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Фінляндія створює найбільший в ЄС резерв запасів на випадок небезпеки через ядерні загрози з боку РФ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

Фінляндія створить найбільший (один з чотирьох) у ЄС стратегічний резерв запасів на випадок надзвичайної ситуації, оскільки вторгнення РФ в Україну показало можливі ризики. У резерві зберігаються засоби захисту, детектори та медикаменти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Проєкт, який отримав фінансування у розмірі 242 млн євро від Європейської комісії, дозволить створити стратегічний резерв, призначений для використання країнами Північної та Східної Європи у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

"Хімічні, біологічні, радіологічні чи ядерні загрози більш ймовірні через поточну глобальну ситуацію, і це також мотивує Європейську комісію", - сказала Тар'я Рантала, керівниця проекту у міністерстві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

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За її словами, "це також пов'язано із вторгненням Росії в Україну".

Вона додала, що запаси, які будуть створені протягом 2024 року у Фінляндії, включатимуть захисне та вимірювальне обладнання, детектори, експрес-тести, а також ліки та вакцини, які використовуватимуться як службами екстреного реагування, так і цивільним населенням, зокрема числа у разі пандемій.

Аналогічні запаси також створюються у Франції, Польщі та Хорватії. Однак у Фінляндії резерв є найбільшим та охоплює як захисні, так і медичні матеріали в рамках Механізму цивільного захисту ЄС. Ідея також полягає в тому, щоб місцева влада розширила набір своїх навичок, оскільки ЄС очікує, що Фінляндія надасть "новаторські" знання та досвід. До кінця 2023 року Фінляндія розробляє керівні принципи з управління та розгортання стратегічних резервів блоку.

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Зброю хай готують,в першу чергу вона потрібна.А все інше потім
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16.08.2023 15:58 Відповісти
Директором - Резникова, он скоро безработным будет
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16.08.2023 16:08 Відповісти
Идея правильная, но финнам надо ещё и кремлёвские "консервы" выкинуть на родину
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16.08.2023 16:32 Відповісти
..тільки не повідомляйте, де конкретно усе це сховане, - кацапи і за меньші "плюшки" (унітази) розпочинали війни
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16.08.2023 16:34 Відповісти
 
 