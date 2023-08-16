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Єврокомісія створить громадянську ініціативу на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці

Європейська комісія зареєструвала громадянську ініціативу, спрямовану на підтримку інтеграції біженців з України в країнах ЄС та збереження і розвиток української культури, мови, традицій та спадщини.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"16 серпня Європейська комісія прийняла рішення про реєстрацію Європейської громадянської ініціативи під назвою "Збереження та розвиток української культури, освіти, мови та традицій у країнах ЄС", - йдеться у повідомленні.

У заяві ініціатори закликають Єврокомісію активізувати дії на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС. 

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"Також закликають Комісію запропонувати нове законодавство для збереження української культури, мови, традицій та спадщини, а також створити загальноєвропейську структуру інтеграційних центрів", - йдеться у пресрелізі.

Після реєстрації організатори мають шість місяців, щоб розпочати збір підписів. Якщо ця ініціатива протягом року отримає один мільйон голосів на підтримку принаймні з семи різних держав-членів, Єврокомісія муситиме відреагувати та вирішити, чи вживати заходів у відповідь на запит.

Європейська громадянська ініціатива була запроваджена Лісабонським договором як інструмент формування порядку денного в руках громадян. Офіційно вона була запущена у квітні 2012 року.

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Топ коментарі
+8
ЕС не забирает беженцев, они туда сами бегут от войны. Спасибо нужно говорить военно-политическому руководству страны
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16.08.2023 16:58
+5
Та ладно. Всі повернуться, бо є чудові проекти від зелених, наприклад, армія відновлення - зарплата 160 євро на місяць, надважкі умови роботи.
Та будь-яка людина мріє приїхати та заплатити воєнному купу грошей, щоб на неї не полювали на вулицях.
Як би черг не було на кордоні.
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16.08.2023 17:03
+4
Кацапи забирають і вивозять українських дітей з України - це називається геноцид. Європейці також забирають дітей біженців і називають це інтеграцією. В обох випадках дії прямо або опосередковано ведуть до зникнення України як держави.
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16.08.2023 16:50
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вирішили залишити біженців з України собі
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16.08.2023 16:46 Відповісти
Кацапи забирають і вивозять українських дітей з України - це називається геноцид. Європейці також забирають дітей біженців і називають це інтеграцією. В обох випадках дії прямо або опосередковано ведуть до зникнення України як держави.
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16.08.2023 16:50 Відповісти
Про це до речі пишуть проукраїнські громадяни країн Заходу. Що ЄС своєю політикою асиміляції робить відновлення України після війни - неможливим.
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16.08.2023 16:52 Відповісти
поляки приедут
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16.08.2023 16:55 Відповісти
ЕС не забирает беженцев, они туда сами бегут от войны. Спасибо нужно говорить военно-политическому руководству страны
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16.08.2023 16:58 Відповісти
Супер вони їх інтегруюють отримають повноцінні робочі місця с зарплатнею ,переважно це жінки і молодь ще й нададуть можливість отримати громадянство уже скоро 2 рік хто там.А Україна втрате ще мільйони покоління і робочих рук.Браво наша влада.
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16.08.2023 16:51 Відповісти
це відбуваєть вже 30 років
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16.08.2023 16:53 Відповісти
А хто її оберав-невже громадяни євросоюзу.
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16.08.2023 16:57 Відповісти
Усі получають документи на проживання і працю на протязі тижня, хто хоче працювати працюють і одержують ґідну зарплатню, хто жде халяви, вона закінчується і скоро буде аля додому.
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16.08.2023 21:12 Відповісти
Та ладно. Всі повернуться, бо є чудові проекти від зелених, наприклад, армія відновлення - зарплата 160 євро на місяць, надважкі умови роботи.
Та будь-яка людина мріє приїхати та заплатити воєнному купу грошей, щоб на неї не полювали на вулицях.
Як би черг не було на кордоні.
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16.08.2023 17:03 Відповісти
*воєнкому
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16.08.2023 17:49 Відповісти
О, це вже натяк що війна не скоро закінчиться
А на місце звільнених від українців територій України наїде ''казна що'' із азії! Україно, куди ти і яким шляхом ідеш...
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16.08.2023 17:05 Відповісти
Что война будет длиться долго было понятно после Крыма. А в Украине будут Украинцы, из Азии никто не приедет. У них зарплата в Азии на уровне Украины (чаще выше). Зачем они должны приехать?
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16.08.2023 21:17 Відповісти
 
 