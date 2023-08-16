Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і влаштовуючи провокації, - МЗС Польщі

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Вонсік заявив, що Польща постійно очікує на провокації на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Ми постійно очікуємо на провокації на польсько-білоруському кордоні", - заявив Вонсік. Він зазначив, що ситуація на кордоні постійно відстежується.

Також Вонсік зауважив, що Латвія також бачить загрозу безпеці на своєму кордоні й посилює його охорону.

Він заявив, що провокації є спробою дестабілізувати ситуацію в Польщі: "Ми усвідомлюємо, що Олександр Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і роблячи різні провокації".

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