УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5386 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 998 70
легалізація наркотиків (29) канабіс (30) Вигівський Іван (46)

Легалізацію медичного канабісу підтримую, але лише у вигляді ліків за рецептами, а не марихуани, яку курять, - Вигівський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

канабіс

Голова Нацполіції Іван Вигівський підтримує легалізацію медичного канабісу.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що після війни в Україні буде багато людей після важких поранень, людей з ПТСР.

"Але лише у вигляді ліків, які продаються за рецептами, а не марихуани, яку курять. До речі, цей законопроєкт не передбачає, як думає дехто з громадян, що прийдеш в аптеку, купиш канабіс і будеш курити. Там не про це", - сказав очільник Нацполіції.

Читайте: Одним з елементів дестабілізації ситуації, які планувала використати РФ на початку вторгнення, мали бути "вори в законі", - глава Нацполіції Вигівський

За словами Вигівського, медичний канабіс чітко внормований.

"Єдине питання було щодо приватних лабораторій, які мають перевіряти вміст тетрагідроканабінолу. У медичному канабісі, для того, щоб він був ефективний для лікування, вміст тетрагідроканабінолу має бути не менше 0,3 %. Для технічного норма – 0,2 %. Така норма не дає можливості, грубо кажучи, використовувати його як сировину для виготовлення наркотика і є практикою багатьох країн світу. Можливо, 0,3, але не більше. Наприклад, у Польщі на 0,3 перейшли лише через п’ять років. Також ми пропонуємо залишити лабораторний контроль за державними установами.

Читайте також: Зараз суспільство більш готове до легалізації зброї, ніж раніше. Але я проти носіння "короткостволів" на вулицях, - очільник Нацполіції Вигівський

Сьогодні норма для технічного канабісу - це 0,08 % тетрагідроканабінолу. Крім того, є певний процес ліцензування і визначення квот площ територій, які можна засівати. У нинішній редакції законопроєкту обмежень за площею немає. У нас родюча земля, канабіс буде добре рости. А саме від вмісту тетрагідроканабінолу залежить розмір куща. Що вміст вищий, то кущ більший. Ми не кажемо, що все це піде на наркотики. З нього можуть виготовляти тканини, папір, замінити пластик в стаканах волокнами цього канабісу. І в чому зацікавленість тих же аграріїв? Що вищим буде ТГК, то більшою буде врожайність. А для нас це ризики", - зазначив він.

Водночас, сказав Вигівський, поліція патрулюватиме поля, зокрема, застосовуючи дрони.

"Легалізація медичного канабісу в тому вигляді, як це запропоновано законопроєктом, підтриманим у першому читанні, можлива. А от щодо технічного канабісу, то цим же документом недосконало прописані норми, які регулюють це питання. Ми подали народним депутатам через МВС свої пропозиції і застереження з цього приводу", - підсумував він.

Повністю інтерв'ю з очільником Національної поліції Іваном Вигівським читайте тут.

Також читайте: Всі камери відеонагляду в Україні плануємо поєднати в єдину інтеграційну систему, - глава Нацполіції Вигівський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Ти підтримуй свою поліцію, що б вона чемно та єфективно працювала!

Це твое діло. А не політичні тези роздавай!

До поліції е ще ба-га-то питань.
показати весь коментар
16.08.2023 16:45
+19
Як же поліцію залишити без прибутків від дилерів?
показати весь коментар
16.08.2023 16:46
+12
Легалізація марихуани, порно і проституції залишить десятки тисяч мусорів без роботи і без прибуткового бізнесу з кришування. Неважко здогадатися, що це не вигідно тим хто у корита і отримує на цьому бабло.
показати весь коментар
16.08.2023 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2023 16:44 Відповісти
Ти підтримуй свою поліцію, що б вона чемно та єфективно працювала!

Це твое діло. А не політичні тези роздавай!

