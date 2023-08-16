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Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала чергову атаку РФ за допомогою дронів по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Брінк у Twitter.
"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства - ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала вона.
Топ коментарі
+7 MrStepanovM
показати весь коментар16.08.2023 18:21
+6 Густлик Франтишек Печка
показати весь коментар16.08.2023 18:45
+2 Igor Uh e179719d
показати весь коментар16.08.2023 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
Вони нам не дають ту зброю, з якою ми швидше переможемо лише тому, що ще їх рішучість не достатня? Вони дали мало протибалістичних Петріотів", щоб вони не заважали ударам по портам, бо це зміцнює рішучість? Ну, все.
А смерті українців вас на що надихають? Стурбовані імпотенти
Генералу Жидко было 57 лет.
Тобто, путлєр міг би "жувати" Україну хоч вздовж, хоч через поперек, хоч засипати мирні місця авіабомбами, але НЕ чіпаючи торгівельних шляхів в Чорному морі - США би реально допомагало б трішки джавелінами і щось там робило би з біженцями. І ніяких рефлексій щодо "найбільшої континентальної війни в Європі з 1945 року" в них не було - он, сирійців сотнями тисяч дозволили вбивати.
Але путлєр зачепив, не розуміючи реальних мотивів поводження США, морські торгівельні шляхи. Зробив блокаду. Почав мінувати фарватери та порти.
І от за це - путлєра і рашку будуть давити безжально. І саме з-за цього - допомога Україні буде тільки зростати.