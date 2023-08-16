НАЗК запросило в Україну всіх керівників міжнародних компаній, які входять до списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало листи до компаній, які були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни. Агентство пропонує керівникам таких компаній відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі та обговорити вихід бізнесу з РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла Росія на нашу землю і продовжує це робити", – заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.

У звернені також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу щодо стратегій компаній з переліку спонсорів війни щодо виходу з РФ. Агентство сподівається почути відповідні публічні заяви компаній щодо засудження російської агресії проти України, побачити корпоративні рішення щодо ділової активності у Росії (наприклад, скорочення діяльності або вихід з ринку).

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НАЗК зазначає, що їхня ініціатива з листами-запрошеннями повністю відповідає Керівним принципам ООН з підприємницької діяльності та прав людини, які мають дотримуватися відповідальними компаніями.

Відповідно до Принципу 18, щоб оцінити ризики прав людини, компанії мають брати участь у змістовних консультаціях з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами.