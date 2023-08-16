Суд відпустив двох підозрюваних у справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини під заставу у $20 тис., - Іллєнко
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Голосіївський райсуд Києва пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним у справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини.
Про це у Facebook повідомив свободівець Андрій Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.
"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками).
На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу в 20 тисяч доларів", - розповів він.
"Тобто особливо небезпечні вбивці з російськими звʼязками будуть гуляти на свободі, а життя добровольця суд оцінив у 20 тисяч доларів. Все це відбувається у той час, коли побратими вбитого Олексія Щербини воюють на фронті і не можуть паралельно знищувати ворога в бою та боротися з гнидами в тилу. Але в тилу зараз багато людей, які можуть вплинути на ситуацію, до яких я перш за все звертаюся", - додав Іллєнко.
Попереду буде апеляція і лише розголос може вплинути на ситуацію, підсумував він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.
Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".
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Виникає питання кто в цій державі свій, а хто чужий? Відповідь очевидна і куди ця ниточка заведе?
правокривосуддя таке???
Почекали поки пройшов галас і відпустили.
Таке можливо тільки якщо в них зв'язки з діючою владою. Зараз свідків ще залякувати будуть.
Блазень готує воторення 90-х.
Захисникам України - СМЕРТЬ, а бандюкам з мусорських спортзалі - ВОЛЯ І БЕЗКАРНІСТЬ!
Чекаємо на фото чи відосік зелі і єрмака, з цими нелюдами!
Ось чому ми не НАТО !!
Генпрокурор дочкою опікується, але не убитого бандюкам Захисника, а власною, які просто НУДНО…. Шмигаль із Стефанчуком, можуть підтвердити ….
Безкарність бандюків, з допомогою суддівських, породжує ще більші ЗЛОЧИНИ НА КРОВІ!
Пильнуймо побратими Україну та Захисників від бандюків!
Влада самоУНИКЛА від своїх обов'язків!