До поліції е ще ба-га-то питань.
показати весь коментар
16.08.2023 16:45 Відповісти
Як же поліцію залишити без прибутків від дилерів?
показати весь коментар
16.08.2023 16:46 Відповісти
та поліцаї і самі не проти побанчити)))
показати весь коментар
16.08.2023 16:49 Відповісти
Колись пили технічний спирт. Тепер куритимуть технічний канабіс.
показати весь коментар
16.08.2023 16:46 Відповісти
шоб купити "технічний канабіс", треба отримати рецепт. наркотики, навіть важкі, можна також купити по рецепту
ви скільки змогли купити вже важкої наркоти за ті роки шо вони продаються за такими рецептами?
зауважу - це всі роки незалежности країни.
показати весь коментар
16.08.2023 17:11 Відповісти
А технічний спирт навіть за рецептом не можна було купити.
показати весь коментар
16.08.2023 18:00 Відповісти
Нужно мак выращивать, делать героин и гнать на Европу демпингуя неподмытых пидоров из Ирана, Афгана и других не дружественных с чурками нам стран. Да на наших черноземах можна всю планету доступным герычем отоварить. И тогда азийские тигры со своим чудом еще у нас пососут, а мы станем сверхдержавой!!!
показати весь коментар
16.08.2023 16:46 Відповісти
Афганистан опиум уже практически не производит, талибы все выкосили, а вот при американцах да, был "рай"
показати весь коментар
16.08.2023 16:54 Відповісти
**********,демьян.
показати весь коментар
16.08.2023 17:12 Відповісти
Готуйся до легалізації порно і проституції. Хоча ти і так на зарплаті у падалЬяка.
показати весь коментар
16.08.2023 18:44 Відповісти
як ти зміг так вивернутися як заправська шлюха - шоб в одий свій висєр втулити одразу порно, проституцію та подоляка (до чого тут подоляк - взагалі хз).
1. Легализація порноіндустрії - загальна європейська норма. Всі його дивляться час від часу і казати шо це - кримінал - ліцемірство.
2. Проституція в нас і так не заборонена, індивідуальна. Є невелика адмінвідповідальність і все. Вважаю, треба видавати ліцензіїхя нехай податки платять. Заборонені публічні дома та сутенерство.
3. чого мені "готуватися"? шось в моєму житті зміниться після легалайзу? ні. от коли канабіс легалізають у невеликих дозах - зможу раз на місяць пихнути якісного драпу, а не як зараз - дички якоїсь незрозумілої. Тільки в Амстердамі і пробував нормальний.Тому шо там канабіс легалізований і за якістю товару уважно слідкують.
показати весь коментар
17.08.2023 10:35 Відповісти
Так ти ще й тупий як і зечмо? Так я тобі поясню : ти падалЬяковська шлюха з якою іноді знімають порно і ти за це отримуєш офіційну зарплату. Так що так, для тебе нічого не зміниться.
показати весь коментар
17.08.2023 20:30 Відповісти
від тебе сморід йде як від вигрібної сільскої ями. від кожного твого висєра, пітар москальский.
показати весь коментар
18.08.2023 20:27 Відповісти
Абідєлся ***** **********?
показати весь коментар
18.08.2023 21:41 Відповісти
Если не вкурсе , зачем рот открыватель https://www.bbc.com/russian/features-65824028

показати весь коментар
16.08.2023 22:41 Відповісти
радий за вас шо ви таку важно слідкуєте за цією темою, мабуть дуже близька до вас))
показати весь коментар
17.08.2023 10:32 Відповісти
не встигли порадіти і на тобі
показати весь коментар
16.08.2023 16:48 Відповісти
Щас и порнуху запретят писки и жопы в интернетах показывать
показати весь коментар
16.08.2023 16:51 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2023 16:58 Відповісти
ты отстал от жизни - у нас декриминализировали порно буквально на днях.
показати весь коментар
16.08.2023 17:14 Відповісти
Скоро без трави дивитись на те, що виробляють зелені, буде не можна.
показати весь коментар
16.08.2023 16:49 Відповісти
Я не памʼятаю часи коли купити «траву» було якоюсь проблемою
показати весь коментар
16.08.2023 19:08 Відповісти
Але після,буде дешевше.
показати весь коментар
16.08.2023 19:18 Відповісти
Дурне сало без хліба цей Виговський, вони і збиралися її дозволяти лише в виді ліків.
показати весь коментар
16.08.2023 16:52 Відповісти
а що думає мєнт про проституцію?
казіно відібрали, канабіс відібрали. чим же "пересічний" мєнт тепер буде харчуватися?
показати весь коментар
16.08.2023 16:53 Відповісти
индивидуальная проституция у нас НЕ ЗАПРЕЩЕНА.так что не его дело - что о ней думать.
запрещено сутенерство и публичные дома.
показати весь коментар
16.08.2023 17:16 Відповісти
тобто, заборонено менеджмент і офіс?
або чим начальник цеха відрізняється від сутенера? він організовує процес роботи, турбується про видаткові матеріали, охорону праці.
чим швачка відрізняється від проститутки? вона теж виконує свої обов'язки, згідно трудового права, отримує за це гроші, частину яких у не примусово відбирають.
чим, дім спокуси відрізняється від готелю?
не зрозумів, до чого я?
показати весь коментар
16.08.2023 18:19 Відповісти
А що ******* знеболювальні ліки не такі дієві як отой канабіс? Він що, панацея від усього болю?
показати весь коментар
16.08.2023 16:53 Відповісти
зачем себя химией травить, когда можна пыхнуть зачетного ганджубаса
показати весь коментар
16.08.2023 16:56 Відповісти
Пля! Зробили проблему! Скільки себе пам'ятаю, завжди легко можна було роздобути справжнього середньоазійського плану (анаші) по прийнятній ціні, а не тої веселинівської полови!
Та й наркоманом чомусь не став...

