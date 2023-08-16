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Новини За кордоном
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G20 (255) Індія (238) Путін (21432) Росія (47164)

Поки що присутність Путіна на саміті G20 у Індії не підтверджена, - прессекретар президента Євроради Кузькевич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Наразі немає сенсу обговорювати внесення РФ у списки запрошених на саміт G20, оскільки присутність російського президента Володимира Путіна поки що не підтверджена.

Про це заявив прессекретар президента Європейської ради Джурек Кузькевич у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що питання про те, аби сидіти за одним столом із Путіним, постане лише тоді, коли його присутність буде підтверджена. А поки що це не так", - сказав Кузькевич.

Як зазначають західні ЗМІ, Путін ще вирішує, чи їхати йому до Індії особисто. Минулого року президент РФ не відвідував захід.

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Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Індія не запросила Україну для участі у саміті G-20, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня.

З постійних членів "Великої двадцятки" на саміт запрошено лідерів таких країн: Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї тощо, а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн і голову Євроради Шарля Мішеля.

Водночас оприлюднили також дев'ять країн, що не є членами G20: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сінгапур, Іспанія та Об'єднані Арабські Емірати.
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Топ коментарі
+3
Відео - Італійський журналіст поставив на місце російських пропагандистів та прихвостнів.
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16.08.2023 16:18
+3
Буде як з ПАР. ***** пошле коняку, а сам з бункера по тєлєвізору виступить
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16.08.2023 16:21
+2
«Наразі немає сенсу обговорювати внесення РФ у списки запрошених на саміт G20, оскільки присутність російського президента Володимира Путіна поки що не підтверджено»…. ?!

Ні, дарагой!

Як раз треба обговорювати з якого Ражна (!) ви його запросили?!
Що це сліпота? Або гроші?

А те що ху&ло ще не вирішено- чи ні-
то інше питання.
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16.08.2023 16:50
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«Наразі немає сенсу обговорювати внесення РФ у списки запрошених на саміт G20, оскільки присутність російського президента Володимира Путіна поки що не підтверджено»…. ?!

Ні, дарагой!

Як раз треба обговорювати з якого Ражна (!) ви його запросили?!
Що це сліпота? Або гроші?

А те що ху&ло ще не вирішено- чи ні-
то інше питання.
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16.08.2023 16:50 Відповісти
грохнуть }{yйло
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16.08.2023 18:22 Відповісти
Буде як з ПАР. ***** пошле коняку, а сам з бункера по тєлєвізору виступить
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16.08.2023 16:21 Відповісти
А Я вже надіявся що нарешті пустять плотік з палаючим ****** по річці Ганг.
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16.08.2023 16:22 Відповісти
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16.08.2023 16:26 Відповісти
Поки що присутність путіна та Зеленського на саміті G20 у Індії не підтверджена.
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16.08.2023 16:34 Відповісти
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16.08.2023 16:51 Відповісти
Нужно отправить туда киллера на всякий случай. Оружие он раздобудет у представителей местного криминалитета
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16.08.2023 17:03 Відповісти
Звісно що не приїде, бо ссикло
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16.08.2023 18:00 Відповісти
 
 