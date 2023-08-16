Легалізацію медичного канабісу підтримую, але лише у вигляді ліків за рецептами, а не марихуани, яку курять, - Вигівський
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Голова Нацполіції Іван Вигівський підтримує легалізацію медичного канабісу.
Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що після війни в Україні буде багато людей після важких поранень, людей з ПТСР.
"Але лише у вигляді ліків, які продаються за рецептами, а не марихуани, яку курять. До речі, цей законопроєкт не передбачає, як думає дехто з громадян, що прийдеш в аптеку, купиш канабіс і будеш курити. Там не про це", - сказав очільник Нацполіції.
За словами Вигівського, медичний канабіс чітко внормований.
"Єдине питання було щодо приватних лабораторій, які мають перевіряти вміст тетрагідроканабінолу. У медичному канабісі, для того, щоб він був ефективний для лікування, вміст тетрагідроканабінолу має бути не менше 0,3 %. Для технічного норма – 0,2 %. Така норма не дає можливості, грубо кажучи, використовувати його як сировину для виготовлення наркотика і є практикою багатьох країн світу. Можливо, 0,3, але не більше. Наприклад, у Польщі на 0,3 перейшли лише через п’ять років. Також ми пропонуємо залишити лабораторний контроль за державними установами.
Сьогодні норма для технічного канабісу - це 0,08 % тетрагідроканабінолу. Крім того, є певний процес ліцензування і визначення квот площ територій, які можна засівати. У нинішній редакції законопроєкту обмежень за площею немає. У нас родюча земля, канабіс буде добре рости. А саме від вмісту тетрагідроканабінолу залежить розмір куща. Що вміст вищий, то кущ більший. Ми не кажемо, що все це піде на наркотики. З нього можуть виготовляти тканини, папір, замінити пластик в стаканах волокнами цього канабісу. І в чому зацікавленість тих же аграріїв? Що вищим буде ТГК, то більшою буде врожайність. А для нас це ризики", - зазначив він.
Водночас, сказав Вигівський, поліція патрулюватиме поля, зокрема, застосовуючи дрони.
"Легалізація медичного канабісу в тому вигляді, як це запропоновано законопроєктом, підтриманим у першому читанні, можлива. А от щодо технічного канабісу, то цим же документом недосконало прописані норми, які регулюють це питання. Ми подали народним депутатам через МВС свої пропозиції і застереження з цього приводу", - підсумував він.
Повністю інтерв'ю з очільником Національної поліції Іваном Вигівським читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Це твое діло. А не політичні тези роздавай!
До поліції е ще ба-га-то питань.
ви скільки змогли купити вже важкої наркоти за ті роки шо вони продаються за такими рецептами?
зауважу - це всі роки незалежности країни.
1. Легализація порноіндустрії - загальна європейська норма. Всі його дивляться час від часу і казати шо це - кримінал - ліцемірство.
2. Проституція в нас і так не заборонена, індивідуальна. Є невелика адмінвідповідальність і все. Вважаю, треба видавати ліцензіїхя нехай податки платять. Заборонені публічні дома та сутенерство.
3. чого мені "готуватися"? шось в моєму житті зміниться після легалайзу? ні. от коли канабіс легалізають у невеликих дозах - зможу раз на місяць пихнути якісного драпу, а не як зараз - дички якоїсь незрозумілої. Тільки в Амстердамі і пробував нормальний.Тому шо там канабіс легалізований і за якістю товару уважно слідкують.
казіно відібрали, канабіс відібрали. чим же "пересічний" мєнт тепер буде харчуватися?
запрещено сутенерство и публичные дома.
або чим начальник цеха відрізняється від сутенера? він організовує процес роботи, турбується про видаткові матеріали, охорону праці.
чим швачка відрізняється від проститутки? вона теж виконує свої обов'язки, згідно трудового права, отримує за це гроші, частину яких у не примусово відбирають.
чим, дім спокуси відрізняється від готелю?
не зрозумів, до чого я?
Та й наркоманом чомусь не став...
Не той тепер планокур пішов, якщо кидається на українську "травку".. Травку, пля! Це себе зовсім не поважати!
А так да, тепер і поліція непотрібна буде, щоб регулювати фінансові потоки...
Упирь, ти за своїми мусарами дивись. Лаври зеленобоби спокою не дають? До *** політиком став, інтерв'ю роздавать, чи шо? Задовбали ці ******** з кожної праски, роботи нуль, користі -999%, зато ******* ледь не щодня... Кого, бляха, взагалі хвилює твоя думка?
ТВОЕ мнение ТОЧНО никого не гребет, тк ты - НИКТО!
иди за своими москалями смотри. ты смотри развелось кацапни, наблдатыкашейся пользоваться гугл-переводчиком
тьфу.
О! Може, ти й є вигівський? Чи його зам? А може, ти той мусарілло, який кожне свято обсцикає паркан райвідділу навпроти мого будинку, а потім в обсциканому бухий і ночує? Бо судячи по твоєму тексту - якраз твій типаж.
Не поверите, эти голубцы до сих пор называют фамилию Авакова!
И вот как после этого общаться с этими в погонах вечером на трассе?
Они бандиты, дураки, или обычные полицейские?
Спрашиваю, ты офицер? Да. Табельное есть? Да. Офицер бы застрелился со стыда!