Керівник апарату генсека НАТО Єнссен називає помилкою свої слова щодо територіальних поступок України в обмін на членство в Альянсі

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен називає помилкою свої слова про те, що, можливо, Україна має поступитися частиною територій, щоб потрапити до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на VG.

"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив Єнссен.

Він додав, що не слід було так говорити.

"Це була помилка", - заявив Єнссен.

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Нагадаємо, він заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.

У МЗС України такі заяви назвали абсолютно неприйнятними.