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Новини Війна в Україні
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НАЗК запросило в Україну всіх керівників міжнародних компаній, які входять до списку спонсорів війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

руйнування,ірпінь

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надіслало листи до компаній, які були внесені до переліку міжнародних спонсорів війни. Агентство пропонує керівникам таких компаній відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі та обговорити вихід бізнесу з РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла Росія на нашу землю і продовжує це робити", – заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.

У звернені також зазначається, що НАЗК відкрите для діалогу щодо стратегій компаній з переліку спонсорів війни щодо виходу з РФ. Агентство сподівається почути відповідні публічні заяви компаній щодо засудження російської агресії проти України, побачити корпоративні рішення щодо ділової активності у Росії (наприклад, скорочення діяльності або вихід з ринку).

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НАЗК зазначає, що їхня ініціатива з листами-запрошеннями повністю відповідає Керівним принципам ООН з підприємницької діяльності та прав людини, які мають дотримуватися відповідальними компаніями.

Відповідно до Принципу 18, щоб оцінити ризики прав людини, компанії мають брати участь у змістовних консультаціях з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами.
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Топ коментарі
+7
Понтами далі займаємось ? З реальною корупцією боротись не камільфо, а понти колотити з відосами саме те, що голоботьковатним потрібно ?
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16.08.2023 13:39
+4
А до чого спонсори тероризму до НАЗК?
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16.08.2023 13:49
+2
Тормозиш ? Що правильно, понти колотити ,замість того ,щоб з корупцією боротись , саме цеправильно ? Закон почитай про повноваження агенства і його голови.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text .

Чи вам зеленоватним , аби відоси, шашлики і понти для дблів ?
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16.08.2023 14:25
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Понтами далі займаємось ? З реальною корупцією боротись не камільфо, а понти колотити з відосами саме те, що голоботьковатним потрібно ?
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16.08.2023 13:39 Відповісти
А до чого спонсори тероризму до НАЗК?
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16.08.2023 13:49 Відповісти
Шапіто...
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16.08.2023 13:53 Відповісти
Хочуть почути чергову стурбованість? Хто хотів припинити працювати з мордором той давно це зробив!
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16.08.2023 13:55 Відповісти
Все правильно зробили, і тільки повні невігласи можуть обурюватися.
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16.08.2023 14:00 Відповісти
Тормозиш ? Що правильно, понти колотити ,замість того ,щоб з корупцією боротись , саме цеправильно ? Закон почитай про повноваження агенства і його голови.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text .

Чи вам зеленоватним , аби відоси, шашлики і понти для дблів ?
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16.08.2023 14:25 Відповісти
Папу Римского ещё на ковер пусть вызовут. Их функция подобна бухгалтеру в Компании. Так вот вместо того чтоб сочетать, они зовут "на ковер" директора другой Компании. Короче занимаются хернёй, осознавая свою бездарность.
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16.08.2023 15:00 Відповісти
Нагородять грамотами ОПи?
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16.08.2023 14:14 Відповісти
Голову майкрософта теж позовіть-кацапи і зараз користуються неліцензіонной віндой.
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16.08.2023 14:29 Відповісти
Дай угадаю. Но они послали напк в жопу (ничего не ответили). А напомните законную функцию сего рудимента?)))
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16.08.2023 14:55 Відповісти
Компанію "Квартал 95" не забули запросити? А то ця еомпанія теж того. І з сепарами вешталась, і в рашці зі своєю продукцією шастала.
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16.08.2023 15:23 Відповісти
Это как написать жалобу в ООН.
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16.08.2023 15:56 Відповісти
 
 