Єврокомісія створить громадянську ініціативу на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС

Європейська комісія зареєструвала громадянську ініціативу, спрямовану на підтримку інтеграції біженців з України в країнах ЄС та збереження і розвиток української культури, мови, традицій та спадщини.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

"16 серпня Європейська комісія прийняла рішення про реєстрацію Європейської громадянської ініціативи під назвою "Збереження та розвиток української культури, освіти, мови та традицій у країнах ЄС", - йдеться у повідомленні.

У заяві ініціатори закликають Єврокомісію активізувати дії на підтримку інтеграції українських біженців в ЄС.

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"Також закликають Комісію запропонувати нове законодавство для збереження української культури, мови, традицій та спадщини, а також створити загальноєвропейську структуру інтеграційних центрів", - йдеться у пресрелізі.

Після реєстрації організатори мають шість місяців, щоб розпочати збір підписів. Якщо ця ініціатива протягом року отримає один мільйон голосів на підтримку принаймні з семи різних держав-членів, Єврокомісія муситиме відреагувати та вирішити, чи вживати заходів у відповідь на запит.

Європейська громадянська ініціатива була запроваджена Лісабонським договором як інструмент формування порядку денного в руках громадян. Офіційно вона була запущена у квітні 2012 року.

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