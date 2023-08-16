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Іллєнко (44) Свобода (249) вбивство (2874)

Суд відпустив двох підозрюваних у справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини під заставу у $20 тис., - Іллєнко

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Голосіївський райсуд Києва пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним у справі про вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини.

Про це у Facebook повідомив свободівець Андрій Іллєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте жахливу історію з минулої осені, коли троє відморозків в київському дворі серед білого дня вбили добровольця? Нагадую, троє відморозків з величезним кримінальним шлейфом і звʼязками з рашкою (один з них ховався в окупованому Криму від чергового криміналу, в інших звʼязки з промосковськими тітіушками).

На днях Голосіївський суд вирішив відпустити двох з них під заставу в 20 тисяч доларів", - розповів він.

Суд відпустив двох підозрюваних у справі про вбивство добровольця ДФТГ Свобода Щербини під заставу у $20 тис., - Іллєнко 01

"Тобто особливо небезпечні вбивці з російськими звʼязками будуть гуляти на свободі, а життя добровольця суд оцінив у 20 тисяч доларів. Все це відбувається у той час, коли побратими вбитого Олексія Щербини воюють на фронті і не можуть паралельно знищувати ворога в бою та боротися з гнидами в тилу. Але в тилу зараз багато людей, які можуть вплинути на ситуацію, до яких я перш за все звертаюся", - додав Іллєнко.

Попереду буде апеляція і лише розголос може вплинути на ситуацію, підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі троє виродків мають сісти за умисне вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини, - Іллєнко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+71
3,14дори в мантіях поза війною і законом.
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16.08.2023 13:58
+62
яка ***-дьСЬКА влада,такий же ссучений суд,яким керує трутень татаров,ЯК ви суки заколєбали !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.08.2023 14:03
+46
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16.08.2023 14:09
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Так звісно випускати вбивць війсковослужбовців не можна, та і взагалі просто вбивць , але якщо це вбивці "свої" то можна.
Виникає питання кто в цій державі свій, а хто чужий? Відповідь очевидна і куди ця ниточка заведе?
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16.08.2023 17:56 Відповісти
треба писати прізвище і адресу судді, прокурора, люди повинні знати своїх героїів, хоча відповідь і так зрозуміла Татаров-Єрмак-Зеленський
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16.08.2023 18:00 Відповісти
Бляха-муха, ''свободівці'' що ви наче малі діти! Тишком прибийте тих падлюків закопайте в посадці і хрєн їх хто шукати буде.
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16.08.2023 18:58 Відповісти
Ну то в чому проблема?! Що в побратимів немає незасвічених стволів еа руках? Далі будете жувати соплі скиглити? Витягнути тих обсосів з підземлі і виписати їм апеляцію!
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16.08.2023 19:32 Відповісти
надо этих уродов кончить тихонько, но и про судью, который их отпустил не забыть. он опасней.
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16.08.2023 19:37 Відповісти
Шо це ***** за правосуддя таке?
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16.08.2023 19:42 Відповісти
Шо це ***** за правокривосуддя таке???
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16.08.2023 23:08 Відповісти
Пора створювати правильні прецеденти, бо інакше гангрена зїсть Україну
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16.08.2023 19:45 Відповісти
+1000000
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16.08.2023 20:57 Відповісти
Ну що, зіллється "Свобода"? Писатиме скарги?
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16.08.2023 20:16 Відповісти
Я писав, ще як випадок тільки стався, ці покидьки відкрито вбили людину при свідках, тобто вони 100 відсотків впевнені, що їх прикриють.
Почекали поки пройшов галас і відпустили.
Таке можливо тільки якщо в них зв'язки з діючою владою. Зараз свідків ще залякувати будуть.
Блазень готує воторення 90-х.
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16.08.2023 20:26 Відповісти
Блазень з єрмачками та арахаміями готують повторення 90-х.....
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16.08.2023 23:10 Відповісти
Імена суддів повинні бути у розстрільному списку разом з цима потворами
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16.08.2023 20:42 Відповісти
боцмана позвіть, він на капоті в них пострибає.
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16.08.2023 20:55 Відповісти
Кажется, пора уже брать правосудие в свои руки. Да здравствует суд Линча, не?
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16.08.2023 21:15 Відповісти
дуже цінні клієнти. Гвардія єво преосвєщєнства. В майбутньому для цієї мерзоти буде відведена особлива роль.
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16.08.2023 21:44 Відповісти
Будьте певні, мразі, ми свободівці помстимося і фізично знищемо цих всіх покидьків, які вбили нашого побратима!

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16.08.2023 21:55 Відповісти
колись, пам`ятаю, був прецедент у Харкові: залишилася вса сім`я продажного "судді" без голів.....
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16.08.2023 23:17 Відповісти
"Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!" (с)
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16.08.2023 22:06 Відповісти
Це усе, що треба вкотре знати про ВЛАДУ!!
Захисникам України - СМЕРТЬ, а бандюкам з мусорських спортзалі - ВОЛЯ І БЕЗКАРНІСТЬ!
Чекаємо на фото чи відосік зелі і єрмака, з цими нелюдами!
Ось чому ми не НАТО !!
Генпрокурор дочкою опікується, але не убитого бандюкам Захисника, а власною, які просто НУДНО…. Шмигаль із Стефанчуком, можуть підтвердити ….
Безкарність бандюків, з допомогою суддівських, породжує ще більші ЗЛОЧИНИ НА КРОВІ!
Пильнуймо побратими Україну та Захисників від бандюків!
Влада самоУНИКЛА від своїх обов'язків!
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16.08.2023 22:27 Відповісти
Це ж не Червінський.....
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16.08.2023 22:41 Відповісти
правосудие от Зеленского в действии
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16.08.2023 22:58 Відповісти
Нічого незвичного, для зеленого шута і банди українські патріоти вороги, шут не раз це доводив, а ось тупі малороси - це кошерно
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16.08.2023 23:13 Відповісти
ЭТО 100% УМЫШЛЕННОЕ ГРУППОВОЕ УБИЙСТВО !!!
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17.08.2023 01:04 Відповісти
ага, і в рот тобі теж він насрав?
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17.08.2023 05:42 Відповісти
Суддя страшніша тварь ніж ті звіри ,в таких випадках можливе лише народне правосуддя, бажаю цій " судді "зустрічі з кабзоном
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17.08.2023 03:53 Відповісти
А, если посмотреть с другой стороны. Этим уродам выпустят кишки на, так называемой воле, Другие, видя такую свободу, могут сказать - лучше посидим. А судья будет выносить оправдательные приговоры в качестве наказания.
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17.08.2023 05:59 Відповісти
Єрмак розпорядився,а Татаров натиснув на Суд
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17.08.2023 07:15 Відповісти
А чому ніхто не цікавиться, звідки беруться гроші на заставу? Нагадую, що мінімалка у нас 6700. Деж беруться ці сотні тисяч та мільйони?
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17.08.2023 14:36 Відповісти
их валить надо и пникопать
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18.08.2023 01:33 Відповісти
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