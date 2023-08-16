БЕБ майже витратило річний бюджет і просить в уряду більше грошей, - Forbes Ukraine
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Бюро економічної безпеки просить уряд додатково виділити на його функціонування в цьому році 948,1 млн грн. У відомства вже проблеми із виплатою зарплат. Бюджету на цей рік вистачить максимум до жовтня.
Про це з посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді пише Forbes Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.
Невдовзі з Бюро звільняється теперішнє керівництво - т.в.о. директора Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач. Джерела видання характеризують їх як "людей із силового блоку, близьких до заступника голови ОП Олега Татарова".
Федоров і Гагач фактично пробули на посадах менше трьох місяців. Зараз вони у відпустці, а після її завершення облишать БЕБ.
Станом на середину серпня Бюро витратило майже весь свій річний бюджет. "Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - цитує видання слова голови Ради громадського контролю при БЕБ Тараса Котова.
Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.
Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня. Поки ж БЕБ відправляє співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджує неповний робочий день. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.
У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".
Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.
Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.
Будь ласка, зачекайте...
(тяжко зітхає, відчуває глибоку стурбованість)
Бубачка просить у Бубочки більше грошей. І Бубочка, звичайно, їх виділить.
А в чий персональний бюджет йде "виторг" БЕБа - то державна таємниця.
ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
Нам не вистачає органів по боротьбі з корупцією?
Яка їх ефективність? 0,1%
Наприклад - КУ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» в Одесі (діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки). У нас що, поліції вже немає?
На посаду керівника головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки призначили Олександра Ткачука, який є близьким до куратора «правоохоронного» напрямку в Офісі Президента Олега Татарова. Про це ZN.UA повідомив глава правління експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов.
З якого приводу у відомства проблеми з виплатою зарплат? Хіба відомство не повністю профінансоване з бюджету на цей рік? Чи у відомстві не вміють рахувати і розраховувати бюджет, щоб вистачило на рік? Що це за прикол такий - свої прорахунки і свої пройоби компенсувати собі за рахунок платників податків? Най штрафують свій відділ фінансів, який не здатен бюджет розрахувати.
2.Эти бэбовцы начесали себе в карман столько, что могут спокойно жить до конца года без зарплаты!
Откаты, от крышевания только нелегального бизнеса по ГСМ и сигаретам, исчисляются сотнями миллионов!
Два блазня за три місяці не виходячі з відпусток стільки накосили та накосячили, що річний бюджет у серпні скінчився.
Оце дійсно:" Я не устал от вайни".
З нарахуванням на ЕСВ 22% разом на 1 бебіста - виходить 61 тис.грн.
Тепер 948 млн. грн., що забракло бебу, ділимо на крайні 3 місяці ц.р. і на витрати по зарплаті на 1 бебіста.
Виходить 5180 посад, які треба в бебі скоротити.
Гм... Значить помилка у вихідних даних по середній зарплаті.
Що ж, вирахуємо її: 948 100 000 грн. : 4000 (бебістів) : 3 (місяці) = 79 000 грн. з ЄСВ,
тобто середня зарплата - 64, 8 тис. грн.
Виходить, треба ліквідувати той беб.
Якраз до кінця цього місяця є час оголосити всім 4000-м про скорочення з 01.10.2023р.
Якщо меньше ніш витрачає, то відправити до війська. Вони люди в погонах, їх вчили як тримати зброю.