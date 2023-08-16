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Китай має зайняти більш жорстку позицію щодо війни РФ. Путін прислухається до Пекіну, - глава МЗС Данії Расмуссен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

расмуссен

Російський диктатор Путін не слухає європейських лідерів, проте дослухається до Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв більш жорстку позицію. Путін не прислухається європейських лідерів, але явно прислухається до Китаю. Тому я хочу довести, що Китай повинен висловитися", - сказав міністр на початку свого візиту до Китаю.

Расмуссен зазначив, що обговорить Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики зі своїм колегою Ван І. У четвер він також зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Мабуть, треба ще нижче вклонитись варварам, нє? Божечки. Данія, загалом, молодець, втім усі реверанси вибішують. Везіть побільше ******** зброї, от і все, що з вас треба, всіх.
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16.08.2023 17:09 Відповісти
а я гадав, що наївний примітивізм властивий лише мистецтву...
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16.08.2023 17:11 Відповісти
В такий спосіб і Китай до Європи прислухатися не буде
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16.08.2023 17:14 Відповісти
Ага. А ви змусіть Китай.
Який завше є і буде лише на боці Китаю.
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16.08.2023 17:15 Відповісти
Так вони вже свою позицію давно висказали давши *уйлу ''добро'' на війну. А Европа нехай далі торгує з китайцями-вигодовуйте ще одного монстра на заміну кацапо*уйлів!
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16.08.2023 17:16 Відповісти
Я думаю, что уже все понимают, что ВСЁ решается только на поле боя. Но одно дело "понимать" и совсем другое - делать. Для обеспечения победы Украины, Западу необходимо либо опустошить собственные запасы вооружений, либо на полую запустить собственные ВПК. Например в США, полный запуск ВПК (как он работал во времена "холодной войны") оценили в более чем 500 млрд.$ Одномоментно к таким расходам США не готовы. Поэтому этот "запуск" растягивается на несколько лет. В Европе ситуация еще хуже, т.к. у них все надежды были на США и многие заводы ВПК были просто разобраны в ноль.
Вот и пытаются европейские дипломаты найти черную кошку в темной комнате когда ее там нет.
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16.08.2023 17:29 Відповісти
Задовбали! Повикормлювали *********,що китай,що рашу-тепер не знають,що з ними робити.
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16.08.2023 18:59 Відповісти
Розовые пони в растерянности и не знают что делать с всемирным злом.
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16.08.2023 22:30 Відповісти
 
 