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Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів з Білоруссю, - МВС Литви
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю. Наприкінці серпня відбудеться зустріч глав МВС чотирьох країн "для останнього узгодження деталей".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми обговорюємо алгоритми на технічному та політичному рівнях, розглядаємо, який вигляд матиме таке регіональне рішення, якщо країни Балтії та Польща одночасно закриють свої кордони з Білоруссю", - зазначила міністерка.
Вона також повідомила, що минулого тижня обговорювала питання про закриття кордонів з Білоруссю з міністром внутрішніх справ Польщі, а 28 серпня у Варшаві відбудеться зустріч глав МВС чотирьох країн "для останнього узгодження деталей" закриття кордонів.
Топ коментарі
+8 vitaliymkua
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+6 Лариса Немезида 84cd6552
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