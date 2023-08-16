Чехія запровадила санкції проти глави російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" Обносова

Під нові санкції Чехії потрапили Борис Обносов - глава російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" - і його родичі: Ростислав і Ольга Зорікова.

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny.

За даними Чехії, Обносов є генеральним директором державного холдингу КРТВ, який виробляє системи озброєння і постачає їх збройним силам режиму російського диктатора Володимира Путіна. Зорікови ж мають родинні зв'язки з Обносовим і отримують від цього особистий зиск, володіють і користуються елітною нерухомістю та автомобілями в Чехії. Ольга Зорікова - дочка Обносова, Ростислав Зоріков - її чоловік.

"Російський олігарх, який стоїть за виробництвом ракет, що вбивають невинних українців, повинен нести наслідки. Так само, як ті, хто насолоджується розкішшю в Чехії на гроші від торгівлі смертю", - заявив Ліпавський.

Для цих осіб включення до списку санкцій означає заборону на в'їзд і перебування в Чехії, неможливість проведення будь-яких фінансових операцій через чеські юридичні особи або заморожування будь-яких активів у країні, за що відповідає Бюро фінансового аналізу.

МЗС Чехії пропонує внести цю трійку до спику санкцій ЄС.

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