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Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів з Білоруссю, - МВС Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь,санкції

Країни Балтії та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів із Білоруссю. Наприкінці серпня відбудеться зустріч глав МВС чотирьох країн "для останнього узгодження деталей".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми обговорюємо алгоритми на технічному та політичному рівнях, розглядаємо, який вигляд матиме таке регіональне рішення, якщо країни Балтії та Польща одночасно закриють свої кордони з Білоруссю", - зазначила міністерка.

Вона також повідомила, що минулого тижня обговорювала питання про закриття кордонів з Білоруссю з міністром внутрішніх справ Польщі, а 28 серпня у Варшаві відбудеться зустріч глав МВС чотирьох країн "для останнього узгодження деталей" закриття кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва закриває два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Не розумію чому вони досі це не зробили.
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16.08.2023 17:54
+6
Закривайте! Потім ЗЕлупа відкриє "гуманітарні коридори" і стригтиме капусту на пару з верещучкою
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16.08.2023 19:37
+4
давно пора. І повикидуйте всю російську вату додому до кацапії.
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16.08.2023 18:12
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Не розумію чому вони досі це не зробили.
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16.08.2023 17:54 Відповісти
гроші.
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16.08.2023 17:56 Відповісти
Нормально вони заробляють з бсср та рахою. Тільки транзитом фур … а там ще купа різного бізнесу
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16.08.2023 18:55 Відповісти
Вони досі думають що там живуть люди .?
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16.08.2023 18:07 Відповісти
давно пора. І повикидуйте всю російську вату додому до кацапії.
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16.08.2023 18:12 Відповісти
Закривайте!! Відгородіться ''колючкою'' і триста кіловольт підключіть-нехай засмажуться якщо полізуть!
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16.08.2023 18:19 Відповісти
Так так,оголошуйте та думайте,а тим часом москальня посилено перетинатиме про всяк випадок(((
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16.08.2023 18:23 Відповісти
А евробарыги против и всё тут.
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16.08.2023 18:32 Відповісти
Да, ХЕР вы закроите - БАБКИ ***** и БУЛЬБОФЮРЕРА не пахнут.
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16.08.2023 19:01 Відповісти
Це ти про кого? Про Литву та Польщу?? Так вони зі своєю ватою упоралися краще та швидше, ніж Україна! Без тебе розберуться.
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16.08.2023 19:51 Відповісти
А, при чем тут ВАТА, через Польшу и Литву идут тысячи фур и составов на **********, поэтому ***** и Усатому все санкции *****.
Или ты, ДЯДЯ, вчера с ЛУНЫ свалился или ночью с *** упал.
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16.08.2023 19:57 Відповісти
Ти, ДЯДЯ, москальське хамло! Тільки москальське невдячне хамло вважає нормою кидати лайном в тих, хто тобі допомогах. Ти ДЯДЯ, спочатку злізь з бутилки.
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16.08.2023 20:38 Відповісти
Ты, *****, сначала портрет *****, на который каждый день ДРОЧИШЬ из туалета УБЕРИ.
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16.08.2023 20:56 Відповісти
Ти, дядя, латентний? В обох коментах гейська тематика.
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17.08.2023 09:51 Відповісти
Да, заткнись ты уже, ТРАХАННЫЙ КАЦАПСКИЙ БОТ.
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17.08.2023 13:57 Відповісти
4.08.23 13:18

олігарх (661) Росія (45484)Центр протидії корупції (205)

Десятки російських олігархів досі володіють активами в Україні, їхні компанії обслуговують…
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16.08.2023 21:20 Відповісти
Закривайте! Потім ЗЕлупа відкриє "гуманітарні коридори" і стригтиме капусту на пару з верещучкою
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16.08.2023 19:37 Відповісти
Букмекерські контори почали приймати ставки куди будуть втікати злочинці-вагнерівці ? От цікаво КУДИ ? В Африку чи на Чукотку ? Я ставлю на Ростов. Там їх квітами проводжали під сраку.
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16.08.2023 21:07 Відповісти
пусть возьмунт на прокат Верещук, она им и закроет, и откроет,
они прозреют, как она со своим корешем Портновым умеют
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16.08.2023 22:06 Відповісти
 
 