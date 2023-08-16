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Інформація ЗМІ про нібито підготовку росіянами теракту на ЗАЕС не підтверджується, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

заес,аес,запорізька

У Запорізькій ОВА спростували інформацію, поширену ЗМІ, щодо рішення Путіна нібито підірвати Запорізьку АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обладміністрації.

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Юрій Малашко заявив, що причина, чому ЗМІ поширюють російські наративи та сіють паніку в суспільстві - відкрите питання.

"Сподіваюсь, відповідь на нього дадуть уповноважені служби вже найближчим часом", - додав він.

Раніше ЗМІ із посиланням на російський Telegram-канал повідомили, що російський диктатор Володимир Путін нібито ухвалив рішення підірвати окуповану Запорізьку АЕС.

Також дивіться: На тимчасово окупованій ЗАЕС військові РФ відпрацьовують ведення бойових дій. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Якщо ЗМІ не скиздІли, то треба перевірити: може, це й не ЗМІ.
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16.08.2023 14:20 Відповісти
Довбо@би з ТСН поширили інформацію з анонімного тг каналу. Все як завжди, рівень їхньої журналістики зашкварює.
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16.08.2023 14:21 Відповісти
Путлер зробить так, як йому зручно. Тому треба готуватися до підриву ЗАЄС. В оманських домовленостях теж не було де прописано що крім Лівоберіжжя та коридору до Молдови росіянам треба Київ. Проте скориставшись слабкістю українського уряду, російські війська увійшли з боку Білорусі і пішли на Київ.
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16.08.2023 14:23 Відповісти
Насколько я помню, движ про "вот-вот" начался с уверенных заявлений некоего Буданова?
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16.08.2023 15:03 Відповісти
це з "генерал свр" інформація. але там пишуть, що ху йло і раніше планував подібне, але потім щось відклали ці наміри. тепер ніби готують це зробити наприкінці серпня чи на початку вересня. лякалка це чи ні, проте потрібен розголос. бо наївно вірити в адекватність ху йла і що робить він це лише з метою залякування. підрив Каховської ГЕС доводить, що подібні заяви сприймати виключно як лякалку не варто.
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16.08.2023 15:19 Відповісти
 
 