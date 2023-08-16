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Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і влаштовуючи провокації, - МЗС Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Вонсік заявив, що Польща постійно очікує на провокації на польсько-білоруському кордоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Ми постійно очікуємо на провокації на польсько-білоруському кордоні", - заявив Вонсік. Він зазначив, що ситуація на кордоні постійно відстежується.
Також Вонсік зауважив, що Латвія також бачить загрозу безпеці на своєму кордоні й посилює його охорону.
Він заявив, що провокації є спробою дестабілізувати ситуацію в Польщі: "Ми усвідомлюємо, що Олександр Лукашенко захоче втрутитися у польські вибори, дестабілізуючи ситуацію і роблячи різні провокації".
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у них корабельной сосны Верещук бабада,
могут спокойно заминировать плотненько границу и пулемётов побольше, арту вроде не применяют ещё ...