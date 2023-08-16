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Новини Політика України
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БЕБ майже витратило річний бюджет і просить в уряду більше грошей, - Forbes Ukraine

Новини Цензор.НЕТ Політика України

беб

Бюро економічної безпеки просить уряд додатково виділити на його функціонування в цьому році 948,1 млн грн. У відомства вже проблеми із виплатою зарплат. Бюджету на цей рік вистачить максимум до жовтня.

Про це з посиланням на джерела серед членів парламентської Тимчасової слідчої комісії по БЕБ та в уряді пише Forbes Ukraine, інформує Цензор.НЕТ.

Невдовзі з Бюро звільняється теперішнє керівництво - т.в.о. директора Едуард Федоров та його перший заступник Віталій Гагач. Джерела видання характеризують їх як "людей із силового блоку, близьких до заступника голови ОП Олега Татарова".

Федоров і Гагач фактично пробули на посадах менше трьох місяців. Зараз вони у відпустці, а після її завершення облишать БЕБ.

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Станом на середину серпня Бюро витратило майже весь свій річний бюджет. "Грошей вистачить до вересня або середини жовтня", - цитує видання слова голови Ради громадського контролю при БЕБ Тараса Котова.

Однією з причин утворення дефіциту - розширення штату. Зокрема, в органі тривають конкурси на 200 посад.

Зазначається, що з проханням про додаткове фінансування на 2023 рік керівництво БЕБ звернулося до уряду ще на початку червня. Поки ж БЕБ відправляє співробітників у відпустки за власний рахунок та запроваджує неповний робочий день. Дефіцит коштів для оплати праці на 2023-й складає 381 млн грн.

У цьому зв'язку, просять в БЕБ, слід внести зміни до держбюджету на 2023 рік у частині збільшення видатків у сумі 948,1 млн грн за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки".

Також читайте: Батько очільника Бюро економічної безпеки Федорова купив шматок острова на Дніпрі за $1500000", - Bihus.Info

Керівництво БЕБ зазначає, що поточний річний бюджет покриває лише 20% від потреби бюро за умови повного його комплектування.

Водночас, за словами Котова, через брак коштів керівництво БЕБ не може тепер навіть скоротити штат, оскільки це передбачає додаткові виплати.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
А на яку суму це БЕБ принесло користі державі?
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16.08.2023 15:22
+15
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,

ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
Нам не вистачає органів по боротьбі з корупцією?
Яка їх ефективність? 0,1%
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16.08.2023 15:28
+8
Нічого не зробили, все просрали, звільнились но про відпуску не забули, і просять ще грошей!? Богата країна Україна, стільки крадіїв терпить...
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16.08.2023 15:29
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Біда та й годі...
(тяжко зітхає, відчуває глибоку стурбованість)
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16.08.2023 15:21 Відповісти
А на яку суму це БЕБ принесло користі державі?
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16.08.2023 15:22 Відповісти
"Аппалітічна рассуждаєш!"
Бубачка просить у Бубочки більше грошей. І Бубочка, звичайно, їх виділить.
А в чий персональний бюджет йде "виторг" БЕБа - то державна таємниця.
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16.08.2023 16:00 Відповісти
0.0000% хто не працює той смачно їсть!!!!! Ця служба повинна зникнути, разом з цим персоналом!!!! У нас за багато служб які виконують одну і ту саму роботу!!! Дармоєди!!!!!
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16.08.2023 16:59 Відповісти
НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,

ВАКС, СФР, СБУ (экон.блок).... ВАСУ,
Нам не вистачає органів по боротьбі з корупцією?
Яка їх ефективність? 0,1%
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16.08.2023 15:28 Відповісти
А скільки ще різноманітних "підрозділів" по Україні?
Наприклад - КУ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» в Одесі (діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки). У нас що, поліції вже немає?
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16.08.2023 15:36 Відповісти
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16.08.2023 15:28 Відповісти
Нічого не зробили, все просрали, звільнились но про відпуску не забули, і просять ще грошей!? Богата країна Україна, стільки крадіїв терпить...
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16.08.2023 15:29 Відповісти
хто взагалі ці чергові дармоїди?
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16.08.2023 15:30 Відповісти
Та хто їх знає, якийсь з кварталів...
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16.08.2023 15:32 Відповісти
БЕБ наразі знаходиться під повний контролем заступника глави ОП Андрія Єрмака.