Не той тепер планокур пішов, якщо кидається на українську "травку".. Травку, пля! Це себе зовсім не поважати!

А так да, тепер і поліція непотрібна буде, щоб регулювати фінансові потоки...
показати весь коментар
16.08.2023 18:39 Відповісти
👍,,))))---- і накуй усі бАлячки,!!!,,,)),,
показати весь коментар
16.08.2023 21:05 Відповісти
До ліків звикання..
показати весь коментар
16.08.2023 17:08 Відповісти
Чим більш дієве знеболювальне, тим більш важкі побічні ефекти в нього.
показати весь коментар
16.08.2023 18:24 Відповісти
І канабіс це з медичної точки зору протизапальне, а не знеболювальне. Просто полегшення запалювання спричиняє полегшення болю.
показати весь коментар
16.08.2023 18:26 Відповісти
Птіца-гаварун...
Упирь, ти за своїми мусарами дивись. Лаври зеленобоби спокою не дають? До *** політиком став, інтерв'ю роздавать, чи шо? Задовбали ці ******** з кожної праски, роботи нуль, користі -999%, зато ******* ледь не щодня... Кого, бляха, взагалі хвилює твоя думка?
показати весь коментар
16.08.2023 16:55 Відповісти
****** ты нашего главного полицейского тут *****************, ушлепок?
ТВОЕ мнение ТОЧНО никого не гребет, тк ты - НИКТО!

