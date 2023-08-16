УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5386 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 483 3
обстріл (21010) Харківщина (4265)

Окупанти завдали ударів по трьох районах Харківщини. В області працювала ППО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харківщина

Російські окупанти обстріляли населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдають ударів по області, залишайтеся в укриттях.

Працює ППО!" - написав він.

Також читайте: Вранці над Харківщиною збито 3 ворожі "Шахеди", - ПК "Схід"

Пізніше Синєгубов повідомив, які райони зазнали обстрілів.

"Окупанти о 16 годині завдали ударів по населених пунктах Харківського, Куп‘янського та Чугуївського районів. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Є загорання приватних та дачних будинків", - повідомив він.

Крім того зазначається, що вид озброєння встановлюється.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рвуться до Харківа.

Ху&ло вже намітив захопити харьковську область ( як Запоріжжя) та вписати її собі до констітуціі.

Але Харків- місто Герой.

У WWII Харків двічи був захваченний німцями. Але навіть німці не чинили такої шкоди як рашісти зараз .

Тримаемось!

Разом до перемоги!

Слава Героям зазісникам міста Харків.
показати весь коментар
16.08.2023 16:27 Відповісти
Відповідь сразу треба давати і лупити їх.
показати весь коментар
16.08.2023 16:29 Відповісти
 
 