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Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і влаштовуючи провокації, - МЗС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Вонсік заявив, що Польща постійно очікує на провокації на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Ми постійно очікуємо на провокації на польсько-білоруському кордоні", - заявив Вонсік. Він зазначив, що ситуація на кордоні постійно відстежується.

Також Вонсік зауважив, що Латвія також бачить загрозу безпеці на своєму кордоні й посилює його охорону.

Він заявив, що провокації є спробою дестабілізувати ситуацію в Польщі: "Ми усвідомлюємо, що Олександр Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і роблячи різні провокації".

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Автор: Наталя Джума
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16.08.2023 15:48 Відповісти
та не лукашенко цього хоче, а *****. лукашенко лялька на мотузках.
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16.08.2023 15:52 Відповісти
Просто замінуйте прикордонну смугу і все...
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16.08.2023 15:55 Відповісти
І вирішіть остаточно питання лукашенка!
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16.08.2023 15:56 Відповісти
Ага, він може втрутитися хіба що язиком в ''очко'' *уйла.
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16.08.2023 15:59 Відповісти
Та закройте, вместе с Литвой и Латвией, границу с ними наглухо и пусть забудут про Европу !!!
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16.08.2023 16:02 Відповісти
Дожились б....
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16.08.2023 16:17 Відповісти
Невже шановні польські колеги не знають, що треба робити?
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16.08.2023 16:39 Відповісти
по сути чего им беспокоиться ?
у них корабельной сосны Верещук бабада,
могут спокойно заминировать плотненько границу и пулемётов побольше, арту вроде не применяют ещё ...
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16.08.2023 22:16 Відповісти
 
 