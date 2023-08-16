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Комітет Ради пропонує дозволити друк книг російських авторів, які засудили вторгнення в Україну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

книги

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує внести зміни до законодавства, які дозволять друк в українських видавництвах російських авторів, які публічно засудили агресію Росії проти України.

Про це повідомляє "Детектор Медіа" із посиланням на заяву голови комітету Микиту Потураєва, передає Цензор.НЕТ.

За словами Потураєва, з таким проханням до комітету звернулось столичне видавництво "Кліо".

Вони готують до друку монографію про Івана Богуна російської історикині Тетяни Таїрової-Яковлевої, яка досліджувала історію України XVI-XVIII століть та писала книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни.

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Інші члени комітету підтримали цю пропозицію щодо розробки пропозицій змін до законодавства.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону №9568, який передбачає внесення змін до двох законів: "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження".

Автори проєкту в пояснювальній записці зазначають, що ефективне здійснення підтримки розповсюджувачів видавничої продукції потребує внесення технічних уточнень до деяких положень закону. 

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Топ коментарі
+29
Комітет Верховної Ради починає відкривати двері рускому міру
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16.08.2023 17:20
+25
мразь
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16.08.2023 17:16
+16
А навіщо? Він свої книги в Інтернет безкоштовно виклав, читай не хочу.
Та і не пише він останнім часом нічого такого видатного.
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16.08.2023 17:20
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Вона б підтримала заборону на друк кацапомовних книжок в Україні.
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16.08.2023 18:56 Відповісти
Вы ее лично знали?))) Ладно, шутка. Я как раз о том, что Новодворскую в переводе на Украинский язык, полезно было бы почитать многим, чтобы понять глубину умственной искалеченности "рашистского мира". Но она умерла в 2014 и уже не сможет осудить войну...
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16.08.2023 19:01 Відповісти
Пам'ятаю її з часів, коли вона виголосила своє знамените "хайль, Ґорбачов!"
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16.08.2023 19:20 Відповісти
Вы считаете, что ее вредно читать в переводе?
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16.08.2023 19:31 Відповісти
Я вважаю, що всі, хто бажає, можуть знайти її праці в І-нет. І читати.

А те, що вона була б за заборону друку російських авторів (усіх!) в Україні -- я переконаний.
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16.08.2023 19:41 Відповісти
Вот в этом и смысл. Если Новодворскую не легализовать в переводе, ее прочтут на Amazon на русском, но без налогов в пользу Украины.
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16.08.2023 20:07 Відповісти
Можна, але українською...
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16.08.2023 18:43 Відповісти
А може все-таки не на часі.... Може спершу пожежу в хаті погасити., а потім за книжки? А то наші письменники гинуть, а підміна тут як тут....
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16.08.2023 18:49 Відповісти
Do dupy кацапів!
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16.08.2023 18:55 Відповісти
Накуй з пляжу ...
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16.08.2023 19:02 Відповісти
Може простіше боротися податками,а не забороною?
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16.08.2023 19:07 Відповісти
Вот это уже конкретно консервы такое предлагают...
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16.08.2023 19:08 Відповісти
Зеленодупа мерзота, усвідомте що "хароший руський" - це лише дохлий сруцький!
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16.08.2023 19:09 Відповісти
Консерву усе одно тягне до рідної говені. Яка банальність...
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16.08.2023 19:12 Відповісти
А сделать перевод и напечатать - это на грани фантастики? И сделать это в виде исторического цикла в интернете. Ведь эта женщина обладает уникальными историческими фактами об Украине и украинцах.
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16.08.2023 19:55 Відповісти
Щож кацапи такого розумного пишуть, особливо про нашу історію, що аж зміни у законодавстві потрібні? Що ти с..ка потураєв таке там прочитав?
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16.08.2023 20:03 Відповісти
Почитай - это один из эпизодов жизни Мазепы - Азовские походы. Если тебя не тошнит от чтения истории Ивана Мазепы или вообще от чтения.)))
https://history.wikireading.ru/94953
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16.08.2023 20:13 Відповісти
Сволота ,наволоч ,гниди, прикриваються благими намірами ,і не виздихають ніяк
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16.08.2023 20:35 Відповісти
Весь промоскальський комитет ВРУ запросити на поліграф до СБУ. Дупу цього комітету - на допит із пристрастю.
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16.08.2023 21:22 Відповісти
Ну а шо вы хотели? ЗЕвлада своих не бросает. ЗЕвлада надеется ещё облобызать в засос "мирное"очко пуйла. По-братски. И остаться гауляйтером в Украине пожизненно
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16.08.2023 21:30 Відповісти
Черговий доказ чийого народу ці слуги.
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16.08.2023 22:17 Відповісти
Полтора года война,разрушенные города,десятки тысяч жизней,сотни тысяч переломанных судеб.- Вам мало русского мира?...
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16.08.2023 23:57 Відповісти
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