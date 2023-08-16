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комендантська година (178) Вигівський Іван (46)

За порушення комендантської години досі не встановлено відповідальності, сподіваємось на запровадження хоча б адміністративної, - глава Нацполіції Вигівський

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

поліція

У Нацполіції сподіваються на запровадження відповідальності за порушення комендантської години, хоча б адміністративної.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

"На жаль, до сьогоднішнього дня законодавчо не встановлено відповідальності за такі порушення. Нещодавно ми вкотре проговорили цю тему з профільним парламентським комітетом, надали свої пропозиції", - сказав він.

Вигівський сподівається, що найближчим часом відповідні зміни буде ухвалено.

"Хоча б запроваджено адміністративну відповідальність. Тоді у нас буде більше важелів для реагування", - додав глава Нацполіції.

Інтерв'ю з Іваном Вигівським для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Вони хворі?Причн її порушення може бути безлічч ,це людский фактор хтось зпізнився по роботі ,або потрібно на вокзал і інші речі.Зовсім вже з мізками не все гаразд щей адмінку людям лупити.На то є патрулі якщо що перевіряти документи.Це вас потрібно кожен місяць перевіряти.Працюйте а не сраки до стільців і авто приросли.
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16.08.2023 17:19
+7
Ходять до ранку, верещать, іржуть, хлапають тими дверима в під'їзд, задовбали! А коли попід будинками у дворі збіраються компаніями, то хоч з хати тікай! Поліції начхати на все! А як викликаєш, то ті, хто заважав, притихнуть на хвилинку, та поліція каже - ось бачите, вони ведуть себе пристойно, не заважають нам (НАМ!))), й їдуть геть, А ті вже гучніше починають гавкати. Страшне, що робиться.
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16.08.2023 17:18
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Це тотим песикам у формі треба негайно ввести кримінал зі звільненням за неспроможність вивчити кількість статей у Конституції України, уруцкій ізік й хамство!
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16.08.2023 17:14 Відповісти
Ходять до ранку, верещать, іржуть, хлапають тими дверима в під'їзд, задовбали! А коли попід будинками у дворі збіраються компаніями, то хоч з хати тікай! Поліції начхати на все! А як викликаєш, то ті, хто заважав, притихнуть на хвилинку, та поліція каже - ось бачите, вони ведуть себе пристойно, не заважають нам (НАМ!))), й їдуть геть, А ті вже гучніше починають гавкати. Страшне, що робиться.
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16.08.2023 17:18 Відповісти
Я час од часу на гум у дворі звоню 102 - приїзжають майже завжди. Останнього разу копи довго тримали порушників, ті виправдовувались (я мало що чув), і тепер після 0:00 вже десь місяць тихо.
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16.08.2023 17:22 Відповісти
В нас на одного викличеш поліцію, завтра припруться інші відпочивати)) Післязавтра ще геть інші, отака історія))
А от якби поліція через деякий час приїздила й перевіряла порядок у дворах багатоповерхівок, ті нахаби б знали про це й не приходили!
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16.08.2023 17:26 Відповісти
До війни у нас так було, і приїжджали неохоче. А зараз десь о 0:30 приїжджають майже завжди. У мене підозра, що то лише формально штрафів за комендантську годину немає, а реально копи знайдуть, як притиснути порушника, що той сам захоче якийсь "штраф" заплатити.
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16.08.2023 19:37 Відповісти
Вони хворі?Причн її порушення може бути безлічч ,це людский фактор хтось зпізнився по роботі ,або потрібно на вокзал і інші речі.Зовсім вже з мізками не все гаразд щей адмінку людям лупити.На то є патрулі якщо що перевіряти документи.Це вас потрібно кожен місяць перевіряти.Працюйте а не сраки до стільців і авто приросли.
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16.08.2023 17:19 Відповісти
А на порушників-дупутатів таке розповсюджуватиметься?
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16.08.2023 17:26 Відповісти
Штрафів, тобто грошиків закортіло - "ставимось з розумінням" (с)
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16.08.2023 17:27 Відповісти
Це - все, що треба знати, про ефективність діяльності такого органу, як поліція, в Україні. Півтора роки війни - елементарно не запроваджено адміністративну відповідальність за порушення комендантської години...
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16.08.2023 17:28 Відповісти
Це не поліція має запроваджувати...
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16.08.2023 17:54 Відповісти
Без поважної причини.
Нічні поїзди, хвороби і т. Д.
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16.08.2023 17:33 Відповісти
У нас на Святоші все літо бухачі по пів ночі, але іноді все ж копи приїжджають і тоді ця алкашня швидко попускається. А скільки дебілів по Брест-Литовському і Кільцевій літають на своїх моциках...

Одна справа, коли комендантську годину порушують через потяг чи коли в лікарню треба, інша - коли погулять і побухать...
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16.08.2023 17:49 Відповісти
Так не пропускають же через блок пост після 00.00.Недавно цілу ніч в машині ночував,запізнився на 10 хв...
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16.08.2023 22:13 Відповісти
Причини? Розстілювати треба за порушення комендантської години, тоді терористи-судді і інша ******** на блок постах зникнуть
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16.08.2023 18:11 Відповісти
А той мудак хотів кримінальної, чи може розстрілу на місці. Не дивно чому поліцаї поводяться як бикота на дорогах
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16.08.2023 19:13 Відповісти
тупі, розстріл на місці, які ще відповідальності, думати не треба, а пора давно застосовувати..
усі на постах, яких збили мразі, були б живі
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16.08.2023 20:37 Відповісти
П чомусь поліцаї не несуть ніякої відповідальності за свої постанови.
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16.08.2023 20:38 Відповісти
мусора ищут новую кормушку
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16.08.2023 22:08 Відповісти
правильно. админ нужно. а то уже многие расслебились. бродят, бухают, закладки ищут.
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17.08.2023 03:32 Відповісти
 
 