Комітет Ради пропонує дозволити друк книг російських авторів, які засудили вторгнення в Україну
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує внести зміни до законодавства, які дозволять друк в українських видавництвах російських авторів, які публічно засудили агресію Росії проти України.
Про це повідомляє "Детектор Медіа" із посиланням на заяву голови комітету Микиту Потураєва, передає Цензор.НЕТ.
За словами Потураєва, з таким проханням до комітету звернулось столичне видавництво "Кліо".
Вони готують до друку монографію про Івана Богуна російської історикині Тетяни Таїрової-Яковлевої, яка досліджувала історію України XVI-XVIII століть та писала книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни.
Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розробки пропозицій змін до законодавства.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №9568, який передбачає внесення змін до двох законів: "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження".
Автори проєкту в пояснювальній записці зазначають, що ефективне здійснення підтримки розповсюджувачів видавничої продукції потребує внесення технічних уточнень до деяких положень закону.
Будь ласка, зачекайте...
А те, що вона була б за заборону друку російських авторів (усіх!) в Україні -- я переконаний.
https://history.wikireading.ru/94953