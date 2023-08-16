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Кабмін узгодив створення нового пункту перетину на кордоні України з Румунією. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

кордон,румунія

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами с. Біла Церква на Закарпатті та Сігету Мармацієй.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження від 15 серпня 2023 р. № 710-р.

Зазначимо, що наразі на кордоні будується міст через річку Тиса. У Румунії із червня розпочалися роботи зі зведення моста. Вже виконано ряд підготовчих робіт, а також армування майбутнього дорожнього покриття.

На місці будівництва мають звести 1,2 км нової дороги, міст, кільцеве перехрестя та новий прикордонний пункт із паркінгом.

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Кабмін узгодив створення нового пункту перетину на кордоні України з Румунією 01
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Комусь,явно приперло..
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16.08.2023 14:29 Відповісти
ого в когось буде свій власний пункт перетину кордону з Румунією, кмітливо)
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16.08.2023 14:30 Відповісти
А чого ж,Біла Церква ще совка була *крута*,дивно що досі офіційно не облаштували.
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16.08.2023 15:22 Відповісти
ОПа розширює свої спроможності по перевезенню "правильних" ухилянтів за кордон.
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16.08.2023 15:10 Відповісти
 
 