БЕБ майже витратило річний бюджет і просить в уряду більше грошей, - Forbes Ukraine

Бюро економічної безпеки просить уряд додатково виділити на його функціонування в цьому році 948,1 млн грн. У відомства вже проблеми із виплатою зарплат. Бюджету на цей рік вистачить максимум до жовтня.

Про це з посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді пише Forbes Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Невдовзі з Бюро звільняється теперішнє керівництво - т.в.о. директора Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач. Джерела видання характеризують їх як "людей із силового блоку, близьких до заступника голови ОП Олега Татарова".

Федоров і Гагач фактично пробули на посадах менше трьох місяців. Зараз вони у відпустці, а після її завершення облишать БЕБ.

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Станом на середину серпня Бюро витратило майже весь свій річний бюджет. "Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - цитує видання слова голови Ради громадського контролю при БЕБ Тараса Котова.

Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.

Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня. Поки ж БЕБ відправляє співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджує неповний робочий день. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.

У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".

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Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.

Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.