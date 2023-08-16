Китай має зайняти більш жорстку позицію щодо війни РФ. Путін прислухається до Пекіну, - глава МЗС Данії Расмуссен

Російський диктатор Путін не слухає європейських лідерів, проте дослухається до Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Reuters заявив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен.

"Нам потрібно, щоб Китай зайняв більш жорстку позицію. Путін не прислухається європейських лідерів, але явно прислухається до Китаю. Тому я хочу довести, що Китай повинен висловитися", - сказав міністр на початку свого візиту до Китаю.

Расмуссен зазначив, що обговорить Україну та двосторонню співпрацю у сфері зеленої енергетики зі своїм колегою Ван І. У четвер він також зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Веньтао.

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