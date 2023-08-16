Суд відпустив двох підозрюваних у справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини під заставу у $20 тис., - Іллєнко

Голосіївський райсуд Києва пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним у справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини.

Про це у Facebook повідомив свободівець Андрій Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками).

На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу в 20 тисяч доларів", - розповів він.

"Тобто особливо небезпечні вбивці з російськими звʼязками будуть гуляти на свободі, а життя добровольця суд оцінив у 20 тисяч доларів. Все це відбувається у той час, коли побратими вбитого Олексія Щербини воюють на фронті і не можуть паралельно знищувати ворога в бою та боротися з гнидами в тилу. Але в тилу зараз багато людей, які можуть вплинути на ситуацію, до яких я перш за все звертаюся", - додав Іллєнко.

Попереду буде апеляція і лише розголос може вплинути на ситуацію, підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі троє виродків мають сісти за умисне вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини, - Іллєнко