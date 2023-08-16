ГУР про інформацію щодо підготовки росіян до провокації на ЗАЕС: Говорити про зміну ситуації не доводиться

ГУР продовжує стежити за ситуацією на Запорізькій АЕС. Наразі говорити про зміну обстановки не доводиться.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запорізька АЕС залишається, на жаль, під контролем окупантів. Але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що Сили безпеки і оборони України працюють, моніторять ситуацію, роблять усе можливе, щоб зробити якісь наступні провокації малоймовірними та унеможливлювати їх. Але говорити, що щось зараз змінилося, не доводиться", - зазначив він.

Він наголосив, що ЗАЕС потрібно звільняти від російської окупації та повернути під український контроль. "Зрозуміло, що кількість інформаційно-психологічних операцій зростає. Тим більше кінець літа, і в нас скоро свята, і окупантам потрібно якось реагувати на різного роду події, які відбуваються на фронті, переважно не на їхню користь. І з'являються такі інформаційні приводи", - додав Юсов.

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Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що росіяни планують провокацію на Курській АЕС й готують евакуацію місцевого населення.

Однак у Центрі стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України заявляли, що такі повідомлення є ворожою ІПСО. У Запорізькій ОВА також спростували інформацію, поширену ЗМІ, щодо рішення Путіна нібито підірвати Запорізьку АЕС.