На посаду керівника головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки призначили Олександра Ткачука, який є близьким до куратора «правоохоронного» напрямку в Офісі Президента Олега Татарова. Про це ZN.UA повідомив глава правління експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов.
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16.08.2023 15:33 Відповісти
Нехай візьмуть собі частину коштів, які вдалося зберегти/повернути бюджету внаслідок їх діяльності. По факту БЕБ - черговий фейкова контора, на утримання якої держава витрачає більше ніж отримує користі.
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16.08.2023 15:31 Відповісти
Дожились ляді . В Кварталі на цілий квартал нема грошей
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16.08.2023 15:36 Відповісти
БЕБ, це вже є загроза для економіки України. Краще на ці гроші закупити безпілотники для ЗСУ.
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16.08.2023 15:39 Відповісти
"У відомства вже проблеми із виплатою зарплат"

З якого приводу у відомства проблеми з виплатою зарплат? Хіба відомство не повністю профінансоване з бюджету на цей рік? Чи у відомстві не вміють рахувати і розраховувати бюджет, щоб вистачило на рік? Що це за прикол такий - свої прорахунки і свої пройоби компенсувати собі за рахунок платників податків? Най штрафують свій відділ фінансів, який не здатен бюджет розрахувати.
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16.08.2023 15:45 Відповісти
Так ведь уклонистов от мобилизации попристраивали.
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16.08.2023 15:56 Відповісти
А які там у них зарплати що виділених на рік грошей не вистачило? Звідки там непередбачуванні витрати що в кошторис не вписалися?!!!
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16.08.2023 15:45 Відповісти
Для чого стільки органів для боротьби з корупцією а на ділі хер зна з ким -- бо якого жирного карася вони засудили а тут ше и ці БЕБають
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16.08.2023 15:48 Відповісти
зе дно
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16.08.2023 15:57 Відповісти
1.Бюджет на содержание БЭБ должен быть в % от сумм, взысканных в бюджет!
2.Эти бэбовцы начесали себе в карман столько, что могут спокойно жить до конца года без зарплаты!
Откаты, от крышевания только нелегального бизнеса по ГСМ и сигаретам, исчисляются сотнями миллионов!
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16.08.2023 15:57 Відповісти
Есть ещё вариант. Взять кредит у предыдущих руководителей, потом их хлопнуть за коррупцию и спокойно разойтись...
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16.08.2023 15:58 Відповісти
Зелене лайно, посаджене гнусавим клоуном , з рукою Коломойші у сраці, відробляє гроші
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16.08.2023 16:01 Відповісти
Денег много не бывает.
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16.08.2023 16:09 Відповісти
А непогані у цій абвгдейці виплати!
Два блазня за три місяці не виходячі з відпусток стільки накосили та накосячили, що річний бюджет у серпні скінчився.
Оце дійсно:" Я не устал от вайни".
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16.08.2023 16:24 Відповісти
Середня зарплата в тому бебі десь 50 тис. грн. на місяць.
З нарахуванням на ЕСВ 22% разом на 1 бебіста - виходить 61 тис.грн.
Тепер 948 млн. грн., що забракло бебу, ділимо на крайні 3 місяці ц.р. і на витрати по зарплаті на 1 бебіста.
Виходить 5180 посад, які треба в бебі скоротити.
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16.08.2023 16:36 Відповісти
Що-що? Гранична чисельність бебу всього 4000 ?
Гм... Значить помилка у вихідних даних по середній зарплаті.
Що ж, вирахуємо її: 948 100 000 грн. : 4000 (бебістів) : 3 (місяці) = 79 000 грн. з ЄСВ,
тобто середня зарплата - 64, 8 тис. грн.
Виходить, треба ліквідувати той беб.
Якраз до кінця цього місяця є час оголосити всім 4000-м про скорочення з 01.10.2023р.
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16.08.2023 17:01 Відповісти
Та ви ах#3лі бл#дюги 1 млрд на зарплати до кінця року? Про вас чути тільки в корупційних скандалах, а от що ви ще мразі на своїх посадах робите хз.
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16.08.2023 16:49 Відповісти
Скільки БЕБ повернуло коштів країні ?
Якщо меньше ніш витрачає, то відправити до війська. Вони люди в погонах, їх вчили як тримати зброю.
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16.08.2023 17:48 Відповісти
ЭТА СТАТЬЯ-- СДЕЛАЛА МНЕ ВЕЧЕР. СПАСИБО --ЭТО ДАЖЕ НЕ АНЕКДОТ!
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16.08.2023 19:58 Відповісти
Это Джекпот
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17.08.2023 18:34 Відповісти
 
 