Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала чергову атаку РФ за допомогою дронів по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Брінк у Twitter.

"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства - ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала вона.

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