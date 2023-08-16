Слідчі вивчають телефон Князєва. Але доказом він не буде, - керівник САП Клименко

Слідчі розблокували мобільний телефон колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва та вивчають його зміст. Але він не буде доказом у справі про хабарництво.

Про це очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Телефон Князєва на даний час розблокований, перебуває в стінах НАБУ, і детективи здійснюють огляд його вмісту. Можна сказати, як доповідали мені детективи, про те, що на цю справу, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного Cуду і його спільнику, що цей телефон не буде доказом", - сказав Клименко.

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Він зазначив, що цей телефон може бути використаний, як доказ в інших провадженнях, пов'язаних із Верховним Судом.

Також Клименко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Всеволода Князєва і його спільника планують завершити на початку вересня.

"Воно перебуває на завершальній стадії. Думаю, що на початку вересня ми вже завершимо слідство конкретно в цьому епізоді, де повідомлено про підозру колишньому голові (Верховного Суду. - Ред.) і його спільнику".

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За іншими епізодами, які розслідуються в межах кримінального провадження щодо фактів корупції і причетності інших осіб, досудове розслідування триватиме.

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про арешт Князєва.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів. Він не назвав адвокатське об'єднання. Інтереси компанії Ferrexpo Жеваго у Верховному Суді представляла юридична фірма "Ілляшов і партнери", однак там свою причетність до справи заперечили.