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Слідчі вивчають телефон Князєва. Але доказом він не буде, - керівник САП Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

князев

Слідчі розблокували мобільний телефон колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та вивчають його зміст. Але він не буде доказом у справі про хабарництво.

Про це очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту. Можна сказати, як доповідали мені детективи, про те, що на цю справу, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного Cуду і його спільнику, що цей телефон не буде доказом", - сказав Клименко.

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Він зазначив, що цей телефон може бути використаний, як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

Також Клименко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Всеволода Князєва і його спільника планують завершити на початку вересня.

"Воно перебуває на завершальній стадії. Думаю, що на початку вересня ми вже завершимо слідство конкретно в цьому епізоді, де повідомлено про підозру колишньому голові (Верховного Суду. - Ред.) і його спільнику".

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За іншими епізодами, які розслідуються в межах кримінального провадження щодо фактів корупції і причетності інших осіб, досудове розслідування триватиме.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
та не буде ніяких доказів . Ви його випустите під заставу а він втече
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16.08.2023 14:20
+13
я вам розкажу як буде! вони його відпустять під заставу а він втече!
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16.08.2023 14:21
+12
Уже можно смеяться или еще нет? Вот же с@ки гре@анные. Вышли на самый верх и обхезались.
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16.08.2023 14:21
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та не буде ніяких доказів . Ви його випустите під заставу а він втече
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16.08.2023 14:20 Відповісти
Відпускає підзаставу суд а не слідчі САП.
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16.08.2023 15:30 Відповісти
Уже можно смеяться или еще нет? Вот же с@ки гре@анные. Вышли на самый верх и обхезались.
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16.08.2023 14:21 Відповісти
я вам розкажу як буде! вони його відпустять під заставу а він втече!
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16.08.2023 14:21 Відповісти
Так телефон в наш час як візитівка -- введіть закон шо це доказ
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16.08.2023 14:22 Відповісти
В справах навідників рашистських ракет це ледь не єдиний доказ. І по 10-15 років оперативно призначають. Що заважає так само вчиняти з корупціонерами?
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16.08.2023 14:29 Відповісти
Потрібен закон для таких законників -- бо цеи телепень знає шо дані з мобілки не беруться до уваги
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16.08.2023 14:34 Відповісти
Тепер багато хто сів на гачок.
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16.08.2023 14:24 Відповісти
і які наслідки гачків,тих хто сів? Просто компромат збирають на майбутнє
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16.08.2023 14:28 Відповісти
Правильно - компромат, людина підпадає під контроль татаровщини опешної, якщо ще не була.
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16.08.2023 14:53 Відповісти
він не буде доказом тому що занадто багато містить інформації про дзвінки Князєва. Так компроментувати поважних людей САП дозволити собі не може.
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16.08.2023 14:25 Відповісти
а нашо дивляться? парнуху?
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16.08.2023 14:27 Відповісти
Угу, вивчають передовий досвід і технології ...
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16.08.2023 14:31 Відповісти
Це той телефон, через відправку якого у Польщу для розшифровки клименко впав в істерику і добився усунення слідчого прокурора?
Ну так, який же це доказ, якщо він потрапив до ваших лапет?
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16.08.2023 14:31 Відповісти
Слідчі вивчають телефон Князєва. Але доказом він не буде

Я теж ******** усе пізнавальне!
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16.08.2023 14:36 Відповісти
Робити більше нехер, просто за ради цікавості
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16.08.2023 14:39 Відповісти
А нахіба ви тоді його розблоковували? Бо так захотілося ?Брєд якийсь шашличний.
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16.08.2023 14:46 Відповісти
А буде лише компромат на персон, що знайдуть у смартфоні.
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16.08.2023 14:48 Відповісти
Доказ є, але доказом він не буде бо багато зелених ''шишок'' можуть піти на дно!
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16.08.2023 15:00 Відповісти
вони зробили всіх разом
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16.08.2023 15:12 Відповісти
Главное - все с телефончика этого уезда
Попало в ЦРУ
Там сумеют извлечь пользу
Там в свое время сумели извлечь пользу
Из электронных писем фрау Меркель
И она ушла в отставку
Так что не переживайте
Миром не правит Печерський суд
Он ,конечно,может это изображать
Но на каждый печерский суд
Всегда найдется Королевский суд Лондона
Или Верховный суд США
Но не думаю,что до них дойдет
На фига париться?
Когда можно просто все слить в прессу
Хочу посмотреть на личико президента в этот момент
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16.08.2023 15:17 Відповісти
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16.08.2023 15:24 Відповісти
Не може бути цей телеіон доказом, бо там є листування хабарника з ЄрЗе. Не вистачало ще таких скрінів в публічній площині... та навіть тільки подумати: скріни причетності ЄрЗе до хабарництва в умовах війни... а це не "нажива накрові"?
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16.08.2023 15:25 Відповісти
Следователи изучают телефон Князева. Но доказательством он не будет, а когда всё утихнет чувак выйдет под залог и окажется на офшорных островах где у него бабки.
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16.08.2023 15:59 Відповісти
А когда колаборантов сажают и показывают скриншоты их переписки в телеграм с кацапскими кураторами, то это доказательство или их тоже потом отпускают?
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16.08.2023 16:04 Відповісти
По кримінальному кодексу імені Портнова, посадити крадіїв і взяточників майже не реально.
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16.08.2023 16:46 Відповісти
Ворона аороні око не виклює
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16.08.2023 17:10 Відповісти
 
 