УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5336 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Україна-НАТО
11 620 105
НАТО (5120) членство в НАТО (1407)

Керівник апарату генсека НАТО Єнссен називає помилкою свої слова щодо територіальних поступок України в обмін на членство в Альянсі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато,україна

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен називає помилкою свої слова про те, що, можливо, Україна має поступитися частиною територій, щоб потрапити до Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  VG.

"Моя заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив Єнссен.

Він додав, що не слід було так говорити.

"Це була помилка", - заявив Єнссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Абсолютно незрозуміло навіщо це зроблено" - Данілов про заяву щодо територіальних поступок в обмін на членство в НАТО

Нагадаємо, він заявляв, що Україну можуть прийняти до НАТО після того, як вона відмовиться від частини своїх територій. Але наголошувалося, що таке рішення може прийняти лише Київ.

У МЗС України такі заяви назвали абсолютно неприйнятними. 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Грошей накопали багато. Траншей ніц.
показати весь коментар
16.08.2023 17:42
+38
І що, багато накопали "хлопці", особливо на Півдні?
показати весь коментар
16.08.2023 17:39
+36
показати весь коментар
16.08.2023 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Одні боти тут нині. Викручують перекручені слова Єнсена у всі боки на догоду планам д.рмаків. Не так станеться, як їм гадається. Хай собі боти лижі готують. Україна вижене ворогів! З нами ЄС і НАТО. Українська Перемога, дай Бог, не забариться!
показати весь коментар
16.08.2023 21:58 Відповісти
Что ж ти ,фрайер,здал назад?
показати весь коментар
16.08.2023 22:11 Відповісти
"Лох"..... "янєлох" й досі онь не сказав помилка на жодну з своїх заяв ....
показати весь коментар
17.08.2023 00:17 Відповісти
Типу, "не виноватая я..."
показати весь коментар
17.08.2023 07:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 