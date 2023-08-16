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обстріл (21010) Одеська область (2490) порт (618) Брінк (153)

Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

область,одеська

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала чергову атаку РФ за допомогою дронів по зерносховищах у портах України у Рені та Ізмаїлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Брінк у Twitter.

"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі Росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства - ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни двічі атакували Одещину ударними безпілотниками

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
сильно зміцнюють? на АТАКАМС вистачить?
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16.08.2023 18:21
+6
Чим більше б'ють по інфраструктурі, тим в них все більше зміцнюється рішучість підтримувати Україну. Ну, це вже, знаєте... - Навіть для політеквілібристики занадто.
Вони нам не дають ту зброю, з якою ми швидше переможемо лише тому, що ще їх рішучість не достатня? Вони дали мало протибалістичних Петріотів", щоб вони не заважали ударам по портам, бо це зміцнює рішучість? Ну, все.
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16.08.2023 18:45
+2
Це стандартні фрази. Їм *****. Та й не тільки їм. Вепещучка сказала що це на роки і десятиліття, тому особливо можна і не зважати.
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16.08.2023 18:34
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сильно зміцнюють? на АТАКАМС вистачить?
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16.08.2023 18:21 Відповісти
???
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16.08.2023 18:24 Відповісти
А де 6-й флот
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16.08.2023 18:31 Відповісти
Це капєц.
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16.08.2023 18:31 Відповісти
Це стандартні фрази. Їм *****. Та й не тільки їм. Вепещучка сказала що це на роки і десятиліття, тому особливо можна і не зважати.
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16.08.2023 18:34 Відповісти
Якщо "ведмедчучка" сказала, то це, звісно, істина "майскіє_шашликі" (c) forever!
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16.08.2023 18:40 Відповісти
Чим більше б'ють по інфраструктурі, тим в них все більше зміцнюється рішучість підтримувати Україну. Ну, це вже, знаєте... - Навіть для політеквілібристики занадто.
Вони нам не дають ту зброю, з якою ми швидше переможемо лише тому, що ще їх рішучість не достатня? Вони дали мало протибалістичних Петріотів", щоб вони не заважали ударам по портам, бо це зміцнює рішучість? Ну, все.
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16.08.2023 18:45 Відповісти
Лицемірні покидьки.
А смерті українців вас на що надихають? Стурбовані імпотенти
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16.08.2023 18:46 Відповісти
вас зміцнюють нас знищують поки ви триндите і забороняєте бить по росії.
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16.08.2023 18:55 Відповісти
Зміцнена рішучість - це добре. Але 50 Ф-16, 500 Абрамсів, 100 А-10, і т.д. краще. Іще краще відкрити 2-й фронт.
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16.08.2023 19:00 Відповісти
ого ,ты загнул ,хоть бы половину дали
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16.08.2023 19:02 Відповісти
Умер бывший командующий российскими оккупационными войсками в Украине
Генералу Жидко было 57 лет.
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16.08.2023 19:00 Відповісти
Так про це ще вдень написали всі тг канали.
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16.08.2023 19:03 Відповісти
Якщо хтось ще не знає: одна з основних причин, чому США "вписались" в допомогу Україні в цій війні десятками мільярдів баксів, технікою та політичною підтримкою, це не "захист демократії" чи якісь гіпотетичні "геополітичні плани та інтереси" або "українці ж хороші". Одна з головних причин (чи не найголовніша) - це послідовність США на протязі 150+ років щодо впровадження принципу недоторканості морських торгових шляхів. НА ПЛАНЕТІ.

Тобто, путлєр міг би "жувати" Україну хоч вздовж, хоч через поперек, хоч засипати мирні місця авіабомбами, але НЕ чіпаючи торгівельних шляхів в Чорному морі - США би реально допомагало б трішки джавелінами і щось там робило би з біженцями. І ніяких рефлексій щодо "найбільшої континентальної війни в Європі з 1945 року" в них не було - он, сирійців сотнями тисяч дозволили вбивати.

Але путлєр зачепив, не розуміючи реальних мотивів поводження США, морські торгівельні шляхи. Зробив блокаду. Почав мінувати фарватери та порти.

І от за це - путлєра і рашку будуть давити безжально. І саме з-за цього - допомога Україні буде тільки зростати.
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16.08.2023 23:17 Відповісти
 
 