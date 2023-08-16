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За порушення комендантської години досі не встановлено відповідальності, сподіваємось на запровадження хоча б адміністративної, - глава Нацполіції Вигівський
Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство
У Нацполіції сподіваються на запровадження відповідальності за порушення комендантської години, хоча б адміністративної.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.
"На жаль, до сьогоднішнього дня законодавчо не встановлено відповідальності за такі порушення. Нещодавно ми вкотре проговорили цю тему з профільним парламентським комітетом, надали свої пропозиції", - сказав він.
Вигівський сподівається, що найближчим часом відповідні зміни буде ухвалено.
"Хоча б запроваджено адміністративну відповідальність. Тоді у нас буде більше важелів для реагування", - додав глава Нацполіції.
Інтерв'ю з Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.
Топ коментарі
+13 stels400
показати весь коментар16.08.2023 17:19
+7 Irina So d8a58ad4
показати весь коментар16.08.2023 17:18
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Будь ласка, зачекайте...
А от якби поліція через деякий час приїздила й перевіряла порядок у дворах багатоповерхівок, ті нахаби б знали про це й не приходили!
Нічні поїзди, хвороби і т. Д.
Одна справа, коли комендантську годину порушують через потяг чи коли в лікарню треба, інша - коли погулять і побухать...
усі на постах, яких збили мразі, були б живі