часи?
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16.08.2023 16:40 Відповісти
Виходить що так
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16.08.2023 16:48 Відповісти
Ото ж и оно.
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16.08.2023 16:50 Відповісти
давно пора.
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16.08.2023 13:28 Відповісти
Тупоголовий мусорок хоч думає про наслідки?
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16.08.2023 13:29 Відповісти
Він про подарунок колєгам з ФСБ на День кацапського хакера думав, а не про наслідки.
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16.08.2023 15:35 Відповісти
і будь який мусор зможе торгувати інфою)
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16.08.2023 13:30 Відповісти
Не будь-який. Тільки "свої".
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16.08.2023 13:34 Відповісти
Сєніну стіну теж задієте?
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16.08.2023 13:32 Відповісти
Big Brother Is Watching You (G. Orwell)
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16.08.2023 13:36 Відповісти
Чергова схема с черговими "роялити".
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16.08.2023 13:36 Відповісти
А зачекати на реалізацію такої "чудової" ідеї до закінчення війни воно не бажає? Чи конче кортить надати кацапам доступ до нагляду за всією Україною?
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16.08.2023 13:37 Відповісти
/у повоєнний період/ - читайте статтю
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16.08.2023 15:23 Відповісти
Які вумні захисники прав і свобод народу?
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16.08.2023 13:40 Відповісти
мусор вирішив здавати москалям переміщення наших військ ?
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16.08.2023 13:41 Відповісти
звичайно, адже саме цим вони з початку війни і займаються.
скажи це в очі усім нацгвардійцям, кацапе, які зараз боронять нашу крану поки ти строчиш коменти, корисні кремлю.
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16.08.2023 17:05 Відповісти
..для початку... - а чи готова Нацполіція сплачувати за інтернет?..
чи, як завжди - на зе шару?.. знову зе муйня безумних зебілів
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16.08.2023 13:44 Відповісти
таке вже є на росї та у китаї
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16.08.2023 13:51 Відповісти
В якій країні живуть всі ці люди які приймають та наводять лад десь там "після війни". Мабуть в решті України де йде кривава бототьба за існування вже все зробили? Проблем наразі ніяких більше немає?
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16.08.2023 13:57 Відповісти
Камери у вас канєшна китайські?
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16.08.2023 14:01 Відповісти
нема слiв!!!
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16.08.2023 14:22 Відповісти
Справа не в злочинності. ЗЕлупа панічно боїться народного гніву
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16.08.2023 14:51 Відповісти
Кацапы от удовольствия потирают лапы
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16.08.2023 15:16 Відповісти
А шо рівень злочинності підвищився? На вулицях я не помітив такого, а от кожному посадовцю не завадить камери імплантувати зі всіх сторін, особливо урядовцям і ОПівцям.
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16.08.2023 15:31 Відповісти
В Україні завжди був голова, а оце ,,глава,, це звідки та на якій мові?
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16.08.2023 16:06 Відповісти
судячи з кількості дебільних коментів, корисних Кремлю, в Україні навіть не 73% дебілів, а набагато більше.
не дивно шо в нас війна.
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16.08.2023 17:03 Відповісти
 
 