иди за своими москалями смотри. ты смотри развелось кацапни, наблдатыкашейся пользоваться гугл-переводчиком
тьфу.
показати весь коментар
16.08.2023 17:18 Відповісти
Це настільки тупо, що навіть не можу зрозуміти, чи це постіронія, чи ти реально такий дурненький.
О! Може, ти й є вигівський? Чи його зам? А може, ти той мусарілло, який кожне свято обсцикає паркан райвідділу навпроти мого будинку, а потім в обсциканому бухий і ночує? Бо судячи по твоєму тексту - якраз твій типаж.
показати весь коментар
16.08.2023 17:26 Відповісти
Він захищає справжніх героїв, які тікали з населених пунктів України швидше ніж цивільні, як тільки почули про кацапів.
показати весь коментар
16.08.2023 18:49 Відповісти
Це москальска традиція - боготворити головполіцейських. Українці вибороли собі право критикувати владу, яку вони собі обирають.
показати весь коментар
16.08.2023 18:23 Відповісти
Легалізація марихуани, порно і проституції залишить десятки тисяч мусорів без роботи і без прибуткового бізнесу з кришування. Неважко здогадатися, що це не вигідно тим хто у корита і отримує на цьому бабло.
показати весь коментар
16.08.2023 16:56 Відповісти
Дивна заява - а медичний канабіс теж смалять? Бо таке враження, що автор заяви саме це і робить
показати весь коментар
16.08.2023 16:57 Відповісти
Взагалі є і такий, що смалять. І навіть того що смалять є два медичних види, той що пре, і той що ні. Все залежить від конкретного медичного застосування, різними сортами знімають різні симптоми різних хвороб, і глаукому, і птср, і протизапальне - але під це все вирощуютьчя різні сорти. Смалити тупо дешевше, але додатковий ризик від вдихання смол з'являється.
показати весь коментар
16.08.2023 18:15 Відповісти
Чмо тупе.... В башці повно совкового лайна...
показати весь коментар
16.08.2023 17:06 Відповісти
Пусть ментов своих научит запомнить для начала, кто сейчас глава МВД!
Не поверите, эти голубцы до сих пор называют фамилию Авакова!
И вот как после этого общаться с этими в погонах вечером на трассе?
Они бандиты, дураки, или обычные полицейские?
Спрашиваю, ты офицер? Да. Табельное есть? Да. Офицер бы застрелился со стыда!
показати весь коментар
16.08.2023 17:08 Відповісти
Якоюсь хнею ви займаєтесь, якщо чесно. Їдеш собі без порушень і не треба ні з ким спілкуватися на трасі.
показати весь коментар
16.08.2023 18:20 Відповісти
В Kазахстане например нет как такогого легалайза нет ,но курили все анашу..я тоже курил,а вот алкашку можно было купить свободно даже ночью ...Дело в том что на моей только памяти то что я видел 3 покойника после поножовщины ,разбитых морд я не считаю и ни единого разу когда бы люди делали друг другу зло накуренные
показати весь коментар
16.08.2023 17:08 Відповісти
Ага! Ты еще заставь обкуренного поднять свою дупу и сделать хоть одно лишнее движение!
показати весь коментар
16.08.2023 18:48 Відповісти
да запросто...к холодильнику летиш как на крыльях
показати весь коментар
16.08.2023 19:08 Відповісти
Та да! но кто же шмалит дома, возле холодильника?? Обычно собирается местный истеблишмент, где нибудь в парке, на лавочке... а потом да! выгребают в поисках хоть черствой булочки!
показати весь коментар
16.08.2023 19:14 Відповісти
зрозуміло, що тупим вівцям значно простіше, коли "прокурений" чабан добре розбирається у сортах трави
показати весь коментар
16.08.2023 17:10 Відповісти
Мусарідло галіме, це про канабінол саме начасі патякать, падло марнославне за це тобе народ України утримуе на посаді? Займіться питанням внутрішньої безпеки країни, колоборантами, діверсантами та московськими попами які окупували лавру!
показати весь коментар
16.08.2023 17:18 Відповісти
Він з що хоче щоб мусора жили на одну зарплату ?!
показати весь коментар
16.08.2023 18:02 Відповісти
Це що, був натяк? Що *дитинки, що страждають без канабісу* забули йому занести?
показати весь коментар
16.08.2023 18:06 Відповісти
А ніхто і не зможе занести йому більше, ніж існуюча мережа нелегальних ділерів.
показати весь коментар
16.08.2023 18:08 Відповісти
Тому що той "що курять" приносить непоганий дохід райвідділкам?
показати весь коментар
16.08.2023 18:06 Відповісти
А Я не лусне від значимості своєї хвігури !
показати весь коментар
16.08.2023 18:21 Відповісти
Ще до війни, приїхали до Одеси , в Палермо (такий собі наркорайон) з Києва міліцейські, по боротьбі з наркотиками. Все по законам жанру: вночі підкрались до палацу місцевого наркоділера, руки догори! здавайся!! Але якраз в цей час місцеві мусори під'їхали за даниною. Всі озброєні! Почалася баталія! Хто кого переміг, з яким рахунком, на жаль, болільників так і не сповістили...
показати весь коментар
16.08.2023 19:03 Відповісти
Займався би ти, Виговський, своєю продажною лягавою сворою з наведенням ладу у країні. І не ліз у медицину: тут своя свора (мафія). Тобі "відстібнуть", не хвилюйся.
показати весь коментар
16.08.2023 20:05 Відповісти
Ну чому так?Як якийсь керевник поліції,так обов'язково мразь?
показати весь коментар
16.08.2023 20:16 Відповісти
Всі мусора - г@ндони...
показати весь коментар
16.08.2023 22:08 Відповісти
В нормольний країні парламент взагалі не питає в поліції,що там вона думає з якихось там законодавчіх іниціатив.Мусор ти кінчений.Твоя справа доглядати за дотриманням законів,а не розповідати,які закони в країні повинні існувати.
показати весь коментар
16.08.2023 20:21 Відповісти
 
 