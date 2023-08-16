На Закарпатті хочуть витратити майже 600 млн грн на дорогу, яка вигідна тим, хто планує побудувати поблизу курорт, - Центр протидії корупції
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В Рахівському районі Закарпатської області планують витратити понад 595 млн грн на ремонт 7 км дороги. Він вигідний тим, хто планує попри спротив екоактивістів звести гірськолижний курорт на гірському масиві Свидовець.
Про це повідомлють у громадській організації Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Інформація про тендер опублікована в системі Prozorro. Ремонт замовило ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області". Аукціон з визначення виконався має відбутися 23 серпня. Ремонт мають завершити до 31 грудня.
"Важко збагнути такі речі. Як паралельно з критично важливим збором на 10 тисяч дронів-камікадзе з бюджету вимиваються майже 600 млн грн на дорогу?" - запитують у ЦПК.
Там зауважили, що йдеться не про відновлення зруйнованого під час війни моста, а про гірську дорогу на Закарпатті.
"Цинізм полягає в тому, що капремонт 7-кілометрової дороги грає на руку тим, хто запланував будівництво величезного гірськолижного курорту на унікальному гірському масиві Свидовець", - додали у Центрі.
ЦПК закликав максимально поширювати інформацію про цей тендер, сподіваючись, що суспільний резонанс змусить чиновників скасувати закупівлю.
Будь ласка, зачекайте...
Бо вiд ДВОХ «ПЭТРИОТIВ» та 16-ти ХАЙМАРСiв проти такоi навали толку буде малувато.
От тодi Фрици покажуть, якi вони вояки i як вони примiнятимуть зекономлену на украiнських смертях зброю.
Місцеві мені розповідали, що є проект поєднати Буковель і Драгобрат через Чорну Тису.
Але 600 мільонів на ту дорогу...це реально 5 км сільської дороги, з яких 4 км у нормальному чи новому стані і лише 1 км повністю роздовбаної. Витрачати 600 мільонів на 1 км сільскої дороги???? Це по пів-мільона на кожного мешканця Чорної Тиси, чи як?
Багато можновладців думають що вони пани-боги і можуть собі все позволити, а на Заході нема справи до їх крадівництва.
Нема-то нема - але коли бюджет закінчується можновладці йдуть на Захід з двума протягнутими руками - дайте!
От тоді і починаються всякі звинувачення на парнерів України, бо думають що там у влади нема радників які складають владі доповіді про РЕАЛЬНИЙ стан у влади України.
Все, що стосується ремонту та відкатів, контролюється з офіса презЕдента.
Хоча упевнена, що з 2014 по 2019, пан знав, що в ямковому ремонті кожної сільської дороги винен особисто Порошенко.
позавчора закрили на "ремонт" місток в передмісті 18 м -55 млн/грн. Робота планується на ТРИ!!! місяці. Це 18 метрів. Кому це нах...потрібно ?
що, це асвальт ?
ну тоді "это совсем другое..."
Саме він контролює владу у Франківьку і місцеві влади Яремче, Рахіва, і навколишніх сіл.
Що він забажає, те місцеві і виконають. Вони всі у нього на заплаті.
А гладенька заасфальтовна дорога, - це чисте "палєво", яке зі спутників буде видно як новорічну гірлянду.
краще побудувати 7 км дороги, до майбутнього курорту, за рахунок рахівчан. одразу, й гроші відбити, за ще не збудований курорт.
краще б людям порущені будинки відремонтували.
"Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - поскаржився Володимир Зеленський.
https://vm.tiktok.com/ZM2KKbQrU/
Можливо тому, що у керівництва вже готові лижі звідси?
Під час воєнного стану витрачати сотні мільйонів на те ********, яке перед війною називалось "велике будівництво"? Та ще й з при********м - серіали та музеї. Людям жити немає де і їсти за що.
Зараз кожна копійка повинна працювати на перемогу.
Саме туди і веде протоптана лижня.