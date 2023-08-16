Інформація ЗМІ про нібито підготовку росіянами теракту на ЗАЕС не підтверджується, - ОВА
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У Запорізькій ОВА спростували інформацію, поширену ЗМІ, щодо рішення Путіна нібито підірвати Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обладміністрації.
"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Юрій Малашко заявив, що причина, чому ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві - відкрите питання.
"Сподіваюсь, відповідь на нього дадуть уповноважені служби вже найближчим часом", - додав він.
Раніше ЗМІ із посиланням на російський Telegram-канал повідомили, що російський диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ЗМІ не скиздІли, то треба перевірити: може, це й не ЗМІ.