УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5302 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні
797 7
міжнародна співпраця (55) МЗС (3559) оборона (1223)

Кулеба, Резніков і Камишін підписали лист-запрошення на форумі оборонних індустрій до країн-партнерів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

мзс

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Олексій Резніков і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін запросили партнерів України на Форум оборонних індустрій, метою якого є об’єднання українських та іноземних виробників задля довгострокового та системного зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

"За підсумками наради міністри підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним оборонним компаніям із запрошенням до участі у форумі та визначили спільний план дій щодо організації заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мета форуму - об'єднання українських та іноземних виробників задля довгострокового та системного зміцнення обороноздатності України, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування та ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу і України, і партнерів на основі технологій та зброї натовських зразків.

"Міністерство закордонних справ, Міноборони та Міністерство стратегічних галузей промисловості працюють спільно над розбудовою оборонної самодостатності України. Ця мета потребує не лише постачань, а й створення, розробки та виробництва сучасної зброї - саме тут, в Україні. Також ідеться про ремонт, доукомплектування та модернізацію західного озброєння", - наголосили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восени в Україні відбудеться перший форум оборонних індустрій, - Зеленський

Перший форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом із військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси і стратегії підтримки міжнародної безпеки, започатковуватимуть спільні проєкти.

Раніше Кулеба заявляв, що в Україні цього року може відбутися великий Форум оборонних індустрій, який має на меті зробити українську оборонну промисловість частиною натівського виробничого комплексу.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поглядим, какие резиновые модели игрушек пришлют в ответ на приглашение. Могут еще фото прислать, но это на любителей.
показати весь коментар
16.08.2023 18:21 Відповісти
Кулеба, Резников и Камышин----- КАК ЭТО МОЩНО ЗВУЧИТ !
показати весь коментар
16.08.2023 19:33 Відповісти
Нездара,яйцекрад і хз хто. Оце бл шашличне представництво. Вже всі біжать отримавши запрошення від таких "почесних" людей.
показати весь коментар
16.08.2023 18:22 Відповісти
хоч би на тиждень по черзі кожного з них відправити на 0
показати весь коментар
16.08.2023 18:42 Відповісти
Єрмак не підписав - значить можна підтертися!
показати весь коментар
16.08.2023 19:00 Відповісти
це треба було починати ще рік назад
показати весь коментар
16.08.2023 20:32 Відповісти
